Leipzig

Bald wieder freie Fahrt für Reisende: Die Deutsche Bahn plant nach Ende des Streiks der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) ein weitgehend normales Angebot im Regional- und Fernverkehr. In der Nacht zum Freitag 2 Uhr endet der 48-stündige Arbeitskampf der Lokführer. Gegen 4 Uhr sollen dann die ersten Züge in den Berufsverkehr starten.

„Hunderte DB-Mitarbeitende in Leitstellen, Disposition, Werken und beim Bordservice arbeiten derzeit daran, nach dem Streikende so schnell wie möglich wieder das vollständige Fahrplan- und Serviceangebot sicherzustellen“, teilt die Bahn mit. Kunden werden jedoch gebeten, sich vorab über ihre geplante Zugverbindung zu informieren.

Bahn rechnet mit hoher Auslastung der Fernzüge

Auch in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen soll der Bahnverkehr planmäßig anlaufen. Gefahren werde nach Fahrplan, sagte ein Sprecher der Bahn. Auch im Regionalverkehr rechnet man nicht mit größeren Problemen.

Anders als bei massiven Störungen etwa bei einem plötzlichen Wintereinbruch mit starkem Schneefall und Eis sind die Züge in der Nacht zu Mittwoch planmäßig an ihren angestammten Orten im Depot oder anderen Plätzen abgestellt worden. „Umläufe sind kaum nötig. Die aus dem Streik zurückgekehrte Lokführer können ihre Fahrt wie gewohnt beginnen“, so ein Sprecher.

Das Wochenende sei die reisestärkste Zeit im Bahnverkehr in diesem Jahr. Wegen der Sommerferien in immer noch zwölf Bundesländern, der Verschiebung vieler Reisen auf Freitag und des hochsommerlichen Wetters rechnet die Bahn mit einer hohen Auslastung vieler Fernverkehrszüge.

Es stehen mehr Sitzplätze für Fernreisende zur Verfügung

Mit Wiederaufnahme des regulären Fahrplans am Freitags verspricht die Bahn Reisenden im Fernverkehr „deutlich mehr Sitzplätze als vor Corona“. Seit Mitte Juni habe man „mit neuen Zügen und zusätzlichen Sommer-Verbindungen in die Urlaubsregionen das Angebot weiter massiv ausgebaut“. Auf den täglich über 800 Fernzügen stünden seitdem zusätzlich 10.000 Sitzplätze zu Verfügung. Alle Plätze können reserviert werden. Die Züge würden weiterhin doppelt so häufig gereinigt wie vor Corona. Es bestehe weiterhin Maskenpflicht.

In den vergangenen zwei Tagen kam es durch den Streik zu teilweise starken Beeinträchtigungen im Fern- und Nahverkehr. Der Osten war von den Ausfällen wesentlich starker betroffen als der Westen: Insbesondere in den westdeutschen Regionetzen konnten laut Bahn mehr Züge fahren, weil mehr beamtete Lokführer ohne Streikrecht im Dienst sind. Da der Organisationsgrads der GDL im Osten höher ist, waren unter anderem zwischen Berlin, Leipzig und Dresden am Mittwoch und Donnerstag kaum Züge unterwegs.

Von Andreas Dunte