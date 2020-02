Miss Universe Deutschland Josi aus Oschatz kommt für den Fußball zurück

Oschatz/Köln

Als Toni Leistner im Sommer 2018 vom Zweitligisten 1. FC Union Berlin zum englischen Club Queens Parks Rangers wechselte, gab es für seine Frau Josi Leistner (geb. Donat) keine Frage: Zusammen mit der gemeinsamen Tochter Clara (4) zog sie zu ihrem Mann nach London.

Doch nun geht es wieder retour – und die Gewinnerin des Titels Miss Universe Deutschland im Jahr 2014 wird künftig auch ihrer Geburtsstadt Oschatz, in der ihre Eltern wohnen und in der sie 2016 auch ihren Toni geheiratet hat, öfter einen Besuch abstatten. Der Grund: Fußball-Profi Toni Leistner wird von seinem englischen Club ein halbes Jahr zum deutschen Erstligisten 1. FC Köln ausgeliehen und könnte danach von den Kölnern (derzeit auf dem 14. Tabellenplatz) gekauft werden. Damit ist es wahrscheinlich, dass Leistner Mitte April auch gegen RB Leipzig aufläuft.

Zur Galerie 2014 wurde Model Josi Leistner zur Miss Universe Deutschland gewählt. Die Schönheit aus Oschatz blickt auf eine aufregende Zeit in London zurück.

Am Donnerstag flog der 29 Jahre alte Toni Leistner nach Köln, absolvierte dort den Medizincheck und einigte sich mit dem Fußballclub auf die vertraglichen Details für die nächsten sechs Monate.

Auf der Suche nach Wohnung in Köln

„Ich freue mich riesig für Toni. Clara und ich werden auch zurück gehen. Es ist keine Option für mich, jetzt bis zum Sommer allein in London zu bleiben. Mal sehen, wie das mit dem Haus hier wird“, sagte Josi gestern. Ihr Mann werde jetzt erst einmal in Köln schauen, ob er eine möblierte Wohnung für seine kleine Familie findet. „Und wir müssen auch mal schauen, wie die Kita-Lage in Köln ist. Eine finalen Plan haben wir noch nicht“, sagte die 25-Jährige.

Bis dahin will sie mit Tochter Clara einen kleinen Urlaub in Dresden oder Oschatz einlegen. Die Rückkehr nach Deutschland dürfte auch dem Studium von Josi zugute kommen. Seit August des Vorjahres studiert sie Medienmanagement an der deutschen Fernhochschule IUBH.

Von Frank Hörügel