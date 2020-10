Dresden

Es sind Zeilen, die ans Herz gehen – und gleichzeitig viel über das Motiv der tödlichen Messerattacke von Dresden sagen: „Für unseren brutal aus dem Leben gerissenen, geliebten Lebenspartner, Sohn, Bruder, Onkel und Freund Thomas“, schreiben Angehörige in einer jetzt erschienenen Todesanzeige „in tiefer Liebe und Trauer“. An erster Stelle wird dabei „Oliver“ genannt. Damit steht fest, was die Ermittler bislang nicht publik machen wollten: Der tödliche Angriff vom 4. Oktober, der im Schatten der Frauenkirche von dem als Islamist eingestuften Abdullah H. (20) ausgeführt wurde, galt einem homosexuellen Paar.

Tatverdächtiger galt als „hochgefährlicher Mann“

Zu einem Motiv hatten die Ermittler bislang keine detaillierten Angaben machen wollen. Fest stand nur, dass es sich bei dem Syrer, der 2015 nach Deutschland gekommen war, um einen Anhänger der islamistischen IS-Terrormiliz handelt. Sicherheitsbehörden hatten ihn als „hochgefährlichen Mann“ bezeichnet. Nach einer vollständig verbüßten, mehr als dreijährigen Haftstrafe unter anderem wegen Werbens für eine terroristische Vereinigung war der 20-Jährige am 29. September auf freien Fuß gekommen – und hatte nur fünf Tage darauf zugestochen. Bei den beiden Opfern handelt es sich um Touristen aus Nordrhein-Westfalen: Ein 55-Jähriger aus Krefeld starb, sein Lebenspartner (53, aus Köln) wurde schwer verletzt.

Messerattacke erfolgte offenbar von hinten

Die beiden Messer hatte er sich in einem Dresdner Kaufhaus besorgt, wie Überwachungskameras gezeigt haben, obwohl ein absolutes Waffenverbot gegen Abdullah H. verhängt worden war. Der tödliche Stich erfolgte von hinten, heißt es aus Ermittlerkreisen. Das Paar soll sich kurz zuvor umarmt haben. Parallel lief eine Observation durch den sächsischen Verfassungsschutz. Nach Angaben von Behördenchef Dirk-Martin Christian waren seine Leute zum Zeitpunkt des Angriffs allerdings nicht in der Nähe des Tatorts. Wenige Stunden zuvor hatte der 20-Jährige seine Meldeauflage erfüllt und war im zuständigen Dresdner Polizeirevier gewesen.

Homophobes Tatmotiv liegt nahe

Da ein islamistischer Hintergrund des bekannten Gefährders, der selbst von geplanten Terroranschlägen gesprochen hatte, vermutet wird, hat die Generalbundesanwaltschaft in Karlsruhe die Ermittlungen übernommen. Das Verfahren läuft wegen des Verdachts des Mordes, versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung. Ein mögliches homophobes Tatmotiv könnte bei dem Islamisten nahe liegen. Als ein schreckliches Beispiel gilt in diesem Zusammenhang der Fall Omar Mateen: Er hatte im Jahr 2016 im Namen der IS-Terrormiliz in einer Homosexuellenbar von Orlando ( USA) 49 Menschen ermordet.

Von Andreas Debski