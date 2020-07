Dresden

Die plötzliche Absetzung von Gordian Meyer-Plath (51) als Chef des Sächsischen Verfassungsschutzes wirft genauso viele Fragen auf, wie seine überraschende Versetzung in das Ministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus (SMWK), das unter anderem von Barbara Klepsch ( CDU) geführt wird. Der Ex-Geheimdienstler leitet seit Mittwoch offiziell in der Kunstabteilung das Referat für Strukturwandel und Industriekultur. Doch was verbirgt sich hinter diesem Posten? Ist Meyer-Plath dafür überhaupt qualifiziert? LVZ.de wollte es genau wissen und hakte im Ministerium nach.

Referat wurde neu gebildet

Aus dem Hause von Ministerin Klepsch wurde noch einmal exakt auf die neue Tätigkeitsstruktur von Meyer-Plath verwiesen. Demnach leitet er im SMWK das Referat 24 „Strukturwandel und Industriekultur, Europa und Internationales“ in der Abteilung 2, der „ Kunstabteilung“. Laut Ministerium werde mit dem neuen Chef der „Strukturwandel in der Lausitz oder eine europäische Finanzierung im Bereich der Kultur fokussiert bearbeitet“. Den Posten nimmt er übrigens niemanden weg. Er übernimmt ein neu gebildetes Referat. Ministerin Klepsch sei in die Entscheidung eingebunden gewesen, hieß es. „Sie freut sich über die personelle Stärkung der Kunstabteilung“; teilte ihr Sprecher mit.

Was ist mit der Besoldung?

Bringt ein Ex-Geheimdienstler überhaupt die Voraussetzung für einen Kunstposten mit? Das Büro von Klepsch verweist bei dieser Frage auf Meyer-Plath als „studierten Geisteswissenschaftler mit internationaler Ausrichtung, was vertiefte Sprachkenntnisse mit sich bringt und damit insbesondere förderlich für die europäischen Themen ist.“ Außerdem verfüge Meyer-Plath über langjährige Leitungserfahrungen. „Mit seiner Karriere in Brandenburg und Sachsen bringt er auch Verständnis für beide Länder im gemeinsamen Strukturwandel mit.“

Eher vage waren die Auskünfte zur neuen Besoldungsgruppe des früheren Geheimdienstchefs, der seinen beamtenrechtlichen Status auch mit dem Wechsel unverändert behält. „Zu persönlichen Angaben kann keine Auskunft gegeben werden“, sagte der Sprecher von Ministerin Klepsch. Laut LVZ-Recherchen könnte er als Präsident eines sächsischen Landesamtes in der Besoldungstabelle B zwischen 8000 und 14 000 Euro monatlich verdient haben. Als Referatsleiter läge Meyer-Plath nun theoretisch darunter (schätzungsweise rund 7000 Euro). Die Differenz dürfte ihm aber beim Wechsel ausgeglichen werden.

Von André Böhmer