„Die Jagdsaison ist eröffnet“, sagte Sachsens AfD-Generalsekretär Jan Zwerg am Sonntag in Lommatzsch – und eröffnete damit den Wahlkampf zur Landtagswahl am 1. September. Star der Veranstaltung war jedoch Thüringens AfD-Vorsitzender Björn Höcke.