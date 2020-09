Leipzig

Sonntägliche Ruhe in Connewitz. Die Glocken der Kirche St.Bonifatius läuten, in einer langen Schlange warten Eltern und Kindern vor einem veganen Burger-Restaurant auf ihr Mittagessen. Junge Männer mit Vollbart und quadratischen Tüten schlendern aus dem Werk 2. Dort ist eine Plattenbörse. Die Spuren von drei Krawallnächten in Folge hingegen sind nur zu erspähen, wenn man weiß, wo man suchen muss.

In der Biedermannstraße sind einige Scheiben der Polizeiwache eingeschlagen. Die Fassade ist mit Farbe beschmiert. „Die haben genau auf die Kamera gezielt.“ In der Stimme der Spaziergängerin, die das ihrem Begleiter zuflüstert, schwingt eher Neugier als Angst. Gegenüber sitzen zwei Beamte in einem Polizeibus. Einer liest irgendwas, der andere isst. Am Wiedebachplatz sind die Scherben einer Haltestelle, deren Glasscheibe in der Nacht von Freitag auf Sonnabend eingeschlagen worden war, mittlerweile weggekehrt.

Beim Einschlafen Polizei-Großaufgebot vor dem Fenster

In den Gesprächen sind die Demonstrationen der vergangenen Nächte, die aus dem Ruder gelaufen sind, freilich ein Thema. Christa Schwarz wohnt hier seit 36 Jahren, 1984 zog sie aus Karl-Marx-Stadt nach Connewitz. „Seit 1992 war eigentlich immer Remmidemmi“, erzählt die 72-Jährige. Sie sei letzte Nacht um 22 Uhr schlafen gegangen, trotz Hundertschaften vor ihrem Fenster. „Nee, Angst hab ich nicht. Die sind ja auf die Polizei fixiert, mir tun die nichts“, sagt sie.

„Seit 1992 war immer Remmidemmi in Connewitz“, sagt die 72-jährige Christa Schwarz. Quelle: André Kempner

Sie könne das Anliegen der jungen Leute zwar verstehen: „Da vorne werden Eigentumswohnungen gebaut – wer zieht da ein? Ich mit meiner Rente sicherlich nicht.“ Wenn aber Pflastersteine und Feuerwerkskörper durch die Gegend fliegen, sei das total daneben. „Von den Vermummten halte ich nichts“, betont sie. „Die leben auch nicht unbedingt nur in Connewitz, sondern kommen von überall her.“

Randale als Ausdruck von Hilflosigkeit

Klaus nennt er sich, 22 Jahre ist er alt und hat in der Corona-Krise seinen Job verloren. Vor drei Jahren zog er aus einem Dorf bei Bautzen hierher, um das Abitur in Leipzig zu machen. Jetzt geht er mit dem Hund Gassi. Die Ausschreitungen interpretiert Klaus als „Ausdruck einer Handlungsunfähigkeit“. Ob Randale bezahlbaren Wohnraum bewahre, sei gar nicht mehr die Frage. „Wie sinnvoll das alles ist, ist zweitrangig. Es ist schlicht Hilflosigkeit“, glaubt er. „Auf Bürgerversammlungen kann man reden, aber es passiert trotzdem nichts. Am Ende setzen sich die Investoren mit ihren Kapitalinteressen durch. Daher fühlen sich vor allem jungen Menschen ohnmächtig. Das schaukelt sich hoch.“

Als „Ausdruck einer Handlungsunfähigkeit“ interpretiert der 22-jährige Klaus die Randale. Sein Gesicht ließ er nicht fotografieren. Quelle: André Kempner

Patrick Büttner kam vor 23 Jahren aus Magdeburg nach Leipzig. Die Gewalt lehnt der 45-Jährige ab, aber: „Wenn Leute aus ihrer Wohnung fliegen, ist das auch ein Form von Gewalt.“ Vielleicht sei der Protest ja doch ein Mittel, die Mieten bezahlbar zu halten – weil der Stadtteil dann für Investoren unattraktiv werde. „Dass Connewitz verdreckt, fällt schon auf. Aber was hat man von einem sauberen Stadtteil, in dem man sich die Miete nicht mehr leisten kann?“ Büttner arbeitet in Plagwitz, dort habe er beobachtet, was Gentrifizierung anrichte. „Eigentlich bin ich froh, dass eine solche Entwicklung an Connewitz bislang vorbeigegangen ist.“

„Wenn Leute aus ihrer Wohnung fliegen, ist das auch eine Form von Gewalt“, findet Patrick Büttner (45). Quelle: André Kempner

Ingrid Utzerath stammt aus Westfalen, lebte 25 Jahre im Allgäu und zog vor 13 Jahren mit ihrem Mann nach Leipzig. „Weil es so eine schöne Stadt ist.“ Einen Sonntagsspaziergang durch Connewitz unternimmt das Paar oft, denn hier ist viel mehr los als in dem Nachbarstadtteil, wo die beiden wohnen. „Autonome sind wichtig, die meisten von ihnen sind in Ordnung“, sagt die 64-Jährige. „Aber die Randale kann ich nicht nachvollziehen. Ich bin es so leid und will darüber auch nicht länger schweigen.“ Nach außen transportierten die Krawalle furchterregende Bilder: „Unsere Kinder riefen uns aus München an: Was ist da los bei euch?“

„Autonome sind in Ordnung“, die Gewalt ist es nicht, findet die 64-jährige Ingrid Utzerath. Quelle: André Kempner

Die Stadtpolitik sei gefordert, Spekulationen mit Wohnungen zu verhindern. „Aber Häuser muss man irgendwann sanieren, bevor sie zerfallen.“ Ingrid Utzerath bezeichnet sich selbst als „linke SPD-Socke“. Manche Ideen der Partei Die Linke seien gut, findet sie, „aber Juliane Nagel ist für mich unwählbar – denn sie distanziert sich nicht von dem Ganzen.“

