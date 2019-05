Leipzig

Der Präsident des Handball-Verbands Sachsen (HVS) Uwe Vetterlein tritt mit sofortiger Wirkung von seinem Amt zurück. Wie Vetterlein am Freitag gegenüber der Leipziger Volkszeitung erklärte, sei nach Bekanntwerden seiner Kandidatur für die AfD bei den Kommunalwahlen am kommenden Sonntag in Dresden der Druck aus Leipzig auf seine Person zu groß geworden.

„Das Präsidium des Handball-Verbandes Sachsen hat mir in einer außerordentlichen Beratung das Vertrauen entzogen und sieht keine Basis mehr für eine sachgerechte Zusammenarbeit“, begründete Vetterlein seinen Rückzug und fügte an: „Dabei hieß es, ich hätte ja für jede andere Partei kandidieren können, aber nicht für die AfD. Das ist schon enttäuschend.“ Die AfD sei allerdings wie alle anderen auch eine zur Wahl zugelassene, demokratische Partei. „Es gibt sowohl im Handball-Verband Sachsen, als auch in anderen Handball-Verbänden überall Mitglieder verschiedener anderer Parteien, die auch politische Mandate innehaben beziehungsweise sich um solche bewerben. Ich denke: An mir sollte ein Exempel statuiert werden.“

Wie Vetterlein weiter gegenüber der LVZ sagt, habe er dem Präsidium des Handball-Verbands Sachsen angeboten, nach der Wahl am Sonntag gegebenenfalls auf sein AfD-Mandat zu verzichten und nicht in den Dresdner Stadtrat einzuziehen. „Aber auch da war man nicht kompromissbereit“, sagte der scheidende Präsident. Die Sitzung des Präsidiums hatte bereits am vergangenen Dienstag stattgefunden. Der langjährige Chef der sächsischen Handballer, der seit 2007 im Amt war, verwahrte sich zugleich aber gegen Vorwürfe aus der Messestadt, „dass ich verfassungsfeindlich, rassistisch und fremdenfeindlich wäre.“

Protestbrief der Sektion Leipzig bringt Stein ins Rollen

Auslöser des Rücktritts sind Proteste der HVS-Spielbezirksleitung Leipzig, die am vergangenen Montag in einem offenen Brief an alle Handballer im Freistaat versendet worden war. Darin kritisieren hochrangige Handball-Offizielle aus der Messestadt Vetterleins Kandidatur für die Rechtspopulisten scharf. Die Leipziger werfen ihm vor, seine Neutralitätspflicht zu verletzen.

„Das offene Bekenntnis zu den nationalistischen, diskriminierenden und antidemokratischen Positionen und die Nutzung der populistischen Phrasen ist mit dem Amt des Präsidenten des HVS nicht vereinbar und schädigt das Ansehen des HVS und der Reputation der sächsischen Handballer“, heißt es dazu im Brief. Die Leipziger kündigten zudem an, aufgrund der AfD-Verbindungen künftig nicht mehr mit dem HVS-Präsidenten zusammenarbeiten zu wollen.

Weitere Informationen in Kürze ...

Von Matthias Puppe