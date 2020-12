Ministerin Köpping im LVZ-Interview: „Jedes fünfte Pflegeheim in Sachsen von Corona betroffen“

Dresden

Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping sieht drei Gründe für den explosionsartigen Anstieg der Corona-Infektionen, sagt sie im LVZ-Interview. Sie hoffe zudem, dass spätestens jetzt jeder merke, wie schlimm die Situation ist.

Sie haben zuletzt mehrere der 13 sächsischen Impfzentren besucht. Wann und wo geht es los?

Am 27. Dezember können wir die ersten Bürger in Sachsen impfen. So ist die Aussage des Bundes. Wo, kann ich heute noch nicht sagen. Noch wissen wir nicht, wie viel Impfstoff wir genau mit der ersten Lieferung bekommen. Wir gehen davon aus, dass die ersten Bürgerinnen und Bürger, die in Sachsen geimpft werden, Bewohner von Pflegeheimen sein werden, die über 80 Jahre alt sind. Und sie werden von mobilen Impfteams versorgt. Der erste Impfstoff wird für die Impfzentren noch nicht reichen. Das wird aber dann mit den nächsten Lieferungen schlagartig passieren. Bundesgesundheitsminister Spahn geht davon aus, dass wir bis zum Spätsommer 60 Prozent der Bevölkerung impfen können.

Noch keine Anmeldung zum Impfen möglich

Haben Sie schon genügend Personal für die Impfzentren und die mobilen Teams zusammen?

Wir können noch Helfer gebrauchen. So ein Impfteam besteht ja nicht nur aus Ärzten. Diese zu rekrutieren, da ist die Kassenärztliche Vereinigung schon gut dabei. Aber es geht auch darum, Daten zu erfassen, jede einzelne Impfung vorzubereiten. Da sind nicht nur Mediziner gefragt. Meine Bitte ist: Wer helfen kann und will, möge sich bitte beim Deutschen Roten Kreuz in Sachsen melden.

Petra Köpping (SPD) lässt sich zusammen mit Leipzigs OBM Burkhard Jung (SPD) dem Aufbau des Impfzentrums auf der Neuen Messe erklären. Quelle: André Kempner

Uns fragen Leser, wie gehbehinderte Pflegebedürftige, die zu Hause betreut werden, in die Impfzentren kommen sollen?

Erstens machen wir eine große Impfkampagne, um alle zu informieren. Das erfolgt bundesweit einheitlich. Zweitens haben wir uns für diesen Kreis von Personen überlegt, sie anzuschreiben, ihnen dabei eine Telefonnummer mitzuteilen, bei der sie anrufen können, um ihre Probleme zu schildern. Viele Ältere haben auch Kinder, die sie zum Impfen fahren können. Ich bitte wirklich darum, nicht nur abzuwarten, was der Staat tut und wann das Impfteam mal vorbeikommt, sondern auch selbst aktiv zu werden. Wichtig ist: Ich bitte um Geduld, noch kann man sich nicht für Impfungen anmelden oder vormerken lassen.

Werden Sie sich impfen lassen?

Selbstverständlich, sobald ich dran bin. Ich bin überzeugt vom Impfen.

Besonders hohe Inzidenzien nur in kleinen Orten

In Sachsen gibt es Orte, die einen Inzidenzwert von über 2000 haben. Können Sie sagen, wo sich das Virus so schlimm ausgebreitet hat?

Das werde ich Ihnen jetzt nicht sagen. Wir haben eine genaue Übersicht über die Orte. Diese hohen Zahlen betreffen oft kleine Dörfer oder nur Ortsteile, wo wenige Einwohner leben. Da reichen dann zahlenmäßig wenige Infizierte, also fünf bis sieben Menschen, um so hohe Inzidenzwerte zu erreichen. Es ist keine Stadt von derart hohen Werten betroffen.

Niedergelassene Ärzte sollen Notfallzentren entlasten

Sie haben die niedergelassenen Ärzte aufgerufen, bis Weihnachten und auch zwischen den Feiertagen ihre Praxen zu öffnen. Warum? Wie schlimm ist die Lage?

Ich bitte wirklich die niedergelassenen Ärzte aller Fachrichtungen, auf ihren wohlverdienten Weihnachtsurlaub zu verzichten und uns zu unterstützen. Es geht darum, die Notfallzentren und Kliniken zu entlasten. Nicht jeder, der Beschwerden hat, die vielleicht gar nichts mit Corona zu tun haben, soll die Notfallzentren um die Feiertage herum aufsuchen. Wer kein Notfall ist, muss da nicht hin, sondern soll in die Arztpraxis gehen.

Teilweise fallen 20 bis 30 Prozent des Klinikpersonals aus

Wie ist die Situation an Sachsens Kliniken? In Görlitz und Zittau wurde schon Alarm geschlagen.

Zunächst: In Sachsen haben wir ein gutes Krankenhausmanagement aufgebaut mit drei großen Clustern in Leipzig, Chemnitz und Dresden. Dort funktionieren Absprachen und Austausch gut. Jeder Patient wird in Sachsen genau dorthin gebracht, wo es für ihn die beste Versorgung gibt. Aber ich will nicht drum herumreden: Wir haben eine angespannte Situation in Sachsen aufgrund der hohen Fallzahlen. Es ist keine Betten-, sondern eine Personalfrage. Wir haben in der Oberlausitz auch Kliniken, wo zwischen 20 und 30 Prozent des Personals ausfällt, weil Ärzte und Pfleger selbst positiv getestet wurden oder sogar erkrankt sind.

Funktionieren Sie deshalb jetzt auch die Reha-Kliniken um?

Ja, alle Krankenhäuser, die nur Fachkrankenhäuser sind, wie orthopädische Kliniken und auch Reha-Einrichtungen, haben sich bereit erklärt, Corona-, aber auch andere Patienten mit zu versorgen. Zudem haben wir dankbar die Angebote aus Sachsen-Anhalt angenommen.

Von 1000 Altenheimen sind etwa 200 von Corona betroffen

Sind die Altenheime in Sachsen besondere Corona-Hotspots?

Ja. Wir sind das zweitälteste Bundesland Deutschlands. Eine Million der vier Millionen Einwohner sind über 65 Jahre alt. Damit haben wir eine hohe Dichte an Altersheimen, insgesamt 1000. Von diesen sind rund 200 von Corona betroffen, also jedes fünfte Heim. Aber das ändert sich täglich.

Reichen die bisherigen Schutzmaßnahmen für die Pflegeheime aus?

Ich denke ja. Sachsen hat früh Geld in die Hand genommen und für alle Mitarbeiter und Bewohner PCR-Tests angeboten, wenn es auch nur einen einzigen Corona-Fall gab. Die Pflegeheime haben als erste Schutzausrüstung bekommen und seit dem 15. Oktober auch Schnelltests für Mitarbeiter und Bewohner. Derzeit dürfen alle Besucher nur nach einem negativen Schnelltest ihre Angehörigen treffen. Wenn aber im gesamten Freistaat inzwischen jeder dritte Test positiv ausfällt und wir so hohe Infektionszahlen haben, wirkt sich das natürlich auch auf die Gemeinschaftseinrichtungen aus.

In AfD-Hochburgen wird Corona-Schutz mehr boykottiert

Reicht der Lockdown in diesem Umfang aus? Oder hätten Sie sich mehr gewünscht?

Ich hoffe, die Maßnahmen reichen und zeigen bald Wirkung. Sachsen hat den Lockdown nicht nur früher gemacht als die anderen Bundesländern, sondern auch härter. Wir haben zusätzlich noch die Ausgangssperre von 22 bis 6 Uhr. Ich schaue jeden Tag auf die Zahlen, ob ein positiver Effekt einsetzt. Wir in Dresden können Maßnahmen beschließen, aber sie umzusetzen, ist wirklich die Verantwortung jedes Einzelnen.

In Leipzig sind die Infektionszahlen nicht so hoch wie in Bautzen oder im Erzgebirge. Sind die Messestädter disziplinierter?

Das kann man so nicht sagen. Aber in gewissen Regionen, gerade wo verstärkt AfD gewählt wird, haben wir durchaus ein größeres Potenzial derer, die Corona nicht ernst nehmen und behaupten, das wäre wie eine Grippe. Ich hoffe, dass spätestens jetzt jeder merkt, wie schlimm die Situation ist.

Petra Köpping (SPD) und Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) im Sächsischen Landtag. (Archivfoto) Quelle: Robert Michael/dpa

Drei Faktoren, warum es in Sachsen so schlimm ist

Warum ist die Situation in Sachsen so schlimm geworden?

Da sehe ich vor allem drei Faktoren: Erstens das hohe Alter der Bevölkerung. Zweitens die Grenze zu Tschechien und Polen. Dort schossen die Infektionszahlen früher als bei uns in die Höhe. Drittens spielen die hohen Wahlergebnisse der AfD eine Rolle, weil in diesen Regionen Hygiene-Maßnahmen wie die Maskenpflicht verstärkt boykottiert werden.

Sie haben selbst eine große Familie. Wie feiern Sie Weihnachten?

Ich habe bald sieben Enkel. Ich freue mich schon auf den Mai. Wir sind als Familie wirklich eng zusammen, nutzen im Normalfall jede freie Minute, um uns zu sehen. Aber wir wissen, dass wir zum Fest nicht alle zusammen sein können. Das tut uns weh. Ich werde nur mit einem Kind, mit meiner Tochter und ihrer Familie, feiern. Natürlich nach allen Hygieneregeln. Ein Sohn war vor dem Lockdown noch mal da. Den anderen sehe ich dann vielleicht erst im Sommer wieder. Wir halten die Regeln ein, wie ich das auch von allen anderen erwarte.

Nicht noch die Schlupflöcher suchen

Worauf können wir jetzt hoffen, damit der Freistaat bundesweit nicht mehr überwiegend pink leuchtet?

Ich setze auf das Impfen. Aber es liegt wirklich an jedem Einzelnen, nicht noch die Schlupflöcher zu suchen in der Verordnung, um den Staat auszutricksen. Das schadet uns allen. Jeder sollte sich noch mehr beschränken. Die Kliniken sind wirklich am Limit.

Zur Person Die 62-jährige gebürtige Thüringerin Petra Köpping ist seit 2019 sächsische Staatsministerin für Soziales und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Vorher arbeitete die Diplom-Staatsrechtlerin zehn Jahre als SPD-Abgeordnete im sächsischen Landtag. Von 2014 bis 2019 setzte sie zudem als engagierte Staatsministerin für Gleichstellung und Integration wichtige Zeichen. Zuvor war sie viele Jahre Bürgermeisterin in der Gemeinde Großpösna (1989 bis 1990 und 1994 bis 2001) und sieben Jahre Landrätin im Landkreis Leipziger Land (2001 bis 2008). Petra Köpping ist verheiratet, hat drei Kinder und sechs Enkel.

Brauchen die Kliniken noch Helfer?

Ja, bitte melden Sie sich, wenn Sie Essen austeilen oder anders helfen können in den Kliniken oder Heimen. Das Personal freut sich über jede Entlastung, wenn die Leute auch mal ein, zwei Tage frei machen können.

Können Sie nachts noch schlafen?

Nicht gut. Ich bin schon sehr unruhig in dieser Zeit. Das belastet mich alles sehr. Es ist nicht die viele Arbeit, sondern dass wir noch nicht die Ergebnisse haben, die wir gern hätten.

Von Anita Kecke