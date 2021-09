Dresden

Die Kommission zur Aufklärung des Munitionsskandals bei der sächsischen Polizei hat eklatante Mängel festgestellt. Nach LVZ-Informationen werden unter anderem Verstöße gegen die Dienstaufsicht, eine unzureichende Kontrolle der Spezialkräfte sowie Führungsversagen attestiert. So fungierte beispielsweise der Schießtrainer gleichzeitig als Waffenwart – ein Vergehen, das den Diebstahl von rund 7000 Schuss Munition zumindest begünstigt hat. Vorab verlautete außerdem, dass es offenbar keine engen Kontakte mit rechtsextremen Netzwerken gegeben haben soll.

Schießtrainer war in Personalunion auch Waffenwart

Zu diesem Schluss kommt ein Gutachten, das die prominent besetzte Expertenkommission in den vergangenen drei Monaten erstellt hat. Innenminister Roland Wöller (CDU) will am Freitag die Details der Untersuchung gemeinsam mit Landespolizeipräsident Horst Kretzschmar und den Mitgliedern der Kommission vorstellen. Im Frühjahr hatte Wöller bereits von einer „unfassbaren kriminellen Energie“ gesprochen. Der damalige LKA-Präsident Petric Kleine musste eingestehen: „Meine Kollegen haben dienstlich nicht genehmigt geschossen.“

Ermittlungen gegen 17 Beamte des MEK Dresden

Im Frühjahr war bekannt geworden, dass gegen 17 Beamte des Mobilen Einsatzkommandos (MEK) des Landeskriminalamtes Sachsen unter anderem wegen gemeinschaftlich begangenen Diebstahls von mindestens 7000 Schuss Munition und Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt wird. Den Untersuchungen in Sachsen waren Ermittlungen der Generalstaatsanwaltschaft Mecklenburg-Vorpommern vorausgegangen. Die Schweriner Behörde hatten herausgefunden, dass auf einem Schießstand in der Nähe von Güstrow nicht nur jahrelang Spezialeinheiten der Polizei, sondern auch Mitglieder des rechtsextremen „Nordkreuz“-Netzwerks trainiert hatten. Bei einer Razzia im Haus eines der Protagonisten der Gruppe wurden dann große Mengen an Waffen und Munition gefunden – darunter aus Polizeibeständen.

Ermittler untersuchen auch Kontakte zu Rechtsextremen

Den Schweriner Erkenntnissen zufolge waren im November 2018 auch mehrere Mitglieder des Mobilen Einsatzkommandos (MEK) Dresden nach Güstrow gereist und hatten für ein privates Schießtraining auf dem Gelände der „Baltic Shooters“ mindestens 7000 Schuss Munition im Gepäck – die sie zuvor aus sächsischen Polizeibeständen gestohlen hatten. Angeblich seien die Patronen gleich verschossen worden. Die Rechtextremismus-Expertin Kerstin Köditz (Linke) geht allerdings eher davon aus, dass es sich um Spezialmunition gehandelt hat, die als Bezahlung des Schießtrainings gedient und so möglicherweise in den Händen der rechtsextremen „Nordkreuz“-Gruppe gelandet sein könnte. Bisher fehlt von den 7000 Schuss Munition jede Spur.

LKA-Chef war wegen Munitionsskandal zurückgetreten

Um den Munitionsskandal aufzuklären, hatte Wöller eine externe Ermittlungsgruppe eingesetzt, zu der die beiden früheren leitenden Verfassungsschützer Heinz Fromm und Manfred Murck sowie der ehemalige Präsident der Bundesbereitschaftspolizei Friedrich Eichele gehören. Die vier Hauptverdächtigen sind bereits im Frühjahr suspendiert worden. Im Zuge des Munitionsskandals war der Präsident des zuständigen Landeskriminalamtes, Petric Kleine, zurückgetreten. Seine Nachfolgerin wurde die Chemnitzer Polizeipräsidentin Sonja Penzel.

Von Andreas Debski und Matthias Puppe