Moritz von Sachsen: Opportunist und Oppositioneller gleichermaßen?

Dresden

„Keine Atempause / Geschichte wird gemacht / Es geht voran“, versicherte die Band Fehlfarben Anfang der 1980er Jahre. Einer, der Geschichte machte und sich selten eine Atempause gönnte, war definitiv Moritz von Sachsen. Aber auf ihn trifft auch zu, was Friedrich Schiller im Prolog zu seinem Wallenstein wissen ließ: „Von der Parteien Gunst und Hass verwirrt, schwankt sein Charakterbild in der Geschichte.“

Wie umstritten Moritz war, offenbart nicht zuletzt die Vielzahl der ihm gegebenen Bei- und Schimpfnamen. „Judas von Meißen“, „sächsischer Machiavelli“, „Kriegsfürst“ – das hat allesamt in Sachen Wertung einen Beigeschmack, ein Gschmäckle wie Schwaben sagen würden. Aber reagiert hat Moritz nun mal in Sachsen, das dank ihm und seiner zwischen Opportunismus und Opposition changierenden Politik vom Herzogtum zum Kurfürstentum avancierte und zumindest für eine gewisse Zeit auch die dominierende Kraft im protestantischen Lager war.

Keine Entscheidungsfindung in „Einsamer-Wolf-Manier“

Moritz von Sachsen kam vor 500 Jahren am 21. März Jahre 1521 als erster Sohn Herzog Heinrichs und seiner Gemahlin Katharina, einer geborenen Herzogin von Mecklenburg, in Freiberg zu Welt. Als Spross einer Nebenlinie der sächsisch-albertinischen Herzöge hatte er bei seiner Geburt wenig Aussicht auf eine größere Rolle in den Geschichtsbüchern.

1539 erfolgte aber das erste Mirakel in seinem Leben. Da die Söhne seines Onkels Georg des Bärtigen vor ihrem Vater starben, übernahm Moritz’ Vater, Herzog Heinrich, 1539 die Regierung im albertinischen Herzogtum, womit umgehend wie amtlich ein Religionswechsel erfolgte. Georg war dem katholischen Glauben treu geblieben, Heinrich hingegen hatte – auch dank seiner Gattin – früh zum evangelisch-lutherischen Glauben gefunden. Moritz, der drei Jahre lang am Hof Georgs aufgewachsen und erst mal ein Grenzgänger zwischen den konfessionellen Lagern gewesen war, änderte nichts an der lutherischen Ausrichtung.

Die ersten Jahre seiner Herrschaft waren geprägt von Reformen, hinsichtlich der Kirchenorganisation, vor allem aber auch in Verwaltung und Bildung. Dabei griff Moritz sogar auf die Dienste von Vertrauten seines Amtsvorgängers zurück, etwa des ihm gut bekannten Rats Georg von Carlowitz. Überhaupt fasste Moritz seine Entschlüsse nicht in „Einsamer-Wolf-Manier“, sondern im Gespräch mit ihm wichtigen Räten.

Auch seine Frau scheint ihm zeitlebens eine wichtige, auch ob ihrer Klugheit geschätzte Partnerin gewesen zu sein. Im Verlauf seiner durch einen Schuss vorzeitig beendeten Regierungszeit gelang es Moritz jedenfalls, dem (kur-)sächsischen Staat und der mit ihm eng verbundenen evangelischen Landeskirche eine bemerkenswerte innere und damit auf Dauer haltbare Struktur zu geben. Es war die erfolgreiche Konsolidierung im Inneren, die es Moritz erlaubte, seinen außenpolitischen Handlungsspielraum deutlich zu erhöhen, um so sein übergeordnetes, erst mal aber nicht offen verfolgtes Ziel – die Wiedervereinigung der sächsischen Territorien, verbunden mit dem Gewinn der Kurwürde für die Albertiner – auf Reichsebene durchsetzen zu können.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zur politischen Vereinigung der Protestanten, dem Schmalkaldischen Bund, hielt er bewusst Distanz – nicht zuletzt um eine gewisse Selbstständigkeit gegenüber seinem damals mächtigeren ernestinischen Vetter, Kurfürst Johann Friedrich, zu bewahren. Damit wurde er für Kaiser Karl V. interessant. Nachdem Moritz seine Kaisertreue durch seine Teilnahmen am Türkenfeldzug von 1542 wie auch im Reichskrieg gegen Frankreich 1544 unter Beweis gestellt hatte, wurde ihm auf dem Reichstag von Regensburg 1546 vom Kaiser die Schutzherrschaft über die Stifte Magdeburg und Halberstadt zugesichert.

Im 1546 ausbrechenden Krieg zwischen den katholischen Kräften und dem evangelischen Schmalkaldischen Bund stand Moritz, der die Glaubensfrage von anderen politischen Überlegungen abzutrennen wusste, fest an der Seite des Kaisers. Im protestantischen Lager wurde er umgehend als „Judas von Meißen“ gescholten, das Odium des Verräters wurde der letztlich nicht selbstlos agierende Moritz lange nicht los. Die Entscheidung fiel am 24. April 1547 in der Schlacht bei Mühlberg an der Elbe. Johann Friedrich verlor erst mal alles, Kaiser Karl V. stand als glänzender Sieger da, in seinem Windschatten auch Moritz. Der frisch gebackene Kurfürst von Sachsen verlieh der Rangerhöhung umgehend auch architektonisch Ausdruck.

1549/50 entfielen rund ein Drittel (!) der Ausgaben des Kurfürsten auf Bauvorhaben, viel Geld floss ins Dresdner Schloss. So wurde unter anderem der von einer Ecke des Nordflügels in dessen Mitte gewanderte Hausmannsturm entscheidend erhöht, so dass er nun ein optisches Gegengewicht zur städtischen Kreuzkirche bildete, womit der neue Kurfürst seinen Herrschaftsanspruch über seine Residenzstadt zur Schau stellte, wie Harriet Rudolph 2009 in ihrer Studie „Moritz von Sachsen – Formen und Funktionen der Herrschaftsrepräsentation eines Fürsten an der Zeitenwende“ konstatierte. Verwiesen Gesamtanlage und einzelne Bauformen des „Eigenheims“ auf französische Schlossbauten, so war das Dekor oberitalienisch beeinflusst. Auch machte man reichlich vom „Vokabular“ an Repräsentationsformen Gebrauch, welches bei den Ernestinern en vogue gewesen war.

Dies zeigt sich etwa bei der Schlosskapelle, deren Gestaltung die Torgauer Schlosskapelle Johann Friedrichs des Großmütigen zitierte, womit das albertinische Kursachsen erfolgreich den Anspruch auf den Status als „Mutterland der Reformation“ erhob. Zudem orientierte man sich in puncto Schlossausstattung an den kaiserlichen Residenzen in Wien und Innsbruck. Alles in allem sollte der „Palazzo Prozzo“ in seiner Gesamtheit die frisch an die albertinische Linie des Hauses Wettin gefallene Kurwürde legitimieren und den Führungsanspruch Kursachsens untermauern. Das gerade auch im protestantischen Lager, wobei es dafür unerlässlich war, den leidigen Ruf des „Judas von Meißen“ wieder los zu werden.

Insofern war es hilfreich, dass Karl V. nach seinem Triumph bei Mühlberg den Bogen bald überspannt hatte. Ja, „Ehrgeizling“ Moritz hatte mehr als den sonst üblichen Judaslohn in Form von 30 Silberlingen bekommen, nämlich außer der Kurwürde auch noch diverse territoriale Gewinne, fühlte sich sonst aber in vielerlei Hinsicht vom Kaiser getäuscht und in seiner Ehre verletzt. Folge: Zug um Zug löste er sich von Karl V. und wurde dessen bedeutendster Gegenspieler im Reich. Tatkraft und Verhandlungsgeschick zeichneten Moritz als Führer der deutschen Fürstenopposition aus. Er schloss 1551 den Torgauer Fürstenbund, nachdem ihm vom Rest der protestantischen Fürstenunion der Erhalt des Status quo zugesichert worden war. Und im Jahr darauf setzte der virtuos die Karte als „Verteidiger der evangelischen Freiheit“ spielende Moritz mit dem Passauer Vertrag gar die reichsrechtliche Anerkennung der Reformation durch.

Alles in allem nahm Kurfürst Moritz an sechs Feldzügen teil

Aber Moritz agierte zweigleisig. Mit Karl V. mochte er sich überworfen haben, mit dessen Bruder Ferdinand konnte er hingegen nach wie vor gut. Moritz ließ sich für diverse Reichskriege einspannen, einmal mehr gegen die Franzosen wie auch an der Balkanfront die Türken.

An Kriegen war kein Mangel in jener Zeit, in sechs Feldzügen stand Moritz seinen Mann, zog aber anders als andere Kriegsherren eher weniger des Ruhmes wegen ins Feld. „Wer sich gern in Gefahr begibt, kommt darin um“ heißt es aber bekanntlich. In der Schlacht von Sievershausen 1553 gegen Albrecht Alkibiades, den Markgrafen von Brandenburg-Kulmbach und notorischen Unruhestifter, erlitt Moritz eine schwere Schussverletzung, an der er alsbald starb. Der die sichere Umgebung auf einem Feldherrenhügel meidende, stattdessen wiederholt an vorderster Frontlinie kämpfende Moritz war sogar der letzte regierende Fürst in Deutschland, den der Tod auf dem Schlachtfeld ereilte.

Zehn Jahre nach seinem Schlachtentod 1553 bekam Moritz von Sachsen im Freiberger Dom ein Grabdenkmal gesetzt. Quelle: C. Ruf

Ein Jahrzehnt später ließ sein Bruder August, der ihm auf dem Thron gefolgt war und außenpolitische Probleme sowie eine immense Schuldenlast von 1,5 Millionen Gulden geerbt hatte, Moritz in der Fürstengruft des Freiberger Doms ein großes Grabdenkmal setzen – dieses Kenotaph war das erste Freigrab der Renaissance in Sachsen. Bekrönt wird es von der lebensgroßen Gestalt des mit geschulterten Kurschwert vor Christus am Kreuz knienden Moritz.

Literaturtipp: Johannes Herrmann: Moritz von Sachsen (1521–1553). Landes-, Reichs- und Friedensfürst. Sax Verlag, 264 S. mit 50 Abb., 28 Euro

Von Christian Ruf