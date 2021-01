Leipzig

Am Donnerstag stand sie gemeinsam mit dem Chef der Sächsischen Impfkommission, Thomas Grünewald vom Klinikum Chemnitz, vor Kameras und Mikrofonen. Am Dienstag hatte sie zusammen mit Kultusminister Christian Piwarz (CDU) die Details zur neuen sächsischen Corona-Schutzverordnung vorgestellt: Sachsens Sozialministerin Petra Köpping (62, SPD) ist neben Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) die wichtigste öffentliche Figur in der Corona-Krise seit März 2020 im Freistaat. Dass in den knapp zwölf Monaten auch ihr Privat-Leben und ihre Gefühlswelt – so wie bei vielen Menschen in Sachsen – stark in Mitleidenschaft gezogen wurden, schildert sie in einem Gastbeitrag für die LVZ.

„Kinder und Enkel nicht zu sehen, zermürbt besonders“

Köpping beantwortet darin – so wie andere Bürgerinnen und Bürger aus Sachsen – die Frage, wie es ihr geht? „Ich muss zugeben, ich empfinde die Monate seit Herbst als bleierne Zeit. Der Lockdown zehrt und ermüdet“, schreibt die Ministerin über ihre Gefühlswelt . Was ihr in diesen schwierigen Zeiten besonders fehlt? „Es sind die Kontakte zu Familie und Freunden.“ Es sei zermürbend, die eigenen Kinder und Enkel nicht zu sehen, so Köpping.

Für eine Ministerin, die im Lockdown immer und immer wieder daran erinnert, dass die Regeln in Sachsen auch eingehalten werden, ist für sie selbst auch vieles Verzicht. „Ein Stadtbummel, sich mit Freunden zum Kaffee treffen – das alles scheint so weit weg“, schreibt sie. Und dann ein sehr persönliches Bekenntnis mit Blick auf ihre ungezählten Auftritte in Pressekonferenzen und Video-Schalten: „Ich kann mich selbst manchmal kaum noch reden hören, wenn ich wieder und wieder um Geduld bitte und um strikte Einhaltung der Beschränkungen.“

„Wahnsinnig wütend, wenn die Pandemie geleugnet wird“

Aber, so Köpping in ihrem Gastbeitrag mit Verweis auf die weiter sehr angespannte Corona-Lage im Freistaat, das müsse eben auch alles so sein. „Wir leben in einer zwischenmenschlichen Ausnahmesituation.“ Der sächsische Weg sei „hart aber richtig“. Die Zahl der Neuinfektionen gehe langsam zurück, aber es genüge noch nicht. „Wir müssen weiter durchhalten“, fordert sie unbeirrt.

Mit Blick auf die Kritiker und Skeptiker der sächsische Corona-Strategie zeigt sie klare Kante. „Es macht mich wahnsinnig wütend, wenn die Pandemie von manchen noch immer geleugnet und gegen die Maskenpflicht verstoßen wird“, schreibt sie. „Solche Ignoranz! Diese Leute gefährden Menschenleben!“ Der Lieferengpass beim Impfen habe aber auch sie „ernüchtert“. Dabei, so Köpping, würden doch Erfolgserlebnisse so sehr helfen. „Ich bin mir aber sicher, wir werden diese bleierne Zeit überwinden und gestärkt daraus hervorgehen“, schreibt sie am Schluss. Man werde danach die wiedergewonnenen Freiheiten zusammen feiern und das Leben zelebrieren. „Diese Aussicht entfacht eine große Vorfreude in mir und gibt mir Kraft.“

Von André Böhmer