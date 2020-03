Ministerin: Coronavirus in Sachsen bislang weitgehend unter Kontrolle

Dresden

Bisher bleibt es bei einem Sachsen, der sich mit dem hoch ansteckenden Corona-Virus infiziert hat. Das gab Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping ( SPD) am späten Dienstagnachmittag in Dresden bekannt. Die Tests weiterer Kontaktpersonen des 67-jährigen Rentners aus dem Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, der als erster Sachse nachweislich mit dem Corona-Virus infiziert ist, erbrachten demnach keine Erkenntnisse über weitere Infektionen .

Der infizierte Rentner aus dem Osterzgebirge gehörte zu einer Gruppe von insgesamt 35 Reisenden, die kürzlich aus Italien zurückgekehrt war. Er sei in häuslicher Quarantäne, sein Gesundheitszustand sei stabil, sagte Köpping. Der Test bei der Landesuntersuchungsanstalt hatte ein positives Ergebnis auf das Virus SARS-Cov-2 ergeben. Bei den anderen 33 Mitreisenden und Busfahrern seien die Ergebnisse der Proben negativ. Auch sie sind bis Mitte März in häuslicher Quarantäne, dann ende die Inkubationszeit. Die Behörden versuchten parallel zu den Tests, sämtliche Kontakte der Verdachtsfälle zu ermitteln.

Ministerin lobt gute Vorbereitung

Köpping wünschte den Betroffenen gute Besserung – „und uns allen, dass es der einzige Infizierte bleibt“. Sie sei froh, dass alle beteiligten Behörden und Ärzte besonnen und schnell reagiert hätten, sagte sie nach Bekanntwerden des Falles am Montagabend. Das zeige, dass die Vorbereitung richtig und gut war.

Die Reisenden aus der sächsischen Schweiz saßen zusammen mit einem Mann aus der Region Hannover in einem Bus, bei dem bereits am Wochenende eine Infektion mit Covid 19 diagnostiziert worden war. Dem 68-jährigen Niedersachsen gehe es den Umständen entsprechend gut. Er befindet sich dem zuständigen Gesundheitsamt zufolge in häuslicher Quarantäne, genauso wie seine Ehefrau und mehr als 20 Kontaktpersonen. Die Ehefrau zeigte zunächst keine Symptome.

Nach aktueller Risikobewertung wurde auch die diesjährige Leipziger Buchmesse abgesagt. Köpping kommentierte die Absage als „eine sehr traurige, aber richtige Entscheidung. Der Gesundheitsschutz der Bevölkerung geht vor.“ Die Entscheidung zeuge von großer Verantwortung für die Besucher, Autoren und Verleger, um sie vor der Ausbreitung des Coronavirus zu schützen, so die Ministerin. „Auch wenn die Absage der Buchmesse sehr schmerzt, Leipzig ist und bleibt eine international bedeutsame Buchstadt. Ich hoffe sehr auf das Verständnis der Lesefreunde, die sich auf die Messe gefreut haben."

Ob auch weitere Großveranstaltungen oder Fußballspiele in naher abgesagt werden müssen, liege in der Verantwortung der Landkreise und kreisfreien Städte. „Aber eine Buchmesse mit fast 300 000 Besuchern aus dem In- und Ausland ist ein deutlich höheres Risiko als ein Sachsenderby im Fußball.“

Frösteln und Halsschmerzen als Anzeichen

Auch in Thüringen wurde am Montagabend ein Fall bekannt. Bei dem Patienten handelt es sich um einen 57 Jahre alten Mann aus dem Orlatal, der mit einer Skigruppe in Italien war, wie ein Sprecher des Gesundheitsministeriums sagte.

Die meisten Infizierten haben leichte Erkältungssymptome mit Frösteln und Halsschmerzen oder gar keine Symptome. Sie bekommen etwa Atemprobleme oder eine Lungenentzündung. Köpping betonte, das „80 Prozent der 188 bestätigten Infektionen in Deutschland mild und symptomfrei verlaufen“. Es gebe keinen Grund für Panik oder Hamsterkäufe.

Über die mangelhafte Ausstattung von Arztpraxen und Krankenhäusern mit Schutzausrüstung, die vielfach von Medizinern geäußert wurde, wollen sich die Gesundheitsministerien der Länder am Mittwoch abstimmen. Stephan Koch vom Sozialministerium sprach von einer „intensiven Suche nach geeigneten Lieferanten“, erinnerte zugleich aber an die Eigenverantwortung der jeweiligen Arbeitgeber für die Beschäftigten. Für Fragen hat das Gesundheitsministerium eine Beratungs-Hotline eingerichtet: 0351 564 55855.

Von Winfried Mahr