Neubeginn nach Vogelgrippe für Sachsens größte Gänsezucht

Wermsdorf

Derzeit schlüpfen rund 3000 Gänseküken in Sachsens größter Gänsefarm – bei der Eskildsen GmbH in Mutzschen bei Wermsdorf. Die Gössel sind eine Art Pfand auf die Zukunft: Sie sind der Grundstock für die neue Tierzucht. Denn wegen eines Falls von Vogelgrippe musste das Unternehmen im vergangenen Jahr kurz vor Weihnachten 9000 Tiere töten. Das waren nicht irgendwelche Gänse: Es waren die Muttertiere der Gänsefarm.

Millionenverlust durch die Geflügelpest

„Zuchtgänse sind die Seele unseres Wirkens, weil wir hier ja Bruteier produzieren“, sagt Lorenz Eskildsen, der Besitzer der Farm. „Wir leben vor allem davon, dass wir sie hier ausbrüten und dann Küken an Landwirte liefern. Das ist uns genommen worden.“

Die Gänsezucht in Mutzschen gab es schon zu DDR-Zeiten. Eskildsen, dessen Familie bereits in Schleswig-Holstein züchtete, erwarb den Betrieb und erweiterte ihn seit den frühen Neunzigerjahren immer wieder. Inzwischen werden in Mutzschen in guten Zeiten 240 000 Küken pro Jahr ausschließlich für den Verkauf produziert. Das Vogelgrippe-Virus hat das brutal unterbrochen. Schon 2006 hatte das Virus H5N8 auf der Farm gewütet. Nun also erneut ein Millionenverlust für die Firma. Und die Tierseuchenkasse deckt nur einen Teil des Schadens.

Da stecken 50 Jahre Arbeit drin

Lorenz Eskildsen war sich Ende 2020 nicht sicher, ob er weitermacht, erzählt er. Auch ans Aufgeben habe er gedacht. 4,5 Millionen Euro hatte er zuletzt in drei neue Gänseställe und ein Kühlhaus investiert – es sind die modernsten in Europa. Das Unternehmen florierte. Und dann das. Vogelgrippe. Doch Eskildsen hatte Glück im Unglück. Die Aufzucht befindet sich nicht im Stammbetrieb. Deshalb schlüpfen nun wieder Tausende Küken aus. Küken, die nicht verkauft werden, sondern ausschließlich den eigenen Bestand retten sollen. „Das wäre das Schlimmste, wenn wir auf diese Küken aus unserem eigenen Zuchtbestand in der Lausitz nicht hätten zurückgreifen können“, sagt der Gänsezüchter. „Da stecken 50 Jahre Arbeit drin.“

Endlich wieder Leben im Hof

Er schaut auf die Küken und lächelt. „Endlich ist wieder Leben auf dem Hof“, sagt er. Ein Schutzkonzept sieht vor, dass die Herden verkleinert und getrennt auf überdachten Flächen gehalten werden. Doch um 10 000 Tiere aufzuziehen, braucht es Zeit. Anderthalb Jahre dauert das Rettungsprogramm für den Neuanfang mit den Zuchtgänsen. Dann erst ist es auf der Eskildsen-Farm so wie immer.

