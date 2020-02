Mike Mohring wirft das Handtuch

Erfurt

Das Thüringer Polit-Beben geht weiter: Nun wirft auch CDU-Landeschef Mike Mohring (48) das Handtuch. Im Kurznachrichtenportal Twitter und im sozialen Netzwerk Facebook ließ der Landesparteichef am Freitagnachmittag wissen, dass er sich nach einem vorgezogenen Landesparteitag als Landesparteichef zurückziehen wolle.

„Ich glaube, wir tun gut daran, dass wir unsere Partei befrieden, dass die persönlichen Interessen zurückgestellt werden und dass wir einen gemeinsamen Weg für die Zukunft finden“, sagte Mohring. „Ich möchte diesem Weg nicht im Wege stehen und deswegen auch nicht erneut für den Landesvorstand kandidieren.“

„Neustart in der Thüringer CDU “

Die Bundes-CDU reagierte auf diesen Schritt mit Erleichterung. „Respekt für die Entscheidung von Mike Mohring. Das ebnet den Weg für einen Neustart in der Thüringer CDU“, erklärte die stellvertretende CDU-Bundeschefin Silvia Breher in Berlin.

Ansonsten waren die Reaktionen auf Mohrings Ankündigung eher verhalten. Die Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Fraktion im Thüringer Landtag, Diana Lehmann, sagte: „Wir haben Respekt für die Entscheidung Mike Mohrings und nehmen die Entwicklungen innerhalb der CDU aufmerksam zur Kenntnis.“ Die Ereignisse vom Tag der Ministerpräsidentenwahl, hätten allerdings „das Vertrauen für eine Zusammenarbeit mit der CDU tief erschüttert und offensichtlich auch zu tiefgreifenden Konsequenzen innerhalb der CDU geführt“.

Grünen-Landessprecher Bernhard Stengele sagte: „ Mike Mohring hat eine überfällige Entscheidung getroffen. So macht er den Weg frei.“ Dafür gebühre ihm Respekt.

Abschied vom Fraktionsvorsitz

In der kommenden Woche will der Ältestenrat des Thüringer Landtages unter Vorsitz von Landtagspräsidentin Birgit Keller (Linke) das weitere parlamentarische Vorgehen beraten.

Noch-CDU-Chef Mohring hatte bereits vergangene Woche angekündigt, bei der Wahl des Fraktionsvorstandes im Mai nicht mehr als Vorsitzender kandidieren zu wollen. Seit der für die CDU verlorenen Landtagswahl und dem Debakel um die Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten mit Stimmen von AfD und CDU stand Mohring öffentlich immer stärker unter Druck.

Ramelow : Erstes Indiz für Staatskrise

Parallel dazu blieben bei der Bundesratssitzung in Berlin erstmals seit der Wiedervereinigung die Plätze Thüringens leer. Der geschäftsführende Ministerpräsident Kemmerich hatte zuvor über einen Parteisprecher angekündigt, dass er nicht zur Sitzung der Länderkammer nach Berlin fahren und mit seiner Anwesenheit provozieren wolle.

Vertreter der bisherigen rot-rot-grünen Regierungskoalition in Erfurt kritisierten die Entscheidung. Ex-Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) sieht in der Nichtteilnahme ein erstes Indiz für eine heraufziehende Staatskrise in Thüringen. „Ich hoffe, dass jeder Landtagsabgeordnete verinnerlicht, was es heißt, wenn wir keine Landesregierung haben“, sagte Ramelow. Er will sich erneut der Ministerpräsidentenwahl stellen, wenn es eine Mehrheit ohne AfD-Stimmen gibt.

Von Roland Herold