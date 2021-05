„Monumentensucht“ im freien Lauf: Sachsens Kleinstadt-Denkmäler

Dresden

In der Dresdner Heide steht noch eines, auf dem Windberg in Freital und vor dem Alten Jagdschloss in Wermsdorf auch – nämlich ein Denkmal für König Albert von Sachsen. Dresden wies auch mal eines auf, aber das überstand die Bilderstürme durch Nationalsozialisten und Kommunisten in Krieg- und dann Nachkriegszeit ebenso wenig etliche andere Denkmäler für den einst so populären Regenten, in Aue, Radeberg, Zittau und anderen Städten.

Mit dem Kaiser konnten nur Luther und Bismarck mithalten

Eigentlich hatten sich bis zum Ende der Monarchie 1918 alle kleinen und großen Städte in Sachsen Denkmäler oder sonstige Monumente zu Ehren König Alberts zugelegt, was als Beleg für die flächendeckende Wirksamkeit des dynastischen Kults gewertet werden kann – und von Sönke Friedreich in seinem ein heißes Eisen anpackenden Buch „Monumente (in) der Region“ auch getan wird. Für ihn ist die bildliche Verehrung König Alberts „ein bestimmendes Element der sächsischen Denkmallandschaft im Kaiserreich“, der Kult um die Wettiner habe sich gar zur „entscheidenden identifikatorischen Klammer und zum mentalen Bezugspunkt“ des nach 1815 deutlich kleiner gewordenen Rest-Sachsens entwickelt. Niemand bekam mehr Denkmäler gesetzt, nach niemandem wurden mehr Straßen und Plätze benannt, allenfalls Bismarck und Luther konnten da mithalten.

Der langen Regierungszeit allein ist diese „Veralberung“ nicht zuzuschreiben. Mal abgesehen von der Hochschätzung der militärischen Leistungen vor allem im die Reichseinigung bringenden Krieg von 1870/71 beruhte die Popularität auf Alberts leutseligem und volkstümlichem Auftreten, das die Distanz zwischen Volk und Herrscher vermeintlich verringerte. Der König galt als häuslich und bescheiden, vor allem aber als Familienmensch und treuer Ehemann seiner gleichfalls beliebten Gattin Carola.

Auch in Freiberg ließ man es sich nicht nehmen, zu Ehren des großen Staatsmannes Otto von Bismarck ein Denkmal zu errichten, Ansicht von 1905. Quelle: Repro

Der bürgerliche Habitus kam gut an, nicht nur im Bürgertum. Der König war so populär, dass bereits vor seinem Ableben 1902 in mehreren sächsischen Städten, darunter Dresden, Pirna, Radeberg und Crimmitschau, sich Denkmal-Initiativen bildeten, um Albert gebührend zu würdigen. Das war ungewöhnlich – die Ehrung noch lebender Personen stellt in der Denkmalgeschichte die Ausnahme dar. Aber für Albert wurde – wie zuvor auch schon für den ebenfalls ungemein verehrten Reichskanzler und -gründer Otto von Bismarck – eine solche Ausnahme gern gemacht.

Kontroverse in Pirna um den Standort des Albert-Denkmals

Sönke Friedreich nähert sich in seinem ungemein informativen, auch für Nicht-Historiker gut lesbaren und auch sonst unbedingt zu empfehlenden Buch dem hochsensiblen, weil reichlich Konfliktpotenzial bergenden Thema Denkmalkultur aus einer kulturhistorischen Perspektive. Was an Standbildern einst berühmter und populärer Persönlichkeiten die Zeiten überdauert hat, vermittelt noch immer – ein bisschen zumindest – „gesellschaftliche Werte, setzt ästhetische Prioritäten und beeinflusst unsere Wahrnehmung des öffentlichen Raumes“.

Das belegen auch die nach 1990 erfolgten Rekonstruktionen und Modifizierungen der regionalen Denkmallandschaft, deren Monumente „als sinnstiftende Bezugspunkte im unmittelbaren Lebensumfeld vieler Menschen dienen“, mag auch Gefahr bestehen, dass gerade ihre Alltäglichkeit und Selbstverständlichkeit die Denkmäler unsichtbar macht, so dass die Absichten ihrer Initiatoren und Erbauer eigentlich durchkreuzt werden.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Autor stellt das Profil der Denkmalkultur in Sachsen vor, wie es sich während der Kaiserzeit ausprägt und in nicht unerheblichen Teilen überdauert hat. Die Fallstudien aus insgesamt 35 Kommunen bilden die Vielfalt der plastischen Denkmäler des Kaiserreichs ab, vom Gedenkstein bis zur Ruhmeshalle. Im Mittelpunkt stehen bewusst nicht die drei Großstädte Dresden, Leipzig und Chemnitz, sondern die kleineren und mittleren Kommunen. Ziel ist nicht eine katalogartige Auflistung, sondern es wird versucht, zu eruieren, welche Bedeutung die Projekte im lokalen und regionalen Kontext besaßen, welche Interessengruppen am Denkmal-Diskurs überhaupt partizipierten und wie zum Teil verbissen um den „richtigen“ Standort gerungen wurde, denn die Debatte um den Standort implizierte letztlich immer auch eine Wertung „des Denkmals, seines Inhalts und der Tätigkeit seiner Verfechter“.

Es kam beispielsweise einfach nicht in Frage, das Denkmal für König Albert in Pirna vor das Schumannsche Haus am Markt zu setzen. Mal abgesehen von der Gefährdung bei einer Feuersbrunst, gab die in dem Haus ansässige zoologische Handlung einfach keine würdige Kulisse ab. Schlimmer noch, es war dort, oh mein Gott, die Einrichtung eines sozialdemokratischen Konsumvereins geplant. Lösung des Problems: Man bestimmte als Standort einen Platz wenige Meter entfernt vor dem Hotel zum Schwan. Dort befand sich bereits ein Zierbrunnen, der umgebaut und mit dem Denkmal verbunden werden konnte.

Lesen Sie auch König-Albert-Denkmal in Pirna: Monument für einen populären Monarchen

Ermüdungserscheinungen traten nicht wirklich auf

Sönke Friedreich macht eine „ausgeprägte soziale Exklusivität“ aus: „Der Einheitsrhetorik der Denkmalstifter, wie sie insbesondere aus Anlass der Weihefeierlichkeiten geübt wurde, stand die Tatsache entgegen, das nicht-bürgerliche Gruppen (also vor allem die ungemein starke Arbeiterschaft im immer wieder von sozialen Konflikten erschütterten Sachsen) kaum die Gelegenheit bekamen, eigene Repräsentationsformen zu entwickeln und öffentlich zu machen.“ Auch ein wichtiger Hinweis Friedreichs: Das Reich stellte sich Gedenkzeichen für die nationale Idee zwar nicht entgegen, förderte sie aber auch nicht. Warum? Nun, „die Kaiser selbst waren es, denen die Überhöhung der geeinten Nation oder gar ihre völkische Hypertrophie widerstrebte, da diese dem dynastischen Kult potenziell entgegenstanden“.

Fakt ist, dass über viele Jahre, ja Jahrzehnte hinweg keine Ermüdungserscheinungen auftraten. Mochte hier und da über die grassierende „Monumentensucht“ und „Denkmalwuth“ gespöttelt werden und in Einzelfällen die Spendengelder auch eher spärlich fließen, so ist offensichtlich, dass Denkmalenthüllungen und -feiern Höhepunkte des städtischen Lebens darstellten und darüber hinaus schlichtweg eine willkommene Abwechslung im arbeitsreichen Alltag boten.

Mäzene und Stiftungen setzten sich auch selbst ein Denkmal

In Pirna wurde 1905 die Enthüllung des Denkmals für König Albert mit der Feier eines Jubiläums, nämlich der sich zum 500. Male jährenden Zugehörigkeit Pirnas zur wettinischen Herrschaft 1905, mit einem historischem Festzug und Volksfest verbunden. Heraus kam, zumal auch König Friedrich August III. anreiste, das „größte öffentlichen Ereignis in Pirna vor dem Ersten Weltkrieg“, wie Sönke Friedreich konstatiert.

Beleuchtet wird auch die Rolle der Dresdner Kunstakademie. Die konnte finanzielle Hilfen für Denkmäler gewähren, die Mitglieder der Akademie waren aber nicht nur als Geldgeber gefragt, sie wurden auch von etlichen sächsischen Städten und ihren Denkmalkomitees in künstlerischen Fragen zu Rate gezogen. Insofern hält es für Friedreich für verfehlt, „die Denkmallandschaft des Kaiserreichs ausschließlich auf den mal stärker, mal schwächer ausgeprägten Kunstsinn des städtischen Bürgertums zu reduzieren. Auch hält der Autor fest: „Ohne die Tätigkeit des Akademischen Rates und die Mittelvergabe aus dem staatlichen Kunstfonds hätten die Denkmalprojekte in zahlreichen kleinen und mittleren Städten Sachsens eine deutlich andere Form gewonnen, und viele Werke wären gar nicht erst zustande gekommen.“

Indirekt setzten sich Mäzene und Stiftungen auch selbst ein Denkmal, wobei der Anspruch, die erforderlichen Summen aus eigener Kraft zusammenzubringen und damit den Idealismus und die Opferbereitschaft nicht nur der Initiatoren, sondern der gesamten städtischen Gesellschaft zu beweisen, ein wichtiger Pfeiler des bürgerlichen Engagements war. Die Abstimmung mit den Brieftaschen verschaffte den Denkmalkomitees und ihren Projekten „im Idealfall eine hohe Legitimität“, schreibt Sönke Friedreich. Auch merkt er an, dass in zahlreichen Fällen dann allerdings doch städtische Zuschüsse notwendig und diese auch keineswegs unumstritten waren. Aber Sachsen boomte, die Finanzkraft wuchs in der Phase der Hochindustrialisierung so enorm, dass selbst Klein- und Mittelstädte sich unterschiedlichste Denkmäler gönnten. Es war eine Zeit, der man bescheinigten muss: Der Monumentensucht in ihrem Lauf hielten auch damals weder Ochs noch Esel auf – und solches wollte auch sonst keiner.

Im letzten Teil des Buches wird zumindest ansatzweise vermittelt, welches Schicksal diverse Denkmäler nach 1918 erlitten. Deutlich wird, dass viele Kommunen zäh an den Zeugnissen aus alter Zeit festhielten. „Sowohl im Nationalsozialismus als auch unter der SED-Herrschaft wurden Angriffe auf Denkmäler zumindest von Teilen der Bevölkerung nicht gleichgültig hingenommen, sondern als Verletzung der Eigeninteressen und als unzumutbare Eingriffe in den städtischen Symbolhaushalt interpretiert und abgewehrt“, schreibt Sönke Friedreich.

Sönke Friedreich: Monumente (in) der Region. Denkmäler als Zeugnisse städtischer Erinnerungskultur in Sachsen (1871-1914). Leipziger Universitätsverlag, 310 Seiten, 44 Euro

Von Christian Ruf