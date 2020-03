Krisenstimmung nach Buchmesse-Absage: „Leipzig wird leer“

Leipzig

Nahezu jedes Leipziger Hotel stand am Dienstagmittag vor der gleichen Situation: Die Absage der Leipziger Buchmesse kam überraschend – selbst wenn man eine Vorahnung hatte, dass auch Leipzig sich nicht der Absagewelle entziehen kann. Enttäuschung machte sich breit, Krisensitzungen wurden einberufen, den Hoteldirektoren standen Schweißperlen auf der Stirn. Auch wenn alle betonen, dass die Gesundheit natürlich vorgeht: Viele Häuser dürften Mitte März ziemlich leer bleiben, da sie zu 80 Prozent mit Buchmesse-Ausstellern oder -Teilnehmern belegt sein sollten. „Eine mittlere Katastrophe“, sagt Holm Retsch vom Hotel- und Gaststättenverband Dehoga.

Hoteliers wollen nicht draufzahlen

Nachdem die Absage publik wurde, meldeten sich prompt die ersten Gäste, um ihre Zimmerbuchung zu kündigen. „Die Leute rufen an oder schicken Mails, dass sie stornieren wollen. Wir werden drastisch an Belegung verlieren, das tut weh“, berichtet Axel Hüpkes, Direktor des NH-Hotels an der Leipziger Messe. Der Ausfall des mehrere Tausend Euro umfassenden geplanten Umsatzes sei nicht leicht wegzustecken und könne auch nicht so einfach kompensiert werden. „Wer soll das bezahlen? Unsere Mitarbeiter verzichten nicht auf ihr Gehalt und der Verpächter nicht auf seine Miete“, gibt Hüpkes zu bedenken. Deshalb müsse man jetzt die Stornofristen in den Buchungsverträgen genau prüfen.

Wer keine Stornierungsoption gebucht hat, muss seinen Vertrag erfüllen, sprich das Zimmer bezahlen. Wer eine solche Option hat, wird wohl trotzdem einen großen Teil zahlen müssen, da der Buchmesse-Termin schon so weit herangerückt ist. Die Hotels seien jedenfalls nicht bereit, auf den Kosten sitzenzubleiben.

„Wir werden heute Nachmittag im Krisenstab entscheiden, wie wir verfahren“, sagt Sarah Schötter, Empfangschefin im Hotel Fürstenhof. „Dazu nehmen wir auch Rücksprache mit unseren Kollegen in Berlin, wie es dort gelaufen ist, nachdem die ITB kurzfristig abgesagt wurde.“ In der Hauptstadt mussten die Aussteller letztlich bis zu 90 Prozent der Zimmerpreise bezahlen. Das Steigenberger-Grandhotel hat „Handlungsempfehlungen“ aus der Konzernzentrale bekommen, nachdem auch Berlin und Frankfurt in ähnlicher Situation waren. „Der eine oder andere Gast kommt sicher noch kurzfristig nach Leipzig, aber wir werden die Auswirkungen schon spüren“, ist sich Direktionsassistentin Anja Zech-Bohm sicher.

Sorge ums Kongressgeschäft

Michael Lehmann, Direktor des Seaside Park-Hotels, kann die Absage der Buchmesse verstehen und ist trotzdem enttäuscht. „ Leipzig wird leer“, fürchtet er. Der Rückgang des Reisegeschäfts aufgrund des Corona-Virus sei schon seit vier bis sechs Wochen zu spüren, wenn auch noch nicht dramatisch. Für Lehmann stellt sich die Frage, wie es generell mit dem Reise- und Kongressgeschäft weitergeht: „Bleibt es bei der Buchmesse oder werden auch die Kongresse in den kommenden Wochen abgesagt? Dann müssten wir tatsächlich über Krisensitzungen reden.“

Forderung nach politischer Lösung

Inzwischen mehren sich die Forderungen nach einer politischen Lösung. Auf die wirtschaftlichen Folgen verweist Kristian Kirpal, Präsident der Industrie- und Handelskammer zu Leipzig: „Aussteller und Messebauer, Hotels und Gastronomiebetriebe, aber auch Einzelhändler und Taxiunternehmen sehen sich Umsatzausfällen gegenüber. Der Freistaat Sachsen ist gefordert, die betroffenen Unternehmen mit allen vorhandenen Instrumenten unbürokratisch und schnell zu unterstützen.“

„Dieser Ausfall lässt sich leider nicht kurzfristig kompensieren“

Ähnlich äußert sich Volker Bremer, Chef der Leipzig Tourismus und Marketing GmbH (LTM): „Die gesamte lokale Tourismusbranche profitiert sehr stark von dieser erfolgreichen Messe. Dieser Ausfall lässt sich leider nicht kurzfristig kompensieren. Wir hoffen, dass die Verbreitung des Corona-Virus bald beendet ist und sich die allgemeine Lage wieder entspannt. Aktuell ist es ein weltweites Problem, das gemeinsam gelöst werden muss.“ Holm Retsch vom Hotel- und Gaststättenverband Dehoga verweist darauf, dass zwischen dem Dehoga-Bundesverband und der Bundesregierung bereits nach Lösungen gesucht wird, um die von Absagen geschädigte Branche in ganz Deutschland zu entlasten.

Von Kerstin Decker