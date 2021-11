Nachwuchsmangel – Sachsen sucht Tourismustalente

Dresden

Anastacia Zumberovic rührt gespannt in einem Topf. Zwiebeln, Ingwer, Kartoffeln – mal sehen, was noch so gebraucht wird. Die 19-Jährige, die sich selbst als Jugoslawin bezeichnet und im Insight Melia Azubi ist, findet das, was sie da gerade kocht „ultra-interessant“. Am liebsten sei ihr sowieso, in die Lehrküche zu kommen, Zutaten vorzufinden und das Lehrpersonal einfach sagt: „Mach was draus.“ 

Branche mit großen Problemen

Anastacia lernt im Beruflichen Schulzentrum für Gastgewerbe „Ernst Lößnitzer“ in Dresden in einer Branche, die große Probleme hat. Im Gastrogewerbe in Sachsen ist die Zahl der steuerpflichtig Beschäftigten innerhalb eines Jahres (Dezember 2019 zu Dezember 2020) um 3198 Personen, und damit um 5,8 Prozent gesunken. Seit 2015 ist die Zahl der Ausbildungsverhältnisse im Bereich Hotel/Gastronomie sogar um die Hälfte zurückgegangen. Aber es geht noch krasser: Bei den Köchinnen und Köchen beispielsweise gab es 2018 immerhin 1061 Ausbildungsverhältnisse, drei Jahre später noch 424. Tourismuskauffrau oder -mann wollten im gleichen Zeitraum nach 182 nur noch 13 werden.

Immerhin, erinnert der Vizepräsident des Landestourismusverbandes Sachsen (LTV), Detlef Hamann, sei es in diesem Jahr gelungen, die Zahl der neuen Lehrlinge, die eine Lehre im Tourismusgewerbe antreten wollen, landesweit stabil zu halten. Während Dresden sogar zulegte und Leipzig stabil blieb, gingen lediglich in Chemnitz die Zahlen zurück. Auch dank ausländischer Lehrlinge. Am Berufsschulzentrum in Dresden kommen 70 der 148 Restaurantfachleute nicht aus Deutschland.

Nicht nur eine Frage der Entlohnung

Viel, aber nicht alles liegt an der Corona-Pandemie. Andere Gründe sind die zum Teil schweren Arbeitsbedingungen und die auch nicht überall optimale Entlohnung. Nun soll es, wie so oft, eine Kampagne richten. Kulturministerium, Landestourismusverband Sachsen und Dehoga suchen über die Medien Tourismustalente an Oberschulen und Gymnasien und veranstalten dafür fünf Azubi-Dinner (am Sonntag auf der Neuen Messe in Leipzig), auf denen Interessenten mit Ausbildungsbetrieben ins Gespräch kommen können. Dafür stellt der Freistaat 280 000 Euro zur Verfügung. Der Auftakt dafür war am Freitag in Dresden.

Aber wird das reichen und müsste nicht eine bessere Entlohnung her? Kultur- und Tourismusministerin Barbara Klepsch (CDU) räumt ein, dass die Finanzierung natürlich stimmen müsse. „Das ist aber nur die eine Seite“, sagt Klepsch. „Häufig geht es auch um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, um Angebote zur Kinderbetreuung.“ Dehoga-Geschäftsführerin Antje Mikoleit meint sogar, es gebe keine pauschale Lösungen. „Mal ist es ein Vier-Tagewoche-Modell, mal die Fahrtkostenunterstützung oder auch die angepasste Arbeitszeit. Es muss in den Köpfen der Unternehmer ankommen.“

„Steile Lernkurve bei Unternehmen“

Darum ist Hamann allerdings nicht bange. „Die Verfügbarkeit von Azubis ist eine andere als vor fünf Jahren. Da rechne ich mit einer steilen Lernkurve bei den Unternehmen.“ Schließlich sei der Tourismus keine Spaßbranche, sondern habe genug damit zu tun, das Image des Freistaats wieder aufzupolieren.

Anastacia Zumberovic ist sich derweil sicher, dass sie den richtigen Beruf lernt. Weiterqualifizieren will sie sich auf jeden Fall, aber nicht zum Küchenchef. „Ich sehe mich nicht in einem Büro, um Bestellungen schreiben. Ich war schon immer eher der kreative Mensch.“

Von Roland Herold