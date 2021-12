Annaberg-Buchholz

An dem Wochenende, bevor in Sachsen wegen der Corona-Pandemie alle Bars und Diskotheken schließen mussten, wurde an vielen Orten noch einmal gefeiert. Ende November war das, und auch in einem Club in der Lindenstraße im erzgebirgischen Annaberg-Buchholz gab es eine Party, davon zeugen Fotos in den sozialen Netzwerken. Demnach aber unterschied sich der Ort von den meisten anderen: Die Geschäftsführung des Clubs hatte einen Zettel aufgehängt. Polizisten und Mitarbeiter von Ordnungs- und Gesundheitsamt, so heißt es auf dem Aushang, hätten in der Diskothek Hausverbot.

Als Polizisten des Annaberger Reviers in der Nacht zum Sonntag zu dem Club gerufen wurden, wurde dort eine private Geburtstagsparty mit mehreren Dutzend Gästen gefeiert. Als die Beamten ankündigten, wegen der geltenden Corona-Notfallverordnung die Personalien der Gäste aufnehmen zu wollen, griffen einige von ihnen an: 25 Personen kesselten der Polizei Chemnitz zufolge einen 60 Jahre alten Polizisten ein, schlugen und traten ihn, seine Kollegen riefen Verstärkung. Der Mann musste im Krankenhaus ambulant behandelt werden. Später stellten Beamte 16 mutmaßliche Partygäste, darunter wohl auch einige der mutmaßlichen Angreifer. Wie konnte der Einsatz so eskalieren?

Polizei Chemnitz: Beamte nochmals für solche Fälle sensibilisiert

Für die Chemnitzer Polizei kam der Verlauf des Einsatzes nicht überraschend. „Vielmehr hat er unsere schon vor einigen Wochen getroffene Einschätzung bestärkt, dass sich ein verschwindend kleiner Teil unserer Gesellschaft im Kontext der Corona bedingten Beschränkungen zunehmend gewaltorientiert zeigt“, sagte ein Sprecher der Behörde. Darauf seien die Polizisten zwar schon eingestellt gewesen. Nach den Geschehnissen habe man die Beamten der Polizeidirektion Chemnitz nun aber nochmals für solche Fälle sensibilisiert.

Für Hagen Husgen, den Vorsitzenden der Gewerkschaft der Polizei in Sachsen, ist es schwer zu sagen, ob die Beamten sich vor Ort anders verhalten hätten können, ihren Kollegen besser schützen. Husgen glaubt, dass die Beamten wohl richtig reagiert hätten, indem sie Verstärkung riefen.

Von der Attacke selbst zeigte Gewerkschafter Husgen sich geschockt. „Jeder Angriff auf einen Beamten in Uniform geht gar nicht. Aber das sich 25 auf einen stürzen, das ist besonders schäbig“, sagte er. Seinen Angaben zufolge hätten die Angriffe auf Polizeibeamte innerhalb der vergangenen zwei Jahre zugenommen. „Gab es früher vor allem verbale Angriffe, so geht das heute immer häufiger in körperliche Attacken über.“

Club-Betreiber distanziert sich von Gewalt

Der Betreiber des Annaberger Clubs distanzierte sich am Montag in einer Mitteilung von Gewalt. Sie widersprachen der Darstellung der Polizei, dass es sich bei der privaten Geburtstagsparty um eine nach der Corona-Notfallverordnung verbotene Veranstaltung gehandelt habe. „Alle Personen waren nachweislich geimpft beziehungsweise genesen“, hieß es in der Mitteilung. Dass nun im Zusammenhang mit dem Lokal von „Corona-Leugnern“ die Rede sei, sei unglaublich. Was sich nach dem Eintreffen der Polizei vor der Diskothek abgespielt habe, könne man jedoch nicht sagen: Zu dem Zeitpunkt seien der Betreiber bereits wieder im Gebäude gewesen. Später habe die Polizei die Diskothek in „Rambo Manier gestürmt“. Davon werde man sich aber „nicht einschüchtern lassen.“

Politiker mehrerer Fraktionen im sächsischen Landtag äußerten sich am Montag bestürzt zu dem Geschehen. Der CDU-Fraktionschef Christian Hartmann sagte, er nehme wahr, dass die Aggressivität von Teilen der Gesellschaft zunehme. „Es ist eine rote Linie, die überschritten worden ist. Es bedarf jetzt eines konsequenten staatlichen Handelns.“ Es sie nicht zu tolerieren, wenn ein Polizeibeamter in Ausübung seines Dienstes unter Gewährleistung des Rechts angegriffen werde. „Der entsprechende Personenkreis muss sich gerichtlich verantworten“, so Hartmann.

Auch Linken-Fraktionschef Rico Gebhardt zeigte sich betroffen davon, „dass sich 25 Leute auf einem am Boden liegenden Polizeibeamten drauf stürzen, ihn treten und weiter schlagen.“ Das sei ein neuer Maßstab von Gewalt, die er sich auch nicht damit erklären könne, das die Täter wohl „stark unter Alkoholeinfluss“ gestanden hätten.

AfD-Fraktionschef verurteilt „gewaltsame Auseinandersetzungen“

AfD-Fraktionschef Jörg Urban äußerte sich nach dem Vorfall zu den Corona-Protesten allgemein. „Ich würde mir wünschen, dass es nicht zu gewaltsamen Auseinandersetzungen kommt“, sagte er, und: „Ich denke, dass die übergroße Menge der Demonstranten gewaltfrei ist und auch keine Gewalt sucht. Bei den Einzelfällen muss man genau hingucken, wer das ist und mit welcher Motivation.“

Für Albrecht Pallas, Innenexperte der SPD-Fraktion im Landtag, ist es gerade die AfD, die gegen die Demokratie aufwiegele und zum Rechtsbruch anstifte. „Die illegalen Aktionen werden immer gewalttätiger,“, sagt er, sei es wie jene gegen Polizisten in Annaberg-Buchholz, gegen Journalistinnen oder auch Unbeteiligte.

In Annaberg-Buchholz ist der Club, vor dem der Polizist angegriffen worden war, offenbar schon häufiger aufgefallen. Zwar wird auf der Internetseite der Diskothek damit geworben, dass derzeit in den Räumen Corona-Tests angeboten würden. Und offiziell übertrug die Disko zuletzt Club-Musik nur per Livestream. Das ist dem Betreiber zufolge auch am Samstag so gewesen.

Einigen Annabergern ist aber nach Aussagen aus der Stadt schon länger aufgefallen, dass in der Diskothek womöglich auch vor Ort gefeiert werde. Der Betreiber der Bar war dazu am Montag für die LVZ nicht zu erreichen. Man werde aber, so hieß es in einer Mitteilung, die angekündigten DJ-Livestreams aus dem Club in den nächsten Wochen wie geplant fortsetzen.

Von Denise Peikert und Kai Kollenberg