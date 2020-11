Leipzig

Das sicherheitspolitische Chaos bei der Leipziger „ Querdenken“-Demo am Sonnabend belastet auch das Klima in der sächsischen Regierung. Knapp ein Jahr nach ihrem Start steht die schwarz-grün-rote Kenia-Koalition damit vor ihrer größten Zerreißprobe. Es knirscht gewaltig zwischen den einzelne Partnern. Grund sind unverblümte Rücktrittsforderungen an Innenminister Roland Wöller ( CDU). Er verantworte das „Versagen beim Polizeieinsatz in Leipzig“ und müsse persönlich Konsequenzen ziehen, sagte Grünen-Vorstandssprecher Norman Volger am Sonntag.

Kretschmer verweist auf Gerichte in Bayern

In einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz per Live-Stream kritisierte Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) die Leipziger „ Querdenken“-Demo scharf. „Es gab ein höchstes Maß an Gefährdung“, sagte er. Ohne auf die Forderungen nach einem Wöller-Rücktritt direkt einzugehen, sprach der Regierungschef in seinem Statement (Fragen waren nicht zugelassen) davon, dass sich die Koalition einig sei, dass die sächsische Corona-Schutzverordnung verschärft werden müsse. „In Bayern haben die Gerichte anders entschieden, weil es andere rechtliche Voraussetzungen gibt.“

Wöller weist Vorwürfe gegen Polizei zurück

Der unter Druck stehende Innenminister sprach von einem „fatalen Signal“, dass die Veranstaltung in Leipzig genehmigt wurde. „Es war die größte Corona-Party im Freistaat mit über 20 000 Teilnehmern, bei der es keine wirksamen Kontrollen geben konnte“, sagte Wöller. Die Vorwürfe gegen die Polizei seien unsachlich, er weise sie entschieden zurück, so der Minister. „Dem umsichtigen Handeln der Polizei war es zu verdanken, dass es überwiegend friedlich blieb.“ Wöller kündigte in dem Zusammenhang an, dass sich sowohl der Innen- als auch der Justizausschuss im Landtag mit der Eskalation in Leipzig beschäftigen werden.

Vizeregierungschefs: Staat hat sich vorführen lassen

In der Koalition wird das kaum zur Beruhigung beitragen. Die Wogen nach dem Leipzig-Desaster schlagen hoch. Die beiden Vize-Ministerpräsidenten, Wolfram Günther (Grüne) und Martin Dulig ( SPD), kritisierten den Einsatz scharf und sprachen davon, dass sich der Staat in Leipzig habe vorführen lassen. Sachsen habe ein „desaströses Bild“ vor der bundesdeutschen Öffentlichkeit abgeben, sagte Grünen-Sprecher Volger. „Der polizeiliche Notstand war für jeden sichtbar und bereitgestellte Absperrungen und Wasserwerfer wurden nicht herangezogen.“ Die Verantwortung dafür liege bei Innenminister Wöller persönlich. „Das CDU-geführte Innenministerium wurde dem öffentlichen Vertrauen in keinster Weise gerecht.“

SPD-General: Kann nicht ohne Konsequenzen bleiben

Sachsens SPD-Generalsekretär Henning Homann sprach von einem „rechtsfreien Raum“, in dem sich Corona-Leugner in Leipzig bewegt hätten. „Der Innenminister trägt hierfür die Verantwortung.“ Für Homann besonders enttäuschend: „Die Deeskalationsstrategie der Polizei ist krachend gescheitert.“ Die „fatale Strategie der Polizeiführung und die Entscheidung des OVG Bautzen“ hätten laut Homann das Einschreiten und die konsequente Verfolgung von Straftaten und Verstößen verhindert. „Das kann nicht ohne Konsequenzen bleiben.“

CDU-Innenpolitiker: Aufklärung nicht erst beim Polizeieinsatz

Unterstützung erhielt Wöller dagegen aus den eigenen Reihen. „Dass es überhaupt zu dieser Demo kam, ist jetzt aufzuklären, anstatt Personaldebatten zu führen“, sagte Rico Anton, innenpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion. „Anders als viele Kommentatoren aus der Politik war der Innenminister selbst vor Ort.“ In den kommenden Ausschüssen solle es nicht um Schuldzuweisungen gehen, sondern die Frage, wie man künftig mit solchen Demonstrationen umgehen soll“, so Anton. „Die Aufklärung muss an der Wurzel anfangen und nicht erst beim Polizeieinsatz.“

