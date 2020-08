Leipzig

Das BMW-Werk in Leipzig erweist sich weiter als Job-Motor. In der Fabrik im Norden der Messestadt soll die Belegschaft um 300 zusätzliche Mitarbeiter aufgestockt werden. Ein Unternehmenssprecher bestätigte diese LVZ-Informationen. „Wir sehen auf vielen Automobilmärkten eine Erholung“, begründete er die beabsichtigte Anhebung. Der Monat Juli habe „einen klaren Lichtblick“ signalisiert. Der Autoabsatz habe deutlich über dem des Vorjahres gelegen. „Zum jetzigen Zeitpunkt blicken wir vorsichtig, aber durchaus zuversichtlich auf das zweite Halbjahr“, sagte der Sprecher.

Werk läuft aktuell hart am Anschlag

Das gilt offenkundig auch für das Leipziger Werk, das dem Vernehmen nach hart am Anschlag läuft. „ Wir haben in Leipzig mit dem im Herbst vorigen Jahres eingeführten BMW 1er und dem im Frühjahr diesen Jahres gelaunchten 2er Gran Coupé ein sehr junges Produktportfolio, das bei den weltweiten Kunden sehr gut ankommt“, bestätigte der Sprecher. Auch der hier produzierte i3 erfreue sich nach wie vor hoher Beliebtheit. Im nunmehr siebten Produktionsjahr steige aktuell der Absatz in einigen Märkten wieder an. Der i3 ist ein reines Elektroauto, das völlig neu entwickelt worden war.

Chancen auf eine Übernahme

Die neuen Stellen – es handelt sich um Anlerntätigkeiten ohne große Vorkenntnisse – sind noch nicht auf Dauer angelegt. Da nicht absehbar sei, wie robust der Aufwärtstrend sei und niemand wisse, wie sich die Lage in den einzelnen Ländern und Weltregionen angesichts der Corona-Pandemie entwickele, „planen wir derzeit mit Zeitarbeitskräften“, sagte der Sprecher. Dem Vernehmen nach wird für diese Jobs ein Stundenlohn von gut 17 Euro gezahlt. Der Monatsverdienst dürfte damit bei rund 2700 Euro liegen. Die Chancen auf eine Übernahme gelten, eine ordentliche konjunkturelle Entwicklung unterstellt, als gut.

Seit Beginn über zwei Milliarden Euro investiert

Vor 19 Jahren erhielt Leipzig den Zuschlag für das neue Werk, das vier Jahre später eröffnet wurde. Bislang wurden weit über zwei Milliarden Euro in den Standort investiert. BMW beschäftigt 5300 Mitarbeiter. Auf dem 229 Hektar großen Areal, das zu 55 Prozent bebaut ist, montieren im Schnitt einschließlich der Arbeitnehmer der Dienstleister täglich 8000 Menschen in zwei Schichten die flotten Flitzer.

Von Ulrich Milde