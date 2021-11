Dresden

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) darf die häusliche Quarantäne beenden: Auch ein zweiter, am Freitag durchgeführter PCR-Test ist negativ ausgefallen. Damit kann der Regierungschef am Sonnabend seinen ersten offiziellen Termin nach einer Woche Pause wahrnehmen – beim CDU-Parteitag in Dresden tritt der 46-Jährige zur Wiederwahl als Landesvorsitzender an. Auch dem Treffen mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) steht damit nichts mehr im Wege. In den vergangenen Tagen hatte Kretschmer von zu Hause gearbeitet. „Dem Ministerpräsidenten geht es gut“, sagte Regierungssprecher Ralph Schreiber am Freitag.

Kretschmer ist vollständig mit Astrazeneca geimpft

Bei Kretschmers Ehefrau Annett Hofmann war am vergangenen Wochenende eine Corona-Infektion festgestellt worden. Am Montag hatte der Regierungschef mitgeteilt, dass sie „leichte Symptome“ habe. Bei ihm selbst war das nicht der Fall. Ein erster PCR-Test war zu Wochenbeginn bereits negativ gewesen. Um die Quarantäne verlassen zu können, war ein weiterer Test notwendig.

Der Regierungschef hatte sich im Juli zum zweiten Mal – und damit vollständig – im Dresdner Impfzentrum mit Astrazeneca impfen lassen.

Von Andreas Debski