Der Minol-Pirol besaß Kultstatus im Osten. Anfangs war er blau und sah aus wie eine Ölkanne. Später trug er eine rote Latzhose und Basecap. Doch wann genau änderte er sein Outfit. Wir gingen dem nach?

Erstmals sei der naseweise Pirol 1960 im DDR-Fernsehen aufgetaucht und habe wild mit seinen Flügel gewirbelt, erzählt Steffi Schweizer, die ein sehr lesenswertes Buch über den DDR-Tankstellengiganten („ Minol Hauptsache Benzin“) geschrieben hat. „Der Pirol trug stets eine blauen Latzhose und machte bei „tausend tele tips“ (ttt) mit pfiffigen Sprüchen von sich reden.“

„Den guten Tipp, der helfen soll, gibt Ihnen der Minol-Pirol“, lautete einer der Sprüche. Ein anderer: „Der kluge Mann hört auf den Rat: Wer freitags tankt, der ist auf Draht!“ Unvergessen natürlich die Worte zum Schluss eines jeden Spots: „Stets dienstbereit zu Ihrem Wohl, ist immer der Minol-Pirol.“

Nützliche Tipps zur Autopflege und zum Tanken

Die Werbefilme drehte der Potsdamer Filmemacher Peter Blümel, die Texte kamen vom „Eulenspiegel“-Autor Karl Kultzscher, sagt Olaf Wagner. Der Leipziger Wagner war lange Jahre bei Minol und später bei Total Unternehmenssprecher. „Der Pirol sollte nicht den Benzinverkauf bei Minol ankurbeln, sondern nützliche Tipps zum Tanken, zur Autopflege und dem Service geben.“ In einem Buch über die Autopflege wirbelt die Ölkanne mit Flügeln mit Lappen über die Motorhaube eines Cabrios, reicht einem Autofahrer Bremsflüssigkeit oder rät zu Silikon-Schutzwachs. Empfohlen werden dabei Produkte aus dem VEB Globuswerk Leipzig – zu DDR-Zeiten ein führender Herstellen von Autopflegemitteln.

Der Pirol und „ttt“ verschwanden aus Kostengründen

Unter den Minol-Schätzen, die Olaf Wagner sammelt, ist auch eine Quittung der Tankstelle in Bad Lausick vom 1. Juni 1967. Auf der Rückseite ist zu lesen: „Mach Dich vertraut mit dem Gedanken – für runde D-Mark stets zu tanken!“ Bereitsein Jahr später brachte die Staatsbank der DDR die DDR-Mark heraus.

1976 verschwanden die „tausend tele tips“ und damit auch die Sprüche des Minol-Pirols in der Versenkung. Den volkseigenen Betrieben (VEB) war auf Ministerratsbeschluss der Werbeetat gekürzt worden. Den blau-gelben Minol-Pirol gab es für einige Zeit noch an einigen Stationen als kleine (sechs Zentimeter hoch) und als große Figur (25 Zentimeter) aus Plaste. Wurde der kleine Vogel zumeist an Kunden der Intertank-Stationen verschenkt, gehörte der große Pirol zum Inventar des Verkaufsraumes und war unverkäuflich.

Die Ölkanne mit Flügeln war nicht mehr zeitgemäß

Später tauchte ein neuer Spruch auf: „ Minol – schnell, hilfsbereit, zuverlässig.“ Was fehlte, war der blaue Pirol, der aussah wie eine Ölkanne mit Mütze und Flügeln. „Er existierte noch immer in den Köpfen der Autofahrer war zu einem richtigen Publikumsliebling avanciert“, sagt Steffi Schweizer. Aus Sicht der Chefs von Minol war er aber nicht mehr zeitgemäß. „Deshalb erhielt der Berliner Zeichner und Karikaturist Wolfgang Schubert den Auftrag, einen neuen Pirol im modernen Outfit zu schaffen.“ In Broschüren, auf Straßenkarten und Werbeartikeln von Minol anlässlich der 750-Jahrfeier Berlins 1987 sei der rot-gelbe Pirol schon allgegenwärtig gewesen.

Wann der neue Pirol das erste Mal auf den Markt gekommen ist, wisse er nicht mehr genau, sagt Wolfgang Schubert (84), den wir in seiner Wohnung in Berlin-Pankow erreichen. „Aber wann ich meine ersten Entwürfe zurückbekommen habe, das weiß ich sehr genau. Denn auf der Rückseite meiner Zeichnungen steht das Datum. Ich schau gleich nach“, sagt der Karikaturist und ruft kurz darauf zurück. „8.11.1984 steht da.“

Minol wollte keinen Pirol in kurzer Hose

Der Karikaturist hatte sich bei einer Ausschreibung der Dewag (Deutsche Werbeagentur) mit seinen Entwürfen durchgesetzt. „ Minol wollte den Pirol moderner sehen“, erzählt Schubert, dessen Karikaturen zu DDR-Zeiten in zahlreichen Zeitungen und Illustrierten zu finden waren und der unter anderen bekannt wurde durch seine Figuren Piefke und Schniefke.

Die ersten Entwürfe gefielen Minol zwar, Änderungswünsche gab es dennoch: „So sollte die Mütze – heute würde man Basecap sagen – einfarbig sein, der Schirm etwas kürzer und der Schnabel schmaler.“ An Schubert erging ferner die Bitte, den Pirol in kurzer und langer Hose zu zeichnen. „Die Variante mit der etwas längeren Hose setzte sich dann durch.“

Ab da hatte Schubert ordentlich zu tun, denn der Vogel war gefragt: Mal gratuliert er dem Berliner Bären zum Stadt-Jubiläum, mal flattert er als Monteur zu einem qualmenden Auto. Der Karikaturist zeichnet ihn, wie er Würstchen verkauft, eine Autobatterie flott macht oder sich an die Mütze fasst und dem Autofahrer eine „Gute Fahrt!“ wünscht.

Das Kultmaskottchen ist eine Rarität und wird teuer gehandelt

Auf einer der Zeichnungen Schuberts winkt der Pirol freundlich mit einem Flügel und stützt den anderen in die Hüfte. „Dabei krümmt er die Federn so, als würde er die Hand aufhalten“, berichtet Wagner und fügt an, dass das viele zu DDR-Zeiten so gesehen hätten. „Verständlich, denn mit etwas Trinkgeld, ging schon damals manches leichter.“

Der blaue Latzhosen-Pirol ist heute eine Rarität und bringt auf Tauschbörsen ordentlich was ein. „Die Kultfigur ist mehrere hundert Euro wert“, weiß Sammler Wagner. Wer das Kultobjekt aus der Nähe bestaunen will, hat dazu im Tankstellenmuseum in Borsdorf Gelegenheit. Restbestände des rot-gelben Vogels gibt es noch an der Minol-Tankstelle in Leipzig-Lindenau für 14,95 Euro zu kaufen. Wagner: „Irgendwann wird auch der neue Pirol eine Rarität sein.“

