Leipzig

In Sachsen kann ab Sonnabend wieder mit Astrazeneca geimpft werden. Wir beantworten die wichtigsten Fragen dazu.

Wieso wird nun doch wieder mit Astrazeneca geimpft? Es sollen doch Probleme aufgetreten sein!?

Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA ist nach eingehender fachlicher Prüfung zu dem Schluss gekommen, dass Astrazeneca ein sehr guter Impfstoff ist. Nach dem Auftreten mehrerer Fälle von Blutgerinnseln in Venen war das Präparat zunächst gestoppt worden. Mittlerweile herrscht aber die Ansicht, dass der Nutzen die Risiken weit übersteigt.

Nach wie vor keine Impfpflicht

Ab wann werden die Impfungen mit Astrazeneca wieder aufgenommen?

Ab Sonnabend, 20. März. Zuvor hatte das Bundesgesundheitsministerium den Impfstoff Astrazeneca geprüft und freigegeben.

Muss man sich überhaupt gegen Corona impfen lassen?

Nein. Es gibt eine freie Wahl sich impfen zu lassen.

19.000 Impftermine werden nachgeholt

Was passiert nun mit den Terminen zur Erstimpfung, die zwischen dem 15. und 22. März stattfinden sollten, aber abgesagt werden mussten?

Den Betroffenen soll in der kommenden Wochenmitte schriftlich ein neues Impfangebot unterbreitet werden. Wann aber genau die neuen Termine sein werden und mit welchem Impfstoff steht noch nicht fest. Es handelt sich dabei um rund 19.000 Personen. Die Herausforderung ist, ihnen neue Termine anzubieten, ohne bereits vereinbarte Termine zu gefährden.

Können Personen, die einen abgesagten Termin haben, eigentlich trotzdem ins Impfzentrum kommen?

Ja. Alle Betroffenen, die einen schriftlich abgesagten Termin zwischen dem 20. und 22. März haben, können diesen Termin wahrnehmen und zur ursprünglich verabredeten Zeit kommen. Alle, die diesen Termin nicht mehr wahrnehmen können, erhalten automatisch und schriftlich ein neues Impfangebot.

Biontech vor allem für Zweitimpfungen

Was passiert, wenn man den Ersatztermin nicht wahrnehmen kann? Kann man das Impfangebot auch ändern?

Das ist leider nicht möglich. Unabhängig von der Begründung muss der Termin abgesagt und ein neuer über Buchungsportal oder Hotline gebucht werden.

Gilt es weiterhin keine Erstimpfungen mit Biontech?

Ja, denn der größte Teil des gelieferten Impfstoffes von Biontech wird für die aktuellen Zweitimpfungen gebraucht. Das bedeutet, dass Erstimpfungen in der kommenden Woche mit Astrazeneca durchgeführt werden, vereinzelt auch mit Moderna.

Weniger Impfdosen von Astrazeneca

Was ist eigentlich mit dem Impfstoff von Astrazeneca passiert, der nicht verimpft werden konnte?

Die Impfdosen wurden eingelagert und können wieder verimpft werden.

Wie ist die derzeitige Impfstofflage?

Die Impfstofflieferungen von Astrazeneca wurden stark reduziert. Angekündigt waren für die beiden vergangenen Wochen insgesamt 60.000 Impfdosen, die bisher nicht eingetroffen sind. Für die kommende Woche werden nun 84.000 neue Impfdosen erwartet. Der in den vergangenen Tagen eingesparte Impfstoff von Astrazeneca wird für bereits vereinbarte Erstimpftermine benötigt sowie für den Ausbau der Impfkampagne im am schwersten betroffenen Vogtland.

Astrazeneca statt Biontech

Was ist mit dem Impfstoff Biontech?

Er wird aktuell für die Zweitimpfungen in den Impfzentren und den Pflegeeinrichtungen benötigt. Nur im temporären Impfzentrum in Grimma werden Erstimpfungen auch mit Biontech durchgeführt. Dieser Zustand wird höchstwahrscheinlich bis Ende März andauern. Das bedeutet, dass sich Impfwillige darauf einstellen müssen, dass nicht der auf dem Einladungsschreiben ausgewiesene Impfstoff Biontech, sondern Astrazeneca zur Anwendung kommt.

Wie sieht es bei Moderna aus?

Dort zeichnet sich eine leichte Entspannung ab. Mit dem Abschluss der Impfkampagne in den Dialysepraxen wird dieser Impfstoff auch den Impfzentren zur Verfügung stehen.

Impfbusse sollen endlich rollen

Was ist mit den rollenden Impfzentren?

Die Termine der rollenden Impfzentren in den Gemeinden erfolgen ab sofort wieder mit Astrazeneca. Hierzu werden Einzelentscheidungen zwischen Impfzentrum und Gemeinde getroffen. Abhängig ist der Einsatz aber zuallererst von der Verfügbarkeit der Impfstoffe.

Startet nun endlich das Pilotprojekt in Sachsen, bei dem 39 Hausärzte mit Astrazeneca gegen Corona impfen sollen?

Im Prinzip ja. Allerdings muss nun von Patienten ein spezieller Warnhinweis unterschrieben werden. Wahrscheinlich verzögert das den Start bis zum kommenden Montag.

Freie Wahl des Impfzentrums

Kann man das Impfzentrum wechseln, weil die Anfahrt zu weit ist?

Ja, es gibt eine freie Wahl des Impfzentrums, aber keine freie Wahl des Impfstoffes. Die letzte Entscheidung darüber trifft die Ärztin oder der Arzt im Impfzentrum.

Ab wann sind wieder Erstimpfungen möglich?

Hier dämpft das Deutsche Rote Kreuz die Hoffnungen. „Wir rechnen realistischerweise erst wieder mit Terminangeboten in Größenordnungen ab Ostern“, sagt Sachsens DRK-Sprecher Kai Kranich. Grund sind die schon bisher stark eingeschränkten Lieferungen von Astrazeneca. Hinzu käme die Ungewissheit, ob die versprochenen Impfstoffmengen in den nächsten Wochen so eintreffen. „Es ist leider ein Blick in die Glaskugel. Wir lassen uns gern positiv überraschen. Aber mehr als vereinzelte Terminbuchungen sind bis Ende März wohl nicht drin“, sagt Kranich.

Wo bekommt man denn überhaupt Termine her?

Die Termine werden nach wie vor nur über vorherige Anmeldung vergeben. Die Vergabe erfolgt über die kostenfreie Hotline (0800 0899 089, Montag bis Sonntag 8 bis 20 Uhr) bzw. das Buchungsportal (https://sachsen.impfterminvergabe.de) oder bei rollenden Impfzentren über ein Einladungsschreiben der Gemeinde.

Von Roland Herold