Die sächsische Landesregierung hat auf die aktuell niedrige Nachfrage nach Corona-Schutzimpfungen reagiert und die geplante Lieferung von mehr als 130.000 Impfdosen vom Bund in dieser Woche gestoppt. Man habe die Lieferung abbestellt, teilte das Sozialministerium am Montag auf Anfrage mit. Es sei eine „ausreichend verfügbare Menge“ auf Lager.

Ministerium prüft weitere Abbestellungen

Ursprünglich wären laut den Planungen diese Woche 58.500 Dosen Biontech und 78.000 Dosen Moderna nach Sachsen gegangen. Ob man in der nächsten und übernächsten Woche ebenfalls keine neuen Impfdosen benötigt, prüft das Ministerium derzeit. Kommende Woche sollen 58.500 Dosen, die Woche darauf 52.650 Dosen geliefert werden. Allesamt von Biontech.

Sachsen hinkt bei Impfungen hinterher

Die nachlassende Impfbereitschaft macht den Verantwortlichen seit geraumer Zeit Sorgen. Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hatte die Bevölkerung explizit zur Corona-Schutzimpfung aufgerufen.

Derzeit liegt Sachsen sowohl bei den Erst- als auch bei den Zweitimpfungen im deutschlandweiten Vergleich an letzter Position: 52,2 Prozent der Bevölkerung sind im Freistaat einmal, 47,4 Prozent zweimal geimpft.

Kein Impfstoff verfallen

Das Sozialministerium betont allerdings, dass bislang kein Impfstoff wegen der fehlenden Nachfrage vernichtet werden musste: „Bis dato sind in den sächsischen Impfzentren keine Impfstoffe ,verfallen’, und auch in den kommenden Wochen droht kein Verfall“, hieß es. Die Impfstoffe würden „gemäß Kapazität und Nachfrage so verteilt, dass sie im Rahmen der Haltbarkeiten verimpft werden können“. Bisher sei auch noch kein Impfstoff an den Bund zurückgegeben worden.

Neuer Verteilungsmechanismus ab 16. August

Weil die Verfügbarkeit die Nachfrage an Impfstoff oft übersteigt, haben sich die Gesundheitsminister von Bund und Ländern Mitte Juli auf einen neuen Verteilungsmechanismus verständigt. Die Länder erhalten ab 16. August die Impfstoffe nicht mehr nach ihrem jeweiligen Bevölkerungsanteil. Stattdessen müssen sie dem Bundesgesundheitsministerium in der Vorwoche die Mengen nennen, die sie abnehmen wollen. Eine Verteilung gemäß Bevölkerungsanteil findet nur noch statt, wenn der gemeldete Bedarf die verfügbare Gesamtmenge übersteigt.

Erklärungsversuche für schlechte Impfquote

Es gibt viele Vermutungen, warum die Impfquote gerade in Sachsen so schlecht ist. Das Sozialministerium erklärt es sich unter anderem mit den derzeit niedrigen Fallzahlen, die anscheinend keinen ausreichenden Anreiz für eine Impfung böten. Auch die hohen Infektionszahlen im Winter könnten ein Grund sein: Viele damals Erkrankte können sich noch nicht impfen lassen.

Als weiterer Grund wird zudem in der Landespolitik die hohe Anzahl an Impfskeptikern genannt. Mehr als ein Fünftel der Befragten gab bei einer Studie an, dass sie sich „eher nicht“ (neun Prozent) beziehungsweise auf „gar keinen Fall“ (zwölf Prozent) einen Corona-Impfstoff verabreichen lassen wollen.

Von Kai Kollenberg