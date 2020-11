Nach Festnahmen in Berlin: Das ist der Clan Remmo 

Berlin

Mit großen Coups sollen sie sich auskennen, die Mitglieder der Berliner Familie Remmo. Bereits im März 2017 gelang es nämlich einigen Angehörigen, ins Berliner Bode-Museum einzubrechen und eine 100 Kilogramm schwere Goldmünze zu stehlen. Deren Wert: 3,75 Millionen Euro. Ihr Verbleib: Bisher unbekannt, vermutlich eingeschmolzen.

Am Dienstag waren sie wieder im Fokus polizeilicher Ermittlungen. Mit einer Großrazzia in Berlin suchte die Polizei mit Haftbefehlen nach fünf Tatverdächtigen. Sie sollen vergangenen November ins Dresdner Grüne Gewölbe eingebrochen sein. Die Beute: Schmuck und Juwelen im Wert von mehreren Millionen Euro. Drei der fünf Verdächtigen konnte die Polizei am Dienstag stellen. Zwei flüchteten. Sie alle jedoch gehören zum Kreis des Familienclans Remmo. Deren Oberhaupt ist Issa Remmo. Der 53-Jährige hat viele Geschwister, mindestens 13 Kinder und zahlreiche Enkel. Immer wieder gerät der Clan in Konflikte mit dem Gesetz.

Die Remmos: Aus dem Osten der Türkei nach Berlin

Die Familie ist arabischstämmig, lebte im kurdischen Gebiet im Osten der Türkei und kam in den 80er Jahren über den Libanon und Ost-Berlin nach West-Berlin. Die Justiz spricht von einer „hohen Anzahl“ von Ermittlungsverfahren gegen Familienmitglieder. Deren Mitglieder standen unter anderem wegen des Falls mit der Goldmünze, einem Bankeinbruch, einem Überfall auf einen Geldtransporter sowie zahlreichen anderen Diebstählen und Drogendelikten vor Gericht. In einem besonders aufsehenerregenden Fall sollen Clan-Mitglieder im Zusammenhang mit einer Tat stehen, bei der ein Mann mit Baseballschlägern totgeprügelt wurde.

Die Berliner Staatsanwaltschaft beschlagnahmte in einer spektakulären Aktion im Juli 2018 77 Grundstücke und Häuser von Clanmitgliedern im Wert von neun Millionen Euro. Die Polizei geht davon aus, dass die Immobilien mit Geldern aus Straftaten gekauft wurden. Dabei soll es auch Bareinzahlungen aus dem Ausland und Überweisungen gegeben haben. Die Clan-Anwälte gingen dagegen vor. Kürzlich wies das Kammergericht eine Beschwerde zurück. Die ersten beiden der Immobilien gehören jetzt rechtskräftig dem Land Berlin, darunter ist auch eine denkmalgeschützte Villa in Neukölln, in der der Clanchef wohnte.

Auch Dresdner Tatverdächtige gehören zu den Remmos

Einer der drei Tatverdächtigen, die am Dienstag festgenommen wurden, ist laut Informationen der Berliner Zeitung Wissam Remmo. Der 23-Jährige soll auch beim Coup im Bode-Museum dabei gewesen sein. Er stand deswegen sogar schon mit seinem zwei Jahre jüngeren Cousin Ahmed vor Gericht und wurde zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt. Warum sie ihre Strafe noch immer nicht angetreten haben, ist nicht bekannt. Was dagegen bekannt ist: Auch die zwei noch flüchtigen Tatverdächtigen tragen den Familiennamen Remmo.

Hierbei handelt es sich um die beiden 21-Jährigen Abdul Majed Remmo und Mohamed Remmo. Nach ihnen wird derzeit noch gefahndet. Sie sind möglicherweise in einem grauen Renault Megane unterwegs mit dem Kennzeichen B-BH-306 unterwegs. Wie Einflussreich der Remmo-Clan ist, zeigt sich auch in der Vermutung der Polizei, die beiden Tatverdächtigen könnten sich ins Ausland abgesetzt haben. Auch dort wird bereits nach ihnen gefahndet.

