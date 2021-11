Am Wochenende in Schkeuditz - „In einer existenziellen Krise“: Sachsens Linke will auf Parteitag das Wahldebakel aufarbeiten

Die sächsische Linke ist auf ein historisches Tief gesackt. Beim Landesparteitag soll das Wahldebakel aufgearbeitet und auch der Vorstand neu gewählt werden. Dabei tritt das Führungsduo Schaper/Hartmann zur Wiederwahl an.