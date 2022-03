Annaberg-Buchholz

Nach einem Angriff auf Polizeibeamte am Rande einer illegalen Corona-Party im erzgebirgischen Annaberg-Buchholz will die Polizei jetzt Hinweise mit 5.000 Euro belohnen. Die Informationen sollten zur Überführung weiterer Tatbeteiligter führen, teilte die zuständige Polizeidirektion Chemnitz am Montag mit. Der Fall hatte sich am 19. Dezember vor einer Diskothek in der Lindenstraße ereignet. Bislang konnte laut Polizei nur ein Teil der mutmaßlichen Tatbeteiligten identifiziert werden.

In den Morgenstunden des vierten Advents war es zu einem überfallartigen Angriff auf fünf Beamte gekommen. Dabei sei ein 60-jähriger Beamter schwer verletzt worden, hieß es. Aus einer Gruppe von etwa 25 Personen heraus waren die Polizisten mit Flaschen und Eisklumpen beworfen worden. Laut Polizei brachten die Angreifer den 60-jährigen Polizisten wiederholt gewaltsam zu Boden und verletzen ihn mit Schlägen und Tritten schwer.

Zur Aufklärung der Straftat hatte die Kriminalpolizei Chemnitz am 22. Dezember die Ermittlungsgruppe „Linde“ eingerichtet. Die Belohnung wurde in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Chemnitz ausgelobt. Sollten mehrere Hinweise zur Ermittlung beitragen, werde der Betrag unter den Hinweisgebern aufgeteilt, hieß es.

Von RND/epd