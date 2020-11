Dresden

Diesmal darf nichts passieren: Der unter Mordverdacht stehende Syrer Abdullah H. (20) wird in der Justizvollzuganstalt Dresden rund um die Uhr bewacht. Obwohl die Generalbundesanwaltschaft die Ermittlungen aufgrund eines mutmaßlich islamistischen Tatmotivs übernommen hat, sitzt Abdullah H. weiterhin in sächsischer Untersuchungshaft. Erst in dieser Woche soll er vorübergehend zu Vernehmungen nach Karlsruhe, an den Sitz von Bundesanwaltschaft und Bundesgerichtshof, gebracht werden.

Justizbeamte bewachen Islamisten hinter Plexiglas

Die sächsischen Sicherheitsbehörden wollen kein Risiko eingehen. Schließlich ist der Fall Al-Bakr allen noch gegenwärtig: Der unter Terrorverdacht stehende Syrer hatte 2016 in seiner Zelle in der JVA Leipzig Selbstmord begangen, mit seinem T-Shirt am Gitter der Zellentür stranguliert. Zwei Jahre darauf war der erste, mehr als 50.000 Euro teure Präventions- und Sicherheitshaftraum (PSR) des Freistaates in der JVA Dresden am Hammerweg vorgestellt worden. Genau dort sitzt Abdullah H. seit seiner Festnahme am 21. Oktober. Es gibt weder Gitterstäbe noch Zerbrechliches, alles ist doppelt gesichert, hinter einer Plexiglasscheibe bewachen Justizbeamte den Mordverdächtigen rund um die Uhr. Laut Justizministerium wird der 20-Jährige nicht nur „engmaschig“, sondern auch psychologisch betreut.

Verdächtiger schweigt auch gegenüber dem BKA

Bislang schweigt Abdullah H. – weder vor dem Amtsgericht Dresden, das den weiterhin gültigen Haftbefehl wegen des Verdachts von Mord und versuchtem Mord ausgestellt hat, noch während der darauf folgenden Vernehmungen durch das Bundeskriminalamt ( BKA) hat er Aussagen zu den Tatvorwürfen gemacht. Die Terrorermittler hatten den mutmaßlichen Mörder in Dresden befragt. Fest steht, dass es sich bei dem Syrer, der 2015 nach Deutschland gekommen war, um einen Anhänger der islamistischen IS-Terrormiliz handelt. Sicherheitsbehörden hatten ihn als „hochgefährlichen Mann“ bezeichnet und als Gefährder eingestuft. Deutschlandweit gibt es davon etwa 600, in Sachsen wird von zehn bis 20 ausgegangen.

Mordopfer ist am Freitag beigesetzt worden

Nach einer vollständig verbüßten, mehr als dreijährigen Haftstrafe, unter anderem wegen Werbens für eine terroristische Vereinigung, war Abdullah H. am 29. September auf freien Fuß gekommen – und hatte nur fünf Tage darauf zwei Männer attackiert. Bei den beiden Opfern handelt es sich um Touristen aus Nordrhein-Westfalen: Ein 55-Jähriger aus Krefeld starb, dessen Lebenspartner (53, aus Köln) wurde schwer verletzt. Möglicherweise kann auch Homophobie ein Tatmotiv sein.

Die beiden Messer hatte er sich in einem Dresdner Kaufhaus besorgt, wie Überwachungskameras gezeigt haben, obwohl ein absolutes Waffenverbot gegen Abdullah H. verhängt worden war. Das Mordopfer wurde am vergangenen Freitag in seiner Heimat in Nordrhein-Westfalen beigesetzt.

Untersuchungen zu Fehlern in sächsischen Behörden

Parallel zu den Mordermittlungen gibt es interne Untersuchungen zu etwaigen Fehlern der sächsischen Sicherheitsbehörden nach der Haftentlassung von Abdullah H.. Innenminister Roland Wöller ( CDU) sagte: „Die Überprüfung läuft.“ Außerdem soll der Fall im Innenausschuss des Landtags und in der Parlamentarischen Kontrollkommission ausgewertet werden. Ein Maßnahmenkatalog der Sicherheitsbehörden hatte eine enge Betreuung, aber keine fortwährende Bewachung vorgesehen. Aus Sicht des Landeskriminalamtes waren alle rechtlichen Möglichkeiten der Polizei ausgeschöpft worden. Allerdings lief auch eine Observation durch den sächsischen Verfassungsschutz. Nach Angaben von Behördenchef Dirk-Martin Christian waren seine Leute zum Zeitpunkt des Angriffs nicht in der Nähe des Tatorts.

