Dresden

Die Expertenkommission zur Aufklärung des Munitionsskandals bei der sächsischen Polizei hat am Freitag in Dresden ihren Bericht vorgelegt – und gravierende Mängel bei dem inzwischen aufgelösten Mobilen Einsatzkommando (MEK) offengelegt. Hier die wichtigsten Ergebnisse im Überblick.

Der Diebstahl

Mit dem Gutachten hat der Munitionsskandal eine neue Dimension erreicht: Bislang war von 7000 Schuss die Rede, die von den Spezialkräften aus dem Arsenal gestohlen wurden – die Kommission unter Leitung des früheren Verfassungsschutzchefs Heinz Fromm spricht nun von 14.500 Schuss. Zum einen wurden für ein nicht genehmigtes Schießtraining in Güstrow (Mecklenburg-Vorpommern) im November 2018 mindestens 7500 Schuss von den MEK-Beamten geklaut und selbst verschossen. Zum anderen wurde die Nutzung des Schießgeländes mit weiteren 7000 Schuss „bezahlt“. Über den Verbleib dieser Munition ist bislang nichts bekannt.

Die Ermittlungen

Die sächsische Generalstaatsanwaltschaft ermittelt gegen 17 Beamte, die bis zum Frühjahr 2021 zu dem inzwischen aufgelösten Spezialkommando gehörten. Die vier Hauptverdächtigen sind seit März suspendiert, 13 weitere Polizisten wurden versetzt. Es geht um Diebstahl und Verstöße gegen das Waffengesetz. Die Expertenkommission, die von Innenminister Roland Wöller (CDU) vor einem Vierteljahr berufen worden war, hatte keine Einsicht in die Ermittlungsakten. Der Bericht basiert unter anderem auf 72 Gesprächen – allerdings zeigten sich betroffenen Beamten zunächst nicht sonderlich kooperativ: Einer ersten Einladung war nur einer der 17 Verdächtigen gefolgt, später wurde aber auch mit Hauptbeschuldigten gesprochen. Das Gutachten wurde als geheim eingestuft und mit dem Titel „Verschlusssache“ versehen. Aufgrund des umfassenden Einblicks in die Organisation der sächsischen Spezialkräfte sei eine Offenlegung „nicht vertretbar“, erklärte Fromm.

Der Rechtsextremismus-Verdacht

Das betreffende Gelände der „Baltic Shooters“ in Güstrow gilt als einer der Dreh- und Angelpunkte in der rechtsextremen Szene: Hier hat unter anderem die Gruppe „Nordkreuz“ für einen Umsturz („Tag X“) trainiert. Die Expertenkommission konnte hingegen keine direkten Verbindungen der verdächtigten Beamten zu rechten Netzwerken feststellen. „Das schließt aber nicht aus, dass irgendwann noch einmal etwas kommt“, machte Kommissionsmitglied Manfred Murck klar, zumal die Generalstaatsanwaltschaft auch noch in diese Richtung ermittele. Der Betreiber des Schießplatzes habe in der Szene als „eine Art Guru“ gegolten. Fest steht, dass der mutmaßliche Chef der „Nordkreuz“-Gruppe – ein ehemaliger SEK-Beamter aus Mecklenburg-Vorpommern – Munition illegal gehortet hat. Bei einer Razzia waren 70.000 Schuss gefunden worden. Davon stammten 102 ursprünglich aus sächsischen Beständen – diese waren aber nicht Teil der im November 2018 von den MEK-Beamten gestohlenen Munition.

Die Einsparungen

Die Expertenkommission ging auch mit der sächsischen Landesregierung hart ins Gericht: Die langjährige Sparpolitik habe zu Finanzengpässen geführt – letztlich wurden neben der so verursachten eklatanten Personalnot bei der Polizei auch Schießtrainings zusammengestrichen, kritisierte Fromm. Deshalb hätten die betreffenden MEK-Beamten, bei aller Kritik, zur Eigeninitiative gegriffen. „Dieser Schießstand hatte bei allen Spezialkräften aus dem In- und Ausland einen besonderen Stellenwert“, sagte Landespolizeipräsident Horst Kretzschmar. Letztlich sei es wohl auch darum gegangen, in der Champions League mitspielen zu können. „Es darf aber nicht sein, dass Polizisten Munition als Währungsmittel einsetzen“, stellte Kretzschmar klar. Wöller betonte wiederum, dass sich Sachsen inzwischen vom strikten Sparkurs verabschiedet habe.

Die Konsequenzen

Die Führung der Spezialkräfte ist inzwischen neu besetzt, der Präsident des Landeskriminalamtes, Petric Kleine, ist zurückgetreten und Kontrollinstanzen, die von der Expertenkommission gefordert wurden, werden eingebaut. So ist beispielsweise ein MEK-Beamter Taktiktrainer, Schießlehrer und Waffenwart in Personalunion gewesen – er habe sich also selbst kontrolliert, wird in dem Untersuchungsbericht moniert. Auch im Munitionslager der sächsischen Polizei hat es eine Inventur gegeben, die ohne weiteren Beanstandungen abgeschlossen wurde.

Daneben kündigte Wöller die Aufstockung der Spezialeinheiten um 50 Stellen an. Außerdem sollen angehende Polizistinnen und Polizisten künftig vom Verfassungsschutz überprüft werden, Bewerber für Spezialeinheiten müssen sich einem zusätzlichen Sicherheitstest unterziehen. Und schließlich: Damit Privatgelände – wie im Güstrower Fall – gar nicht erst angemietet werden müssen, sollen die Kapazitäten in Sachsen ausgebaut werden. Laut Wöller könnte beispielsweise in Schneeberg ein Trainingsplatz für Spezialeinheiten errichtet werden, der allen Ost-Ländern zur Verfügung gestellt werden könnte.

Von Andreas Debski