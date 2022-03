Berlin

Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) fordert eine bessere Koordination bei der Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine. Er sagte der „Bild am Sonntag“: „Die meisten Menschen kommen in Berlin an. Deshalb brauchen wir schnell eine strategische Organisation für die Registrierung und Verteilung auf die Bundesländer. Berlin ist damit derzeit überfordert.“ Kretschmer schlug vor, den Corona-Krisenstab der Bundesregierung mit einzuspannen. „General Carsten Breuer könnte mit seinem Corona-Krisenstab da sicher wertvolle logistische Hilfe leisten.“

Von RND/dpa