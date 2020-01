Justizministerin Meier: „Die Texte würde ich heute nicht mehr gut heißen“

Leipzig

Die Dresdner Bürgerin ist sichtlich aufgebracht: „Wenn das ein Rechter als Justizminister wäre, käme die Tagesschau her und würde wochenlang berichten.“ Auf dem Vorplatz des Dresdner Landtags formiert sich am Morgen vor der Landtagssitzung der Protest gegen Sachsens neue Justizministerin Katja Meier (Grüne). Zwei Dutzend Menschen halten Transparente in Richtung Parlament. „Mit Pegida haben wir aber nichts zu tun“, sagt ein Mann im schwarzen Anorak. Dass Meier selbst von der Aktion wahrscheinlich wenig mitbekommt, sei nicht so schlimm.

Die Justizministerin kommt eine halbe Stunde später im weinroten Kleid in den Landtag und lauscht interessiert der Debatte. Auf Antrag der AfD findet dann am Nachmittag eine Aktuelle Stunde statt, in der sie zur Hauptperson wird. Thema: „ Advent, Advent, ein Bulle brennt – wie viel Linksextremismus hat Platz in Sachsen?“ Hintergrund ist die Vergangenheit Meiers, die als Jugendliche in einer Zwickauer Punkband Bass spielte. Dabei wurde auch ein Lied „ Advent, Advent, ein Bulle brennt“ gespielt. Meier distanzierte sich mehrfach davon.

AfD spricht von „Mordaufruf“

AfD-Abgeordneter Sebastian Wippel eröffnet die Debatte und spricht von dem Liedtext als einem „Mordaufruf“. Meiers Distanzierung von dem damaligen Denken sei nicht glaubhaft und letztendlich der geistige Nährboden, auf dem die Connewitzer Krawalle der Silvesternacht fußten. Die heutige Justizministerin sei schließlich – entgegen ihrer Aussage – eine tragende Säule der Band gewesen.

CDU-Abgeordneter Martin Modschiedler hingegen springt der Justizministerin bei. „Indem Sie auf Meier zielen, versuchen Sie doch nur die Arbeit der Staatsregierung in Misskredit zu bringen.“ Die AfD bemühe sich, um jeden Preis den Mechanismus ihrer „Empörungsmaschinerie“ in Gang zu halten. Man müsse Menschen aber zugestehen, dass sie sich weiterentwickeln. Modschiedler zitiert die Bibel: „Wer unter euch ist ohne Sünde, der werfe den ersten Stein.“

Andere Parteien an der Seite von Meier

Auch Linke-Abgeordneter Mirko Schultze versichert Meier seiner Solidarität. Er werde die Arbeit der Justizministerin in den kommenden Jahren sicher noch oft kritisieren, aber bestimmt nicht das, was sie vor 25 Jahren gesagt habe. Einen Menschen, der ihr nicht passe, mundtot zu machen, sei Strategie der AfD. Schultze: „Mit Verleumdungen, Falschmeldungen, Zuspitzungen.“

Eine große linksextreme Verschwörung zu enttarnen, sei das Dauerthema der AfD, meint ebenfalls Grünen-Abgeordneter Valentin Lippmann. In Richtung Oppositionsbänke ruft er: „Werte Kolleginnen und Kollegen, es ist schäbig, was Sie hier machen.“ Eine grüne Frau mit Punk-Vergangenheit als neue Justizministerin führe dort offenbar zu einer „kollektiven Schnappatmung“.

Dann eine Premiere: Der SPD-Abgeordnete Frank Richter, lange Zeit Chef der Landeszentrale für Politische Bildung, begrüßt zunächst eine 86-jährige Holocaust-Überlebende, die auf der Tribüne Platz genommen hat. Dann sagt er zur Debatte: „Die freiheitlich-demokratische Grundordnung wird es überleben. Es geht aber um die moralischen und geistigen Grundlagen dieser Ordnung.“ Er nennt AfD-Chef Jörg Urban einen „Papst der Unglaubwürdigkeit“ und dessen Partei eine Institution, die Demokratie für sich pachte, aber andere ausgrenze.

„Würde ich heute nicht mehr gut heißen“

Schließlich ergreift am Ende die Justizministerin selbst das Wort. Meier wirft der AfD vor, „Ihre Hetze gegen mich aus dem Netz ins Plenum des Landtags zu tragen“. Sie mahnt, es solle nicht um ihre Person, sondern um das Land gehen. Sachsen habe ein Problem mit menschenverachtenden Ideologien und Handlungen. Man erlebe eine Verrohung der politischen Auseinandersetzung. Das Bundesland müsse Kante zeigen gegen politische Gewalt.

Der größere Teil davon bestehe aus Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus, so Meier. Aber auch Islamismus und Linksextremismus seien besondere Herausforderungen für die Sicherheitsbehörden. Der Kampf dagegen müsse jedoch als eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe verstanden werden. „Ich bin gegen jede Form von Demokratiefeindlichkeit, Antipluralismus, Menschenfeindlichkeit, Hetze und Gewalt“, sagt die Justizministerin. „Die Texte, die damals gesungen wurden, die würde ich heute nicht mehr gut heißen.“

Von Roland Herold