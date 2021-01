Berlin/Dresden

Die EU-Kommission hat ein zweites Mal Milliardenhilfen zur Unterstützung der Batterieproduktion in Europa genehmigt. Deutschland und weitere EU-Länder können nun bis zu 2,9 Milliarden zusätzlich bereitstellen, wodurch auch Fortschritte bei der Elektromobilität erzielt werden sollen.

Gegengewicht zu Asien

Wegen des starken Zuwachses von Elektro-Autos werden in der EU Abhängigkeiten von Fernost befürchtet. Bereits im Dezember 2019 hatten die EU-Wettbewerbshüter grünes Licht für die milliardenschwere Förderung einer europäischen Batteriezellenfertigung gegeben.

Zwei Sachsen-Standorte unter den elf Begünstigten

Insgesamt sind elf Firmen mit Standorten in Deutschland bei dem zweiten EU-Batterieprojekt dabei, neben US-Elektroautobauer Tesla in Brandenburg auch BMW, ElringKlinger und SGL Carbon. Beteiligt sind aber auch zwei Unternehmen mit Produktionsstätten im Landkreis Bautzen: die Skeleton Technologies GmbH in Großröhrsdorf und die Liofit GmbH in Kamenz.

Skeleton plant Produktionslinie für neue Ultrakondensatoren

Der estnische Superkondensator-Hersteller Skeleton hatte zuletzt im Oktober 2020 mit einer „SuperBattery“ von sich reden gemacht, die eine Ladezeit von nur 15 Sekunden und hunderttausenden Ladezyklen ermöglicht. Nun will das Unternehmen an seinem Standort in Großröhrsdorf eine hochautomatisierte Produktionslinie für neuartige Ultrakondensatoren (UC) aufbauen sowie eine Linie für UC/Batterie-Hybridspeichersysteme. Die neue Technik soll vor allem den Markt für Elektrofahrzeuge voranbringen. Der krankt bekanntlich an langsamen Ladezeiten, enormem Batterieverschleiß und der Angst vor zu geringer Reichweite. Doch nur eine Massenproduktion kann die neuesten Entwicklungen bezahlbar und damit marktfähig machen.

Liofit widmet sich gebrauchten Fahrradakkus

Liofit in Kamenz plant die Entwicklung eines Recyclingprozesses für gebrauchte Fahrradakkus, der die kommerzielle Wiederverwendung intakter Komponenten ermöglicht. Bei der Entwicklung umweltgerechter und sicherer Entladeverfahren werde Liofit eng mit der TU Bergakademie Freiberg zusammenarbeiten, teilte das sächsische Wirtschaftsministerium mit.

Der Freistaat beteiligt sich an der Förderung

Sachsen wird sich an der Förderung beteiligen. Eine Verwaltungsvereinbarung mit dem Bund sieht von 2021 bis 2028 einen Beitrag des Landes von 30 Prozent, maximal jedoch rund 16,3 Millionen Euro, vor. „Industrielle Wertschöpfung in Sachsen zu erhalten und auszubauen ist ein wichtiges Anliegen des Freistaates. Ein Element einer solchen zukünftigen Wertschöpfung sind Batteriezellen bzw. Batteriesysteme, die auf der Basis eigenen Know-hows im großen Maßstab am Standort Sachsen hergestellt bzw. recycelt werden können“, begründete Wirtschaftsminister Martin Dulig das Engagement.

Von Barbara Stock und Marek Majewsky