Missbrauchte der Chemnitzer Jugendwart Kurt Ströer junge Menschen?

Ein Jugendwart der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens soll wiederholt junge Menschen missbraucht haben. Wie die sächische Landeskirche am Mittwoch in Dresden mitteilte, soll der Chemnitzer Jugendwart Kurt Ströer in den 1960er und 1970er Jahren Jugendliche sexuell und auch geistlich missbraucht haben. Vier Betroffene hätten von wiederholten Übergriffen in ihrer Jugendzeit berichtet.

Ströer hat nach Angaben der Landeskirche von 1956 bis 1986 als Jugendwart im damaligen Karl-Marx-Stadt für die sächsische Landeskirche gearbeitet. Der von den vier Augenzeugen benannte Täter war Diakon im sächsischen Moritzburg und ist 2013 im Alter von 91 Jahren verstorben.

Übergriffe im Rahmen der Jugendarbeit

Bereits 2012 hatte sich ein Betroffener erstmals an die Gemeinschaft Moritzburger Diakoninnen und Diakone gewandt, die das Landeskirchenamt darüber informierte. Die Übergriffe fanden laut Landeskirche im Rahmen der Jugendarbeit statt, die Ströer verantwortet habe. Dabei seien von ihm seelsorgerliche Situationen oft gezielt ausgenutzt worden.

„Die Tatsache, dass solche Taten im Raum unserer Kirche stattfinden konnten und diese während der Dienstzeit von Kurt Ströer nicht erkannt und verhindert wurden, beschämt uns zutiefst“, erklärte der Präsident des sächsischen Landeskirchenamtes, Hans-Peter Vollbach. „Ich bitte diejenigen, denen Kurt Ströer in ihrer Jugend Gewalt angetan hat, an dieser Stelle nochmals öffentlich um Entschuldigung für das, was sie dadurch erlitten haben“, sagte er. Der Fall soll in einer unabhängigen, wissenschaftlichen Studie aufgearbeitet werden.

