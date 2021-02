Nach Ferien in Sachsen: Die meisten Schulen in der Region Leipzig blieben zu

Leipzig

Während in Thüringen aufgrund der Wetterlage die Schulen am Montag geschlossen blieben, in Sachsen-Anhalt wegen der Ferien ohnehin keine Schule stattfindet, begann in Sachsen am Montag für 65 000 Jugendliche – von der Oberschule bis zur Berufsfachschule – nach einer Woche Winterferien offiziell wieder der Unterricht. Das Kultusministerium in Dresden hatte noch am Sonntagabend darüber informiert, dass es wegen des Wintereinbruchs keine flächendeckende Schließung von Schulen geben werde.„Wem es unmöglich ist, in die Schule zu kommen, kann mit einer kulanten Regelung rechnen“, hieß es wörtlich. In diesen Fällen sollten sich die Schüler am Morgen bei ihren Schulen abmelden.

In Delitzsch rollen noch Busse

Nach LVZ-Informationen wurde am Montag reichlich von den Abmeldungen Gebrauch gemacht. Grund: Die extremen winterlichen Verhältnisse brachten den Schulbus-Verkehr in der Region Leipzig nahezu zum Erliegen. Selbst in Leipzig kapitulierte die LVB vor dem Schneefall. „Einige Schüler haben es geschafft, andere wiederum nicht“, sagte Roman Schulz, Sprecher im Landesamt für Schule und Bildung (LaSuB). Genaue Zahlen, in wie viel Schulen der Unterricht ausgefallen sei, stünden aber noch nicht zur Verfügung. Der überwiegende Teil sei aber ausgefallen, so Schulz.

Anzeige

So wie im Landkreis Nordsachsen: Hier war der Schülerverkehr sehr stark eingeschränkt. „Besonders in den kleineren Orten ist die Situation teilweise sehr dramatisch“, sagte Sprecher Peter Stracke. Der Schülerverkehr sei jedoch nicht komplett zum Erliegen gekommen. In Delitzsch rollte zum Beispiel der Stadtverkehr. Ziel, so Stracke, sei es auf jeden Fall, dass am Dienstag der Schülerverkehr wieder planmäßig funktioniert.

Kreis Leipzig komplett ohne Busverkehr

Im Kreis Leipzig stellte die Regionalbus Leipzig GmbH witterungsbedingt ihren Linienbetrieb ein. „Bei Allem was wir tun, steht die Sicherheit unserer Fahrgäste und unseres Fahrpersonals im Mittelpunkt“, sagte ein Sprecher. Unter der Einstellung litt auch der Schülerverkehr, in den meisten Schulen, darunter dem Internationalen Gymnasium in Geithain, fiel der Unterricht deshalb aus.

In der Wurzener Pestalozzi-Oberschule war am Montag noch kein regulärer Unterricht geplant. Die Neuntklässler der Hauptschule und die Zehntklässler sollten auf Corona getestet werden. „Das DRK war aber verhindert und musste kurzfristig absagen“, sagte Vize- Schulleiter Thomas Krügel. Die betreffenden Schüler seien weitgehend rechtzeitig informiert worden, hieß es. Es seien nur einzelne Kinder in der Schule erschienen, die wieder nach Hause geschickt wurden. „Ohnehin erreichten mich etliche Anrufe von Eltern, die ihre Kinder entschuldigten, da wegen der Schneemassen der Schulbus ausgefallen sei“, sagte Krügel, dem es damit wie vielen anderen Schulverantwortlichen in der Region ging.

Lesen Sie auch:

https://www.lvz.de/Region/Mitteldeutschland/Winter-in-Leipzig-Muss-mein-Kind-zur-Schule-Das-sollten-Sie-jetzt-wissen

https://www.lvz.de/Leipzig/Lokales/Sachsens-Autobahnen-Schnee-sorgt-fuer-Chaos

Von André Böhmer, Heiko Stets, Haig Latchinian und Frank Pfütze