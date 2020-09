Chemnitz

Inmitten von Corona und Absatzkrise nimmt die E-Mobilität auf europäischen Straßen Fahrt auf. Während der Pkw-Markt insgesamt schrumpft, wachsen die Neuzulassungen vollelektrischer Pkw im 1. Halbjahr 2020 in Europa um mehr als 30 Prozent. Ihr Anteil steigt damit von 1,9 Prozent auf nunmehr 3,9 Prozent. Die Entwicklung wird sich so fortsetzen: 2022 liegt der Anteil dann bei acht Prozent und 2025 schon bei 13 Prozent. Das hat eine Studie des Chemnitzer Automotive Institute CATI in Zusammenarbeit mit den Branchennetzwerken Automobilzulieferer Sachsen AMZ ergeben.

Mit dieser Analyse liegen erstmals detaillierte Informationen zur Entwicklung von Standorten und Produktionsvolumina für elektrifizierte Pkw und leichte Nutzfahrzeuge in Europa bis zum Jahr 2025 vor, sagte AMZ-Netzwerkmanager Dirk Vogel. Untersucht wurde neben Fahrzeugen mit Batterieantrieb auch Hybrid- und Brennstoffzellen-Antriebe.

Hochlauf bei E-Mobilität mit angezogener Handbremse

„Wir beobachten aktuell einen Hochlauf der E-Mobilität, der allerdings noch mit angezogener Handbremse erfolgt. Diese wird sich nach unseren Untersuchungen jedoch in den nächsten beiden Jahren lösen“, so CATI-Direktionsmitglied Werner Olle. Er stellte die Studie in Chemnitz während einer Diskussionsrunde sächsischer Unternehmer mit Wirtschaftsminister Martin Dulig ( SPD vor.

Aktuell werden E-Autos an 17 Standorten in acht Ländern – darunter sechs in Deutschland - produziert. Bereits bis 2022 ist laut Studie eine Verdopplung der Produktionswerke für E-Autos auf über 35 Standorte in mindestens elf europäischen Ländern zu erwarten. Das entspreche einer Vervierfachung der dort produzierten Elektroautos im Vergleich zu 2019.

2025 wird jedes vierte gebaute Auto von Batterie angetrieben

Für 2022 prognostiziert die Studie eine Produktion von 1,2 Millionen vollelektrischer Fahrzeuge in Europa, für 2025 über zwei Millionen Einheiten. Der Anteil an der europäischen Automobilproduktion steige dadurch von 1,8 Prozent auf über acht Prozent in zwei Jahren und bis 2025 auf 13 Prozent. „Berücksichtigt man, dass auch die teilelektrischen Pkw, die Plug-in-Hybride, weiter nachgefragt werden, wird bis 2025 die Produktion von voll- und teilelektrischen Pkw 25 Prozent der europäischen Automobilproduktion umfassen“, sagte Olle. Dann werde jedes vierte in Europa gebaute Auto ein Stromer sein. 75 Prozent davon gingen in den Export.

Deutschland wird, so Olle, hierbei zum Hotspot. Schon in diesem Jahr überhole man Frankreich. Laut Studie steigt die Jahresproduktion von Elektroautos in Deutschland von 2019 bis 2022 auf rund 600.000 Fahrzeuge und verachtfacht sich damit. Für 2025 geht der Wissenschaftler von über 1,1 Millionen E-Autos aus. Gut 50 Prozent aller in Europa hergestellten vollelektrischen Pkw werden dann an deutschen Standorten produziert.

Laut Olle wird Volkswagen Tesla und Renault noch dieses Jahr als E-Marktführer in Europa ablösen. Er bezeichnete es als richtig, dass VW sein Zwickauer Werk zur reinen E-Auto-Fabrik umgebaut hat. Am Freitag soll die Auslieferung des ersten vollelektrischen Serienfahrzeugs ID.3 an die Kunden starten.

Dulig sieht mehr Chancen für die Firmen als Risiken

„ Sachsen hat mit der E-Mobilität schon vor etlichen Jahren auf die richtige Karte gesetzt“, kommentierte Wirtschaftsminister Martin Dulig ( SPD) die Studie. Dass BMW, Porsche und VW im Land E-Mobile bauten, bringe enorme Chancen für heimische Zuliefer. Zugleich äußerte er Verständnis für die Sorgen einiger Firmen im Land. Der Wandel werde nicht nur Gewinner haben.

Betroffen vom aktuellen Absatzeinbruch in der Branche ist beispielsweise die Meyer Drehtechnik GmbH in Marienberg (Erzgebirgskreis). Man registriere, dass die Autoindustrie weniger Aufträge an Zulieferer vergebe. Der Wandel zur E-Mobilität verschärfe diesen Trend, glaubt Firmenchef Daniel Meyer. Deshalb versuche sich das Unternehmen mit rund 160 Beschäftigten breiter aufzustellen.

Marcus Keller vom Ingenieur- und Consultingunternehmen SWJ mit Standorten in Zwickau und Chemnitz wünscht sich von der Politik mehr Ehrlichkeit. Alle würden von der E-Mobilität als Heilsbringer reden, dabei sei die Batterietechnik weniger umweltfreundlich als immer behauptet werde, sagte der Ingenieur. Zugleich fragte er nach den Rohstoffen für die Batterien. Was, wenn da der Nachschub ausgeht oder andere sich die weltweiten Vorräte sicherten?

Olle : „Anteil der Verbrenner geht definitiv zurück

Zahlreiche Firmen in Sachsen würden den Trend zur E-Mobilität nicht gebührend Ernst nehmen, antwortete Studienleiter Olle. Der Anteil der Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor werde definitiv zurückgehen. Darauf müssten sich die Firmen einstellen.

„Wir haben vor Jahren gesagt, dass der Transformationsprozess rund 5000 Jobs in Sachsen kosten werde und zugleich etwa 4000 neue Jobs entstehen“, so Vogel von AMZ. Heute geht er von einem größeren Wegfall aus, da durch Corona und der Absatzkrise viele Hersteller sich neu aufstellen. „Sie streichen Fahrzeugvarianten und konzentrieren sich auf Produkte, die größere Käuferschichten haben.“ Zugleich würden sie an Zulieferer vergebene Aufträge zurück ins Unternehmen holen. „Die sächsischen Unternehmen müssen auf diese Entwicklung die richtigen Antworten finden. Nur dann ergeben sich Chancen und damit neue Arbeitsplätze“, appellierte er an die Firmen im AMZ-Netzwerk.

Unternehmer aus Chemnitz kehrt der Branche den Rücken zu

Die Unsicherheiten in der Branche seien riesig, meinte Jens Trepte vom Ingenieurdienstleister IMK Automotive Chemnitz: Sowohl in der Energiepolitik als auch im Automobilsektor sehe er ein hektisches Agieren der Politik, das nicht von Sachverstand, sondern Lobbyinteressen getrieben werde. „Ingenieure verändern die Welt, die Politik sollte dabei maximal helfen. Davon sind wir weit entfernt.“ Als Konsequenz will der Chemnitzer seine Unternehmen in Richtung Medizintechnik umbauen.

