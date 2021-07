Mobile Luftfilter: Sachsen prüft nun doch Einsatz in einigen Klassenzimmern

Dresden

Sachsen könnte nun doch die Anschaffung von mobilen Luftfiltern für Schulen und Kitas unter bestimmten Voraussetzungen unterstützen, um das Risiko einer Corona-Infektion zu minimieren. Das sieht der Herbstplan der Landesregierung hervor, der am Dienstag im Kabinett abgestimmt wird. Demnach sollen der sächsische Städte- und Gemeindetag sowie der Landkreistag die Beschaffung der Anlagen „unverzüglich“ prüfen, sofern sie damit den Empfehlungen des Umweltbundesamtes folgen. Das Amt hatte den Einsatz der Luftfilter für Räume mit eingeschränkten Lüftungsmöglichkeiten empfohlen. 

Auslöser ist Förderprogramm des Bundes

Auslöser für die neue Maßnahme ist ein Förderprogramm des Bundes aus der vergangenen Woche. Die Bundesregierung hatte insgesamt 200 Millionen Euro für mobile Luftfiltergeräte bereitgestellt. Die Finanzierung soll über die Länder erfolgen. Der Bund übernimmt mit dem Programm 50 Prozent der Kosten. In Sachsen ist noch nicht geklärt, ob der Freistaat sich seinerseits bei der Anschaffung beteiligt. Landkreise und Kommunen sollen sich mit dem Kultusministerium zur Finanzierung „abstimmen“, heißt es im Papier.

Minister gegen flächendeckenden Einsatz

Einen flächendeckenden Einsatz von mobilen Luftfiltern wird es in Sachsen aber wohl dennoch nicht geben. Kultusminister Christian Piwarz (CDU) hatte sich bisher immer klar dagegen ausgesprochen: Sie könnten regelmäßiges Lüften in den Klassenräumen nicht ersetzen, argumentierte er. Auch das Umweltbundesamt hält einen generellen Einsatz nicht für notwendig.

Maskenpflicht ab Inzidenzwert 10

Der Herbstplan definiert zudem näher, wann für Schülerinnen und Schüler nach den Sommerferien eine Maskenpflicht gilt. Eine Schutzmaske muss in den ersten zwei Schulwochen in allen Schulen und im Unterricht getragen werden, wenn der Inzidenzwert in einem Landkreis oder kreisfreien Stadt über 10 liegt. Eine Ausnahme gilt für den Unterricht in der Primarstufe. Nach den zwei Wochen gilt eine Maskenpflicht ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 35 – mit Ausnahme des Unterrichts in den Grundschulen. Bis zu einem Inzidenzwert von 100 soll Präsenzunterricht stattfinden.

Lösung für Unis gesucht

Auch für die sächsischen Universitäten und Hochschulen sucht die Landesregierung eine Lösung. Gemeinsam mit der Landesrektorenkonferenz soll ein „auch bei steigenden Inzidenzen“ ein „geordneter Studien-, Prüfungs- und Forschungsverlauf“ ermöglicht werden. Das Wissenschaftsministerium werde mit den Hochschulen ein „Testszenario für Studentinnen und Studenten“ vereinbaren, „die zum Semesterstart an die Hochschulen sowie die Berufsakademie Sachsen zurückkehren“.

Neuer Lockdown soll vermieden werden

Die Schließung von Einzelhandel und Restaurants möchte Sachsen in einer möglichen vierte Coronawelle „zumindest für geimpfte, genesene und getestete Personen“ vermeiden. Für alle Fälle wird das Wirtschaftsministerium aber „gegenüber dem Bund auf eine Verlängerung der Überbrückungshilfen hinwirken, wenn sich pandemiebedingte Schließungen abzeichnen“.

Die Landesregierung will mit dem Herbstplan Vorbereitungen treffen, um eine neue Coronawelle in den kommenden Monaten zu verhindern. Das Maßnahmenbündel soll helfen, „dass weitreichend einschränkende Maßnahmen (Lockdown) durch frühzeitiges Handeln nicht erforderlich werden“.

Von Kai Kollenberg