Auch in Corona-Zeiten wächst das Geschäft mit gebrauchten Büchern, CDs, Schallplatten und Textilien. Im Interview mit der LVZ spricht Momox-Chef Heiner Kroke über Nachhaltigkeit, Bestsellerlisten und den Ausbau der Lagerkapazität in Leipzig.

Frage: Herr Kroke, 2020 war für viele Unternehmen kein gutes Jahr. Trifft das auch auf Momox und auf das Geschäft mit gebrauchter Ware zu?

Das vergangene Jahr war erneut ein Gutes für Momox. Wir rechnen mit einem Umsatz von rund 310 Millionen Euro. Ein Plus von 25 Prozent im Vergleich zu 2019.

Corona hat keine Spuren hinterlassen?

Doch, es ging turbulent zu. Im März gab es einen gewaltigen Einbruch. Unsere Kunden und Kundinnen mussten sich in der Corona-Krise um andere Dinge kümmern, als ihre gebrauchten Waren an den Mann oder die Frau zu bringen. Glücklicherweise hat sich das schnell wieder stabilisiert.

Woran liegt es, dass der Handel mit gebrauchten Büchern und Textilien auch in Corona-Zeiten wächst?

Die Pandemie hat viele Kunden dazu bewegt, stärker als bisher über ihre Umwelt nachzudenken. Nachhaltigkeit wird immer wichtiger. Laut einer Umfrage kaufen 16 Prozent unserer Kunden, das sind vor allem Frauen, nachhaltig ein. Dazu gehören Bioprodukte genauso wie gebrauchte Kleidung, Bücher oder CDs. Die Produkte sind schon da, es werden also keine zusätzlichen Ressourcen verbraucht.

Sind es vor allem die Jüngeren, die an gebrauchten Artikeln interessiert sind?

Kleidung aus zweiter Hand ist vor allem bei Jüngeren beliebt. Wir sprechen von der Generation Z und Y, also die 16- bis 24-Jährigen und die 25- bis 34-Jährigen. 63 beziehungsweise 64 Prozent in diesen Altersgruppen haben bereits gebrauchte Textilien erworben. Bei den 55- bis 64-Jährigen ist der Wert innerhalb eines Jahres von 43 auf 51 Prozent gestiegen.

Bei gebrauchten Büchern und Medienartikeln sind die Generationen Z und Y mit 81 Prozent beziehungsweise 80 Prozent dabei. Mit dem Alter nimmt die Kauffreudigkeit von Second Hand zwar ab, aber dennoch kauft noch immer mehr als jeder Zweite im Alter von 55 bis 64 gebrauchte Bücher, CDs oder DVDs.

Momox hat 2014 das Geschäft um getragene Kleidung erweitert. Jetzt planen Sie einen überarbeiteten Marktauftritt – ist die Konkurrenz zu stark?

Aus unserem bisherigen Auftritt unter Ubup – es steht für used but precious – wird Momox-Fashion mit neuem Logo und frischer Bildsprache.

Weil Ubup sich anhört wie eine Taxi-Alternative aus den USA?

Nein, das habe ich so noch nicht gehört. An der Aussprache von Ubup sind aber viele gescheitert. Mit dem Rebranding streben wir einen einheitlichen Markenauftritt unter unserer Firmenmarke an. Wir sind nicht nur der Pionier auf dem Gebiet der Second-Hand-Mode, sondern mit über einer Million qualitätsgeprüfter Kleidungsstücke, Schuhe und Accessoires von über 2000 Marken auch der Größte im Markt. Das Geschäft boomt. Im Geschäftsjahr 2019 verzeichneten wir ein Wachstum beim Verkauf von getragener Kleidung von 61 Prozent. Vom geänderten Marktauftritt versprechen wir uns weiteres Wachstum.

Ausschussware nur im einstelligen Prozentbereich

Sie tragen einen Pullover mit Rautenmuster, der dem Pullunder von Olaf Schubert ähnlich sieht. Den haben Sie sicher nicht im firmeneigenen Shop gefunden?

Doch. Ich bin ein Fan von getragenen Klamotten.

Was haben Sie noch erworben?

Ich kaufe in der Tat ganz selten noch etwas Neues. Heute trage ich nicht nur einen Pullover aus zweiter Hand, sondern auch die Jeans und die Schuhe sind gebraucht. Bei Hemden habe ich kein Glück, mir sind die Ärmel immer zu kurz. Ich habe auch schon einen Anzug bei Momox Fashion erworben, dabei wird es aber vorerst bleiben. Ich trage nicht nur in Corona-Zeiten selten Anzug.

Was passiert mit Kleidung, die keine neuen Träger findet?

Sachen, bei denen wir zwei Jahre lang vergeblich nach Käufern suchen, werden aussortiert. Solche Ware liegt zum Glück im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Da haben wir Verträge mit Firmen, die diese Sachen recyceln. Daraus werden zum Beispiel Putzlappen.

In Leipzig hat sich Momox auf dem ehemaligen Quelle-Gelände eingemietet. Ist da noch Platz für weiteres Wachstum?

Wir sind seit 2011 in Leipzig präsent, feiern also in diesem Jahr unser Zehnjähriges. Bei Quelle waren wir der erste große Mieter mit damals 50 Mitarbeitern. Heute sind es über 900 – 40 Nationalitäten sind bei uns in Leipzig vertreten. Damit ist Leipzig unser größter Standort, gefolgt von Neuhagen in Berlin und drei Standorten in Polen. Insgesamt haben wir mehr als 1900 Mitarbeiter. In Leipzig haben wir gerade eine weitere große Halle angemietet. Damit steht uns jetzt insgesamt eine Fläche von 70.000 Quadratmetern zur Verfügung. Neben uns sind weitere Firmen vertreten. Platz ist aber ausreichend vorhanden. Quelle baute damals einen riesigen Hallenkomplex direkt neben der Neuen Messe. Ich glaube, das Grundstück ist insgesamt über 330.000 Quadratmeter groß.

Können Sie auf vorhandene Technik und Regale zurückgreifen?

Die neue Halle ist komplett leer. Wir investieren aktuell zehn Millionen Euro in den Ausbau – insbesondere in ein über vier Etagen gehendes Regalsystem. Dabei geht es nicht nur darum, Stauraum zu haben, sondern wir müssen auch schnell an die Ware gelangen. Gegenwärtig lagern in Leipzig zwölf Millionen Medienartikel. Wir versenden am Tag 50.000 Pakete. Das geht steil nach oben, deshalb suchen wir auch ständig Personal in verschiedenen Tätigkeitsbereichen – vom Logistikmitarbeiter über den IT-Experten bis hin zum Teamleiter.

„Wirklich gut verkaufen lassen sich die Bestseller von gestern.“

Sieht Momox sich als attraktiver Arbeitgeber, zahlen Sie nach Tarif?

Wir sind zwar nicht tarifgebunden, zahlen aber nach einem Jahr Betriebszugehörigkeit Weihnachts- und Urlaubsgeld. Unsere Mitarbeiter fahren vergünstigt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Es gibt täglich frisches Obst, überall stehen Wasserautomaten. Außerdem bieten wir unseren Mitarbeitern die Möglichkeit des kostengünstigen Lagerverkaufs. Ich denke, wir sind ein attraktiver Arbeitgeber.

Sollte ich in meinem Bücherregal Platz schaffen wollen, was würde Momox mir auf jeden Fall abkaufen?

Das entscheidet der Computer, der nach einem ausgeklügelten Algorithmus arbeitet. Entscheidend ist letztlich nur eines: Können wir den Artikel wieder verkaufen? Wirklich gut verkaufen lassen sich die Bestseller von gestern.

Dazu zählt sicher „ Harry Potter“?

Absolut, das ist die Buchreihe, die bei uns am besten gelaufen ist.

Gefolgt von…

... „Fifty Shades of Grey“. Jedenfalls über einen lange Zeitraum war das so. Aktuell belegen die Bücher von J.K. Rowling die Plätze eins bis sieben, gefolgt von Wolfgang Herrndorfs Roman „Tschick“. Angelehnt an die vom Spiegel veröffentlichten Bestsellerlisten, aktualisieren auch wir ständig unsere eigenen Bestsellerlisten anhand von Verkaufszahlen und zwar in den drei Kategorien Belletristik, Sachbuch und Kinder- und Jugendbuch aus zweiter Hand.

Welches Kinderbuch ist aktuell sehr gefragt?

Das ist interessant, denn es ist die Buchreihe „Gregs Tagebuch”, die eigentlich für Erwachsene gedacht war. Der Autor Jeff Kinney ist damit unter den Top 10 gleich acht Mal vertreten.

„Das Geschäft mit gebrauchter Kleidung ist noch lange nicht ausgereizt“

Gibt es Bücher, die gebraucht mehr kosten als der Einkaufspreis?

Bei einem sehr seltenen Fachbuch kann das schon vorkommen. Sofern die Bücher aber keine ISBN-Nummer haben, landen sie nicht bei Medimops, so heißt unser Onlineshop für gebrauchte Bücher, CDs, DVDs oder Spiele. Mit ihrer seltenen Gutenberg-Bibel gehen die Kunden ins Antiquariat.

Welche neuen Geschäftsideen will Momox umsetzen?

Das Geschäft mit gebrauchter Kleidung ist noch lange nicht ausgereizt. Deshalb denken wir nicht über Wachstum durch neue Geschäftsfelder nach.

Ist daran gedacht, mit Momox an die Börse zu gehen?

In den nächsten vier bis fünf Jahren steht das nicht an. Noch können wir aus eigener Kraft wachsen. Zudem ist ein Investor aus Norwegen bei uns eingestiegen, wodurch weiteres Kapital zur Verfügung steht, um vor allem das Geschäft im Ausland zu erweitern. Außer in Deutschland sind wir bereits in Österreich, Frankreich, Belgien und Großbritannien vertreten und liefern in viele andere Länder wir die USA und Kanada. Frankreich ist nach Deutschland unser größter Markt.

