Klingel? Quelle? Schöpflin? Otto? Neckermann? Nein! Der Begründer des deutschen und Beförderer des weltweiten Versandhandels mit Katalog kommt aus Leipzig! Vor 150 Jahren etabliert sich die Firma Mey & Edlich in der Messestadt, die später sogar als sächsischer Hoflieferant geadelt wird. Es ist somit das älteste noch aktive deutsche Versandhaus.

Treibende Kraft des Unternehmens ist Carl Ernst Mey. Er wird 1844 im kleinen erzgebirgischen Dorf Niederschmiedeberg bei Annaberg als Ältester von 14 Kindern geboren. Meys Familie lebt ursprünglich über Jahrhunderte in Mildenau (Erzgebirgskreis) – der älteste Vorfahre Christoph Mey wird um 1590 geboren. In der Ahnentafel finden sich Totengräber und einige Leineweber. Sein ihn um sechs Jahre überlebender Vater ist als Lehrer am königlichen Seminar in Annaberg tätig.

Vierjährige Lehrzeit im Kolonialwarenladen

Nach dem Besuch der Bürger- und Realschule in Annaberg absolviert Ernst Mey eine vierjährige Lehrzeit im Kolonialwarenladen Gustav Tasche, bevor er zunächst in Leipzig beim Bankhaus Becker & Co. eine Anstellung findet – und schnell als Privatsekretär des Bankdirektors Becker in diesem einen Förderer seiner steilen Karriere findet.

Ab Januar 1866 ist er in Paris – wohin er wegen einer verschmähten Liebe reist – zunächst als Kassierer, später als Börsenvertreter des amerikanischen Bankhauses Bowles Brothers & Co. tätig. In der französischen Metropole kommt er erstmals mit wegwerfbaren Papierkragen und -manschetten in Berührung. Er übernimmt kurzentschlossen eine mit deren Fabrikation befasste amerikanische Firma, gründet die Firma E. Mey & Co. Mit seinem Jugendfreund Bernhard Edlich als Teilhaber gründet er später in Leipzig eine weitere Firma – Mey & Edlich.

Neubeginn in Sachsen

Die Geschäfte in Paris laufen gut, die angebetete Emma Wrankmore aus Leipzig ist Ende August 1869 endlich zum Ja-Wort in der Reformierten Kirche bereit, doch die Politik mischt sich in den Aufbau der Firma ein. Mey und Edlich werden im beginnenden Deutsch-Französischen Krieg 1870 aus Paris ausgewiesen und verlieren so ihre bisherigen Gewinne. Wie durch ein Wunder gelingt es Mey, mitten im Kriegsgeschehen unter falschem Namen seine Maschinen aus Paris herauszuholen – der Grundstein für einen Neubeginn in der sächsischen Heimat.

Fabrikkauf und Ladeneröffnung

Mit dem Kauf des Grundstücks der ehemaligen Dr. Sellnickschen Teppichweberei in der Leipziger Nonnenstraße 5 im Frühjahr 1870, wo Mey mit 20 Beschäftigten ein Jahr später die Produktion aufnimmt, startet vor anderthalb Jahrhunderten die Erfolgsgeschichte – der Hauptsitz der Firma befindet sich heute wieder dort. Die Straße von der Könneritzbrücke bis zur Alten Straße wird bereits 1888 in Ernst-Mey-Straße umbenannt. Zudem eröffnet er am Leipziger Neumarkt ein Geschäft zum Verkauf seiner Produkte. Edlich kehrt nach Kriegsende nach Paris zurück und baut dort die Dependance wieder auf, die er bis zu seinem Tod 1885 leitet.

1876 steigt Mey & Edlich in das Versandgeschäft mit Stoffwäsche ein, schnell folgen weitere Sortimente. Die ersten Kataloge sind aus dem Jahr 1884 bekannt. Im selben Jahr beginnt Mey zusätzlich mit der Produktion von Celluloid-Waren. Er errichtet dazu 1887 ein Zweigwerk zur Herstellung von Cellulosenitrat und Celluloid, das Eilenburger Chemiewerk, welches seit 1890 selbstständig unter dem Namen Deutsche Celluloidfabrik Actiengesellschaft firmiert. Mey unterstützt zahlreiche Wohltätigkeitseinrichtungen, gründet unter anderem ein Arbeiterinnenheim sowie eine Kinderbewahranstalt und ruft lange vor der gesetzlichen Einführung eine Fabrikkrankenkasse ins Leben.

Erster Platz im Weltmaßstab

Ernst Mey stirbt 1903 im Alter von nur 59 Jahren an einem Nierenleiden. In jenem Jahr hat das Unternehmen bereits 2000 Beschäftigte und nimmt im Versandhandel den ersten Platz im Weltmaßstab ein.

Seine Nachfolger bringen die Firma nach goldenen Zeiten mit Blessuren über Weltkriege, Währungsreformen und Inflationszeit. Bis 1939 erhöht sich die Anzahl der Filialen in Deutschland auf 25, auch international ist Mey & Edlich aktiv. Zwischen den 1950er-Jahren und 2007 wird die Firma vom neuen Sitz in München aus gesteuert – seitdem ist sie als exklusive Männermode-Marke wieder dort beheimatet, wo mit Ernst Mey vor 150 Jahren alles begann.

Die Geschichte des Versandhandels Aristide Boucicaut, der Gründer von Le Bon Marché, stellte 1856 der französischen Öffentlichkeit den ersten Versandkatalog vor. Zu Beginn wurde hauptsächlich das Stadtgebiet von Paris beliefert, später ganz Frankreich. Die amerikanische Mail-Order-Industriebegann 1872 mit dem weltweit ersten Universalversender Aaron Montgomery Ward (1843–1913), der im selben Jahr den ersten Versandkatalog für sein Versandgeschäft in Chicago präsentierte. Der deutsche Versandhandelgelangte in der Weimarer Republik zur Blüte, viele noch heute bestehende Versandhändler wurden gegründet: Versandhaus Klingel (1923), Baur Versand (1925), Friedrich Wenz (1926), Quelle (Oktober 1927), Schöpflin (1929), Bader Versand (1929) und Vorwerk (1930) oder der Otto-Versand (August 1949). Neckermann versandte im Dezember 1938 die ersten Kataloge. In der DDRwurde der Versandhandel durch die staatliche Handelsorganisation (Centrum-Versandhandel, Leipzig; Konsument Versandhaus, Karl-Marx-Stadt) am 1. Mai 1956 eingeführt. Am 13. August 1976 wurde er eingestellt.

