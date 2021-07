Mit Bus und Bahn über alle Tarifgrenzen Sachsen führt Bildungsticket ein

Dresden

Nach langen Diskussionen führt Sachsen ab August das Bildungsticket für Busse und Bahnen ein. Dann können Schülerinnen und Schüler ab dem Grundschulalter für 15 Euro im Monat in ihrer Heimatstadt und die Region fahren. Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Was ändert sich?

Bislang war es für Schülerinnen und Schüler oft kompliziert und teuer, mit Bussen und Bahnen zwischen den verschiedenen Kommunen zu pendeln. Wer etwa in Leipzig wohnte und eine Schule im benachbarten Markkleeberg besuchte, konnte nicht das Schülerticket der Leipziger Verkehrsbetriebe nutzen. Das Bildungsticket verspricht jetzt ein Ende des „Tarifdschungels“, wie es auf einer Internetseite der Verkehrsverbünde heißt: Für 180 Euro im Jahr - 15 Euro im Monat - können Nutzerinnen und Nutzer ab dem 1. August rund um die Uhr durch den gesamten Verkehrsverbund fahren.

Wer kann das Bildungsticket nutzen?

Berechtigt sind alle Kinder und Jugendlichen ab der 1. Klasse, die eine allgemeinbildende Schule in Sachsen besuchen. Auch Berufsschülerinnen und -schüler können das Bildungsticket nutzen - Voraussetzung ist, dass sie keine duale Ausbildung machen. Für Auszubildende gibt es bereits das Azubi-Ticket.

Wo genau gilt Bildungsticket?

Das Bildungsticket gilt nicht für ganz Sachsen, sondern für einen der fünf Verkehrsverbünde. Im Leipziger Umland ist das etwa der Mitteldeutsche Verkehrsverbund (MDV) - dort ist das Bildungsticket im sächsischen Bereich gültig. Kinder und Jugendliche, deren Wohnort in einem anderen Verkehrsverbund liegt als ihre Schule, können sich aussuchen, für welches Gebiet sie das Ticket haben möchten. Der MDV empfiehlt, das Ticket für den Bereich zu nehmen, in dem die Schüler in ihrer Freizeit häufiger unterwegs sind. Für den Schulweg in den anderen Verkehrsverbund wird das Ticket demnach anerkannt.

Wie erhält man das Bildungsticket?

Schülerinnen und Schüler, die bereits ein Abo beziehen, sollten schon Post mit den wichtigsten Infos bekommen haben. Das Bildungsticket gibt es im Abo für zwölf Monate. Wer es beziehen möchte, muss einen Antrag ausfüllen und diesen online oder beim örtlichen Verkehrsunternehmen einreichen. Dazu sollten Schüler einen Berechtigungsnachweis mitschicken - das kann etwa der Schülerausweis oder eine Kundenkarte der Verkehrsbetriebe sein.

Warum kommt die Einführung erst jetzt?

Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) hatte lange um die Einführung eines solchen Bildungstickets gekämpft. Der Knackpunkt: die Kosten. Darum gab es ein zähes Ringen mit den Landräten und den Zweckverbänden. Der Freistaat beteiligt sich nun mit rund 50 Millionen Euro pro Jahr an den Kosten. Im verabschiedeten Doppelhaushalt hat die Koalition nun das Geld eingestellt und damit den Weg frei gemacht.

Von RND/Christiane Raatz und Corinna Schwanhold/dpa