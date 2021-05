Dresden

Bereits zu Beginn der dritten Pandemie-Welle im März mussten in Sachsen aufgrund von Corona-Fällen in Kindertagesstätten und Schulhorten auch viele junge Kinder in Quarantäne. Das geht aus Antworten von Sachsens Kultusminister Christian Piwarz (CDU) auf eine Landtagsanfrage von Marika Tändler-Walenta (Linke) hervor. 

Die Auflistung aus dem Dresdner Kultusministeriums gibt an, dass innerhalb von zwei Wochen zwischen Mitte und Ende März mehr als 1900 Kita-Gruppen nach Infektionen in den Einrichtungen vorübergehend unter Quarantäne gestellt wurden. In mehr als 100 Fällen sei damals sogar die komplette Schließung der betroffenen Kitas notwendig gewesen. „Das sind immense Zahlen, die zeigen, dass die Pandemie keineswegs an den Jüngsten vorbeigeht“, so die mittelsächsische Linken-Abgeordnete nach Sichtung der Daten.

Hunderte Gruppen in Dresden und Leipzig in Quarantäne

Allein in der Stadt Dresden gab es demnach zu diesem Zeitraum 352 Kita-Gruppen unter Quarantäne, im Erzgebirge waren es 292 und in der Messestadt Leipzig insgesamt 222 betroffene Gruppen. Die meisten kompletten Kita-Schließungen infolge von sich häufenden Corona-Fällen waren Mitte März in Nordsachsen notwendig: 27. Bei den Gesamtzahlen dürfte die Dunkelziffer sogar noch größer sein, denn der Landkreis Sächsische Schweiz konnte laut Kultusminister diesbezüglich keine Informationen vorlegen.

In den bereits seit Mitte Februar in Sachsen wieder geöffneten Grundschul-Horten waren die Zahlen etwas niedriger – landesweit wurden in den beiden letzten Märzwochen insgesamt etwa 500 Gruppen infolge von aufgetretenen Infektionen isoliert und 17 Horte mussten ganz geschlossen werden. Dies betraf offenbar vor allem Einrichtungen in Leipzig. Laut der Daten waren allein in den etwa 80 Einrichtungen der Messestadt in diesen Tagen 191 Gruppen isoliert.

Zwei sächsische Kleinkinder auf Intensivstation

Laut Erkenntnissen des Kultusministeriums gab es in den vergangenen Monaten auch unter Kleinkindern Corona-Fälle, die in Krankenhäusern behandelt werden mussten. Die zur Verfügung stehenden Daten seien zwar lückenhaft, in den Angaben ist aber unter anderem von zwei sächsischen Kindern aus der Altersgruppe bis fünf Jahren die Rede, die sogar auf einer Intensivstation betreut werden mussten. Generell sei in dieser Altersgruppe bei 2,6 Prozent der Betroffenen eine Behandlung im Krankenhaus nötig gewesen, bei den Sechs- bis Zehnjährigen liege die Hospitalisierungsrate bei 0,9 Prozent, bei den Zehn- bis Achtzehnjährigen bei 1,2 Prozent.

Linken-Abgeordnete Marika Tändler-Walenta befürchtet, dass die künftigen Corona-Virusvarianten auch noch stärker die Jüngsten betreffen. Deshalb sei ein schneller Impffortschritt enorm wichtig. „Um die Eltern zu entlasten und damit Bildungsdefizite nicht noch größer und somit langfristig teurer werden, müssen wir so schnell wie möglich einen gesicherten Regelbetrieb für Kindertagesstätten erreichen“, sagte Tändler-Walenta. Dies gehe nur mit einer ausreichend hohen Durchimpfungsrate. „Dazu müssen die Impfangebote erweitert werden.“ Die Kita-Notbetreuung müsse zudem auch für Alleinerziehende geöffnet werden.

Von Matthias Puppe