Dresden

Tödliche Messerattacke in Dresden, schwerste Stichverletzungen bei Auseinandersetzungen in Leipzig – der Freistaat Sachsen will jetzt bei solchen Angriffen härter durchgreifen. „Die Straftaten mit Messern oder anderen Stichwaffen haben zugenommen. Der Anstieg ist bereits seit 2008 zu registrieren, wobei die meisten Fälle im Jahr 2016 verzeichnet wurden. Deshalb müssen wir schnell und auch entschlossen reagieren“, macht Sachsens Justizminister Sebastian Gemkow (CDU) gegenüber der LVZ klar.

3704 Straftaten mit Waffen im Jahr 2018

Sachsenweit wurden im vergangenen Jahr 3704 Straftaten unter Verwendung einer Waffe begangenen. Das waren knapp 300 Fälle weniger als 2017 und etwa so viele wie 2014. Die meisten solcher Angriffe fanden in Leipzig (2018: 669) und Dresden (2018: 623) statt. Dabei gibt es allerdings einen gravierenden Unterschied: Während die Fälle in Leipzig um fast ein Fünftel zurückgegangen sind, ist in der Landeshauptstadt ein Anstieg um zehn Prozent zu verzeichnen. Deutlich sinkende Fallzahlen gab es auch in den Landkreisen Leipzig, Mittelsachsen und Meißen. Das geht aus Antworten des Innenministeriums auf Kleine Anfragen des Linke-Innenexperten Enrico Stange hervor. Die Zahlen basieren auf dem Polizeilichen Auskunftssystem Sachsen (PASS).

CDU-Minister Gemkow setzt sich für Strafverschärfung ein

Aufgrund dieser Entwicklung verlangt Sachsens Justizminister entscheidende gesetzliche Eingriffe. „Bei Raub und Diebstahl gibt es bereits Strafverschärfungen, wenn jemand etwa Stichwaffen bei sich führt – bei Körperverletzungen dagegen nicht. Das ist unverständlich. Deshalb muss an dieser Stelle das Strafrecht unbedingt geändert und verschärft werden“, erklärt Gemkow. Damit könnte auch „der gesteigerten Gefährlichkeit, wenn jemand ein Messer nur dabei hat“, Rechnung getragen werden.

Linke-Politiker Stange hält Gesetze für ausreichend

Eine entsprechende Forderung habe Sachsen bereits unter den Landes-Justizministern vorangetrieben – der Freistaat sieht nun das Bundesjustizministerium am Zug, „einen tragfähigen Vorschlag auf den Tisch zu legen“. Dagegen lehnt der Linke-Politiker Stange solche Gesetzesverschärfungen ab: „ Strafverschärfungen sind nicht sinnvoll. Bereits vorhandene Strafrahmen werden oftmals unter Wertung aller Umstände nicht ausgeschöpft.Solche Gedanken atmen denselben Geist wie die Verschärfungen des neuen Polizeirechts.“ Die vergleichsweise vielen Waffen-Delikte in Großstädten erklärt Stange mit der Konzentration von Menschen, auch junger Leute.

Statistik: Viele Waffen-Delikte in Wohnungen, kaum in Parks

Bei der Auswertung der Statistik fällt auf, dass bei etwa jeder zweiten Straftat, die in Sachsen mit einer Waffe begangen wird, ein Messer oder ähnliches verwendet wird. Danach folgen Schusswaffen wie etwa Gaspistolen. Der Messer-Anteil an der Gesamtkriminalität ist seit 2008 von 2,6 Prozent um knapp einen Prozentpunkt gestiegen. Die Aufklärungsquote liegt bei fast 75 Prozent. Überraschend ist in diesem Zusammenhang ein Blick auf die Tatorte: Am weitaus häufigsten werden Waffen – meist Messer – bei Straftaten innerhalb von Wohnungen eingesetzt, danach laut Polizei in „Tatörtlichkeiten im Freien“. Dagegen finden derartige Übergriffe selten in Parks, Unterführungen oder auf Sportplätzen statt.

Jeder zweite Verdächtige ist Deutscher – auch 400 Zuwanderer ermittelt

Auffällig ist ebenso die Statistik zu den Verdächtigen: Jeder Zweite der rund 1000 Täter besitzt eine deutsche Staatsangehörigkeit. „Von den nichtdeutschen Tatverdächtigen handelten überwiegend Tatverdächtige aus Libyen, Syrien, Afghanistan, Tunesien, Marokko“, teilt das Landeskriminalamt mit. Demnach waren im Jahr 2017 – aktuellere Zahlen liegen noch nicht vor – zum Zeitpunkt der Straftat 400 Zuwanderer.

Von Andreas Debski