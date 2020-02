Macher, Erneuerer, Trickser?

Erfurt

Es ist der Hochsommer des Jahres 2018. Der „liebe Sebastian“ ist beim „lieben Mike“. Österreichs Bundeskanzler und EU-Ratschef Sebastian Kurz (damals 31) gibt sich auf dem Jahresempfang der Thüringer CDU die Ehre und wird von Parteichef und Duz-Freund Mike Mohring (damals 46) überschwänglich empfangen. Die Botschaft ist klar: Mohring auf dem Weg nach oben. Zunächst als Thüringer Ministerpräsident in einer schwarz-roten Koalition mit der Tiefensee-SPD, so die Hoffnung. Später – wer weiß...

Anderthalb Jahre danach aber kämpft der Apoldaer ums politische Überleben. Dabei ist Mohring, der immer ein wenig schlaksig wie ein großer Junge und mit seinen dunklen Augen auch versonnen wirkt, durchaus das Kämpfen gewohnt. Nicht zuletzt gegen den tückischen Krebs, der seinen Körper auszehrte und den er am Ende doch besiegt.

Senkrechtstarter und Althaus-Favorit

Der studierte Wirtschafts- und Steuerrechtler, der aus einfachen Verhältnissen kommt und seine ersten politischen Schritte beim Neuen Forum machte, steckt tief in der Misere. Einst galt er als Macher, Erneuerer und Strippenzieher, der auf Vorschlag des damaligen CDU-Landeschefs und Ministerpräsidenten Dieter Althaus 2004 vom Landtagsabgeordneten zum Generalsekretär des Landesverbandes gewählt wird. Nicht zuletzt, weil er sich als geschickter und ausdauernder Verhandler erweist, dem auch Alt-Ministerpräsident Bernhard Vogel sein Vertrauen schenkt. 2008 beerbt er die Gegenspielerin von Althaus, die spätere Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht, an der Spitze der CDU-Fraktion.

Der Traum vom Ministerpräsidenten Thüringens, den Mohring so gern träumt, erfüllt sich jedoch nicht. Im Gegenteil: Das Ziel rückt für den begeisterten Freizeitsportler in immer weitere Ferne, so oft er danach greift. Nach der Landtagswahl 2014 muss die CDU in die Opposition – das erste rot-rot-grüne Kabinett unter Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) zerstört alle Träume. Dabei können Ramelow und Mohring damals noch gut miteinander, gehen gemeinsam wandern und tun sich in Talk-Runden nicht unbotmäßig weh.

Lieberknechts Sturz

Währenddessen feilt Mohring weiter an seiner Karriere und entmachtet Lieberknecht nach der Wahl auch als CDU-Landesvorsitzende. Diese sorgsam geplante politische Aktion, der Ärger um eine nicht abgegebene Steuererklärung, der an die Öffentlichkeit durchgestochen wird, und andere Episoden bringen Mohring vor allem beim politischen Gegner den Ruf eines Tricksers ein, dem nicht wirklich zu trauen ist und der Positionen nur solange bezieht, wie sie ihm machtpolitisch nützen.

Gleichzeitig macht das Kabinett Ramelow einen dummen Stockfehler bei der in Thüringen ohnehin stark umstrittenen Gebietsreform und nimmt diese schließlich mehr oder weniger zurück. Da scheint alles noch nach Mohrings Plan zu laufen.

„Die Zahlen werden von Woche zu Woche schlechter“

Doch mit dem Näherrücken der Landtagswahlen ist alles plötzlich anders. Die AfD erstarkt zusehens, Mohring muss in seiner Partei zur Kenntnis nehmen, dass die Konservativen durchaus ein Wörtchen mitreden wollen. Im Herbst 2018 lässt sich Mohring mit 91 Prozent der Stimmen zum Spitzenkandidaten küren – in Anwesenheit von FDP-Chef Thomas Kemmerich, einem potenziellen Verbündeten. „Die Zahlen werden von Woche zu Woche schlechter, obwohl es dem Land gut geht“, mahnt er mit Blick auf die Umfragewerte und macht dafür vor allem die Bundesspitze verantwortlich.

In LVZ-Interview sagt er damals schwammig: „Wir wollen Rot-Rot-Grün ablösen und mit der CDU stärkste Kraft werden, damit ohne uns keine Regierung gebildet werden kann. Dabei grenzen wir uns klar nach links und rechts ab und wollen klar sagen, was wir wollen und was wir nicht machen werden.“

Harte Vorwürfe

Nach dem Absturz seiner Partei, die zur Landtagswahl im Herbst 2019 fast zwölf Prozent verliert und hinter Linker und AfD auf Platz 3 rutscht, wirkt Mohring sichtlich angeschlagen. Vorwürfe, der Wahlkampf sei zu sehr auf seine Person zugeschnitten gewesen, treffen ihn hart. Angebote, eine Minderheitsregierung Ramelow zu tolerieren, schlägt er wohl deshalb auch nach anfänglichen Zögern aus – im Wissen, dass das die Mehrheit der CDU-Basis nicht mitgetragen hätte.

Dass die CDU keinen eigenen Kandidaten bei der Ministerpräsidenten-Wahl am vergangenen Mittwoch aufstellt, spricht bereits Bände. In der Sitzung selbst wirkt er still, zurückhaltend und nachdenklich. Die Braue des rechten Auges ist immer ein wenig hochgezogen, wie stets, wenn er auf eine Entscheidung wartet. Dass Mohring in die Volte der AfD eingeweiht war, scheint wenig wahrscheinlich. Dass er einen möglichen Eklat vorausgeahnt hat, dagegen schon.

Ein Ende mit Schrecken

Am Freitagnachmittag erklärt er sich in Berlin nach der CDU-Präsidiumssitzung bei Facebook. Er habe im Vorfeld vor „einem Tsunami, der dann auch eingetreten ist“ gewarnt, sagt Mohring da. Und: Man sei sich durchaus der Risiken bei der Ministerpräsidentenwahl bewusst gewesen. „Wir sind aber nicht verantwortlich für die Kandidaturen anderer Parteien und das Wahlverhalten anderer.“ Der Rücktritt Kemmerichs sei verantwortungsvoll gewesen.

Längst sind die Messer in der Thüringer CDU gewetzt. Mohring hätte seine politische Zukunft als Fraktionschef gern offengelassen. Diese Chance lassen ihm seine Gegner aber nicht. Bittere Ironie: Nun erfährt einer der fähigsten Köpfe seiner Partei das gleiche politische Schicksal wie seine Vorgängerin Christine Lieberknecht.

Von Roland Herold