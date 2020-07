Minister in Dresden: So reformiert Sachsen die Grundsteuer

Dresden

Sächsischer Sonderweg für die Reform der Grundsteuer: Das Land will das Modell des Bundes verändern, um die Folgen der Neuregelung gleichmäßiger auf Wohn- und Geschäftsimmobilien zu verteilen. Finanzminister Hartmut Vorjohann ( CDU) stellte das Konzept des Freistaats am Dienstag in Dresden vor. Letztlich muss es der Landtag noch beschließen.

Nach den Reformplänen des Bundes sind für die neue Bewertung von Wohngrundstücken künftig Lage, Größe, Nutzungsart, Bebauung, Gebäudealter und eine theoretische Kaltmiete ausschlaggebend, bei Geschäftsimmobilien werden dazu Baukosten herangezogen. Sachsen hat an 3600 Immobilien im ganzen Land ermitteln lassen, wie sich das Reformmodell des Bundes auswirken würde. Dabei kam heraus, dass beispielsweise in Großstädten wie Dresden und Leipzig Wohnimmobilien deutlich mehr belastet, im Gegenzug aber Gewerbeimmobilien deutlich entlastet würden.

Bundesmodell belastet das Wohnen

Der Anteil an der Grundsteuer, der beispielsweise auf Einfamilienhäuser entfällt, würde von bislang 18 auf 24 Prozent ansteigen, ein Drittel mehr als bisher. Da insgesamt die gleiche Summe eingenommen werden soll, sinkt zwangsläufig für andere Immobilienarten der Anteil am Gesamtaufkommen.

Mit dem neuen Modell reagiert der Bund auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 2018, wonach die bisherige Situation gegen den Gleichheitsgrundsatz aus dem Grundgesetz verstoße. Gleichartige Grundstücke würden zum Teil völlig verschieden belastet, erklärten die Richter und forderten eine Neuregelung, die spätestens 2025 umgesetzt sein muss.

Grundstücke können teurer werden

Die Grundsteuer wird derzeit auf der Basis von Immobilienwerten aus dem Jahr 1964 im Westen und 1935 im Osten ermittelt. Neben diesen sogenannten Einheitswerten errechnet sich die Steuer aus zwei weiteren Faktoren – einer Steuermesszahl, die das Finanzamt festlegt, und einem Hebesatz, den die Städte und Gemeinden bestimmen. Die Reform des Bundes hält an diesen drei Faktoren fest. Dabei soll aber insgesamt nicht mehr Geld eingenommen werden. Das ist das allseits – auch von der schwarz-grün-roten Koalition in Sachsen – immer wieder erklärte Ziel der Politik. Die Reform soll „aufkommensneutral“ sein. Das schließt jedoch nicht aus, dass einzelne Immobilienbesitzer höher und andere niedriger belastet werden.

Bundesmodell für Sachsen nicht tragbar

„Eine Eins-zu-Eins-Umsetzung des Bundesmodells ist nicht tragbar für Sachsen“, erklärte Finanzminister Vorjohann. Wohnen soll nicht stärker belastet werden. Das Land will daher nun einen Faktor bei der Grundsteuerberechnung, die Steuermesszahl, bei den Immobilienarten so verändern, dass gegenüber den Folgen des Bundesmodells in Sachsen Wohnimmobilien geringer und Gewerbeimmobilien stärker belastet werden. Statt der Steuermesszahl von 0,34 Promille, die der Bund vorgegeben hat, soll die Messzahl in Sachsen für Wohnimmobilien bei 0,36 Promille und für Geschäftsgrundstücke bei 0,76 Promille liegen. Damit bleibt der Steueranteil für beide Bereich etwa auf dem heutigen Niveau.

Das hat einen angenehmen Nebeneffekt vor allem für die großen Kommunen. Während sie beim Bundesmodell vor der Aufgabe gestanden hätten, ihre Hebesätze deutlich zu erhöhen, um auf die gleichen Einnahmen wie bisher zu kommen, stehen vor allem Dresden und Leipzig nun vor der Möglichkeit, die Hebesätze zu senken, damit die Einnahmen nicht höher werden als vor der Reform.

Stadträte müssen entscheiden

Nach den Berechnungen des Freistaats hätten die Kommunen beim Bundesmodell ihre Hebesätze im Schnitt zwischen 15 und 60 Prozent anheben müssen – politisch wäre das an vielen Stellen sicher schwer zu vermitteln gewesen. Mit dem Sonderweg des Landes liegt der Erhöhungsbedarf für die Hebesätze nun im Schnitt bei höchstens 15 Prozent.

Für die beiden Großstädte zusammen ist von einem Senkungsspielraum für den Hebesatz von 15 Prozent die Rede. Ob die Senkung tatsächlich umgesetzt wird, sei jedoch allein Sache der Kommunen, machte der Finanzminister klar. Das Land rede Städten und Gemeinden bei den Hebesätzen nicht hinein. In den Kommunen müssen darüber die Stadträte entscheiden. Im politischen Raum steht die Grundsteuer immer wieder zur Debatte, wenn es um den Ausgleich von Finanzlöchern geht. Dresden nimmt im Jahr etwa 80 Millionen Euro aus der Grundsteuer ein.

Neue Steuerbescheide erst 2024 oder 2025

Laut Vorjohann kann derzeit noch nicht gesagt werden, wie hoch die Steuer künftig für ein konkretes Grundstück sein wird. „Das muss jetzt noch offen bleiben“, sagte er in Dresden. Der Entwurf der Regierung ist jetzt zu einer Anhörung freigegeben. Dann befasst sich die Staatsregierung erneut damit und leitet den Gesetzentwurf dem Landtag zu den Beratungen zu. „Einen neuen Steuerbescheid wird es frühestens Ende 2024 oder Anfang 2025 geben“, sagte Vorjohann.

Wenn der Landtag das sächsische Umsetzungsgesetz verabschiedet hat, wird etwa im Jahr 2022 die Neubewertung der Grundstücke beginnen. Die Bürger werden dazu von den Finanzämtern angeschrieben und um Angaben wie Lage, Größe, Bebauung und ähnliches gebeten. Die Bodenrichtwerte sollen möglichst durch die Behörden selbst in die Neuberechnung eingespeist werden. Die Wertermittlung muss für 2,5 Millionen Grundstücke in Sachsen vorgenommen werden.

Von Ingolf Pleil