Mit „Abenteuer Familie“: Leipzigerin gewinnt Sachsen-Wettbewerb

Dresden/Leipzig

Die 16-jährige Chemnitzerin Janice Schmelzer, die Leipzigerin Linda Polenz und der Radeberger Psychiater Hartmut Kirschner – das sind die drei Gewinner des sachsenweiten Wettbewerbs „Gesichter für ein gesundes Miteinander“ der DAK-Gesundheit. Beworben hatten sich rund 400 Projekte und Einzelpersonen. Die Siegerehrung fand am Donnerstagabend virtuell statt. Sozialministerin Petra Köpping (SPD) dankte als Schirmherrin des Wettbewerbs allen Beteiligten für ihr soziales Engagement. DAK-Chefin Christine Enenkel zeigte sich angetan, dass gerade in den schweren Pandemie-Zeiten die Sieger und Siegerinnen mit ihrem Gemeinsinn ein „Vorbild für andere“ abgeben.

Facebook-Gruppe als virtuelle Krisen-Hilfe

Jubel, wenn auch nur digital, war nach der Verkündung bei Linda Polenz angesagt. Die Leipzigerin, die für die LVZ als Reporterin arbeitet und als dreifache Mutter selbst ein turbulentes Familienleben führt, hatte mit ihrer Facebook-Gruppe „Abenteuer Familie – Leben mit Kindern“ die Jury in der Kategorie „gesundes Netz“ überzeugt. Nach den Kita- und Schulschließungen im Frühjahr 2020 schuf sie mit ihrer Gruppe einen Ort, an dem die fast 5000 Gruppenmitglieder kommunizieren und sich in virtuellen Räumen zum Stricken, Backen und Spielen treffen. Das halfen vielen in der Krise halt und hilft noch immer. „Linda Polenz gelingt es hervorragend, mithilfe von Social Media schöne Familien-Momente in Zeiten von Homeoffice und Homeschooling zu schaffen“, sagte Jurymitglied Martin Blaschka, Leiter am Zentrum für Innovation und Netzwerk am WIG2 Institut.

Spendsparschwein für Obdachlose

Große Freude herrschte auch bei Janice Schmelzer. Die junge Chemnitzerin gewann mit ihrem Spendensparschwein „Rosalie“ in der Kategorie „gesunde Gesellschaft“. Monatlich spendet die Schülerin die Hälfte ihres Taschengeldes und sammelt mit „Rosalie“ weitere Spenden. Zudem packt sie jeden Winter Winterbeutel mit überlebenswichtigen Dingen für die Straße. „Die Jüngste hilft den Schwächsten, das hat uns als Jury sehr tief berührt“, würdigte LVZ-Vize-Chefredakteur André Böhmer in seiner Laudatio die 16-Jährige.

Radeberger Psychiater hilft auch im Ruhestand

Zur Jury gehörten zudem Michał Tomaszewski von der Dresdner Banda Internationale und Annett Hofmann, Leiterin des Familienreferates im Sozialministerium und Ehefrau von Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU). Sie hielt die Laudatio auf den Radeberger Facharzt für Psychotherapie Hartmut Kirschner, der zum Sieger für das Projekt „gesundes Leben“ gekürt wurde. Der Mediziner berät im Ruhestand seit 2017 Menschen in Krisensituationen. „Im Kampf gegen Depressionen und Angststörungen leistet er einen wichtigen Beitrag“, sagte Hofmann. Alle drei Sachsen-Gewinner gehen jetzt noch im Juni beim bundesweiten DAK-Wettbewerb ins Rennen.

Von André Böhmer