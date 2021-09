Dresden/Berlin

Schon kurz nach den Sommerferien sind die Corona-Infektionen unter Kindern und Jugendlichen in Sachsen erwartungsgemäß spürbar angestiegen. Laut Daten des Robert-Koch-Instituts wurden im Freistaat in der vergangenen Woche in der Altersgruppe bis 19 Jahren insgesamt 516 Infektionen registriert. Das ist ein Anstieg um etwa 40 Prozent gegenüber der Situation in der letzten Ferienwoche.

Die meisten Infektionen gab es dabei in den beiden Metropolen Dresden (93) und Leipzig (73), die wenigsten im Landkreis Nordsachsen (11). Dabei sind die registrierten Fälle unter Kleinkindern bis vier Jahren landesweit offenbar merklich geringer, als unter älteren Kindern und Jugendlichen.

Am stärksten betroffen von Infektionen ist aktuell im Freistaat offensichtlich die Gruppe der 10- bis 14-Jährigen mit insgesamt 164 Fällen innerhalb einer Woche, was eine 7-Tage-Inzidenz von 102 bedeutet. Unter den Schülerinnen und Schülern sind die Ansteckungsraten inzwischen doppelt so hoch, wie unter erwachsenen Gruppen.

Unter Berücksichtigungen der unterschiedlichen Einwohnerzahlen in den sächsischen Landkreisen und Städten zeigen sich auch abseits der beiden Metropolen Häufungen. So lag die 7-Tage-Inzidenz unter allen Kindern und Jugendlichen bis 19 Jahren in Chemnitz in der vergangenen Woche bei 112 Fällen je 100.000 Einwohnern, in der sächsischen Schweiz bei 96 und in Zwickau bei 86.

In Chemnitz hatte die Gruppe der 15- bis 19-Jährigen dabei einen Inzidenzwert von 176 erreicht und somit den höchsten aller regionaler Altersgruppen in Sachsen. Aber auch in anderen Kreisen waren die Inzidenzwerte in einigen Altersgruppen der Kinder und Jugendlichen bereits dreistellig, während sie bei den Erwachsenen noch deutlich niedriger ausfielen.

Hinweis 1: Da es in den regionalen Altersgruppen jeweils nicht 100.000 Personen gibt, sind die Inzidenzwerte höher als die absoluten Fallzahlen. So bedeutet eine Inzidenz von 124 in der vergangenen Woche unter den 10- bis 14-Jährigen in Leipzig, dass sich in dieser Altersgruppe 23 Kinder mit dem Virus angesteckt haben.

Hinweis 2: Das Robert-Koch-Institut nutzt für seine täglichen Inzidenzmeldungen auf Kreisebene nur Fälle, die genau an diesem Tag registriert werden. Nachmeldungen vergangener Tage gehen nicht in die Berechnung ein. In den Daten auf dieser Seite wurden dagegen auch Nachmeldungen berücksichtigt, so dass sich die Inzidenzwerte deshalb unterscheiden.

Von Matthias Puppe