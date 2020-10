Mehr als 600 Neuinfektionen in Sachsen – Freistaat jetzt insgesamt über Corona-Grenzwert

Dresden

Das Corona-Infektionsgeschehen in Sachsen nimmt mit jedem Tag mehr Fahrt auf. Am Mittwoch vermeldete das Sozialministerium in Dresden, dass landesweit innerhalb von 24 Stunden 611 neue Ansteckungen mit dem gefährlichen Virus registriert wurden. Das ist der mit Abstand höchste Wert für einen Tag seit Pandemiebeginn in Sachsen. Allein aus dem Gesundheitsamt der Landeshauptstadt wurden den Angaben zufolge am Mittwoch 97 neue Betroffene gemeldet, dazu jeweils 83 aus dem Erzgebirge und Nordsachsen.

Angesicht der enormen Dynamik in den vergangenen Tagen ist der Freistaat auch als Ganzes jetzt zumindest theoretisch Corona-Risikogebiet. Seit Donnerstag summierten sich mehr als 2300 Neuinfektionen in Sachsen – was einer wöchentlichen Inzidenz von deutlich mehr als 50 Fällen je 100.000 Einwohnern entspricht.

Anzeige

Vier weitere Kreise über Grenzwert 50

Insofern verwundert es nicht, dass auch regional neue Hotspots hinzugekommen sind. Rechnerisch gehören nun seit Mittwoch auch Dresden (laut SMS 305 Fälle innerhalb von sieben Tagen), Nordsachsen (114), das Vogtland (114) und der Landkreis Bautzen (200) zu Sachsens vielfältigen Corona-Risikogebieten.

Zuvor war eine Überschreitung des Inzidenz-Grenzwertes 50 bereits in den Landkreisen Erzgebirge, Görlitz, Zwickau, der Sächsischen Schweiz sowie in der Stadt Chemnitz festgestellt worden. Einzige Ausnahmen in dem vom Virus schwer gebeutelten Freistaat bleiben die Stadt Leipzig (Inzidenz 20) und der angrenzend Landkreis Leipzig (25).

Zunehmend divergierende Angaben

Ob Risikogebiet oder nicht – darüber gibt es im Freistaat aber offenbar zunehmend auch unterschiedliche Auffassungen. Weil in den Landkreisen und Städten aufgrund der Nähe zu den eigenen Messstellen teilweise anders gerechnet wird, wurden die Angaben aus Dresden am Mittwoch vor Ort nur zum Teil bestätigt.

Die Gesundheitsbehörde von Petra Köpping ( SPD) selbst berechnet die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz auch nicht mit aktuellen Fallzahlen, sondern mit denen aus den sieben Tagen zuvor. Insofern wies die Behörde am Mittwoch noch „lediglich“ das Erzgebirge, Nordsachsen, die Sächsische Schweiz und den Landkreis Bautzen als entsprechend rot markierte Regionen aus. In sechs weiteren Kreisen lagen die Zahlen laut SMS aber bereits knapp unter dem Grenzwert von wöchentlich 50 Infektionen je 100.000 Einwohnern.

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz ist aktuell der wichtigste Wert in der Corona-Berichterstattung. An diesem lässt sich erkennen, inwieweit eine Nachverfolgung von Infektionswegen noch durch Gesundheitsämter geleistet werden kann oder ob das Virus regional bereits außer Kontrolle ist. Für jeden einzelnen Infektionsfall müssen bis zu 20 Kontaktpersonen identifiziert und kontaktiert werden.

Kreise warten auf neue Allgemeinverfügung des Landes

Weitere Verschärfungen von regionalen Hygienebestimmungen gab es am Mittwoch noch. Das Landratsamt in Bautzen erklärte, die letzte Verordnung liege erst fünf Tage zurück und eine erneute Anspassung sei deshalb vorerst nicht zweckmäßig. Vielmehr wird erwartet, „dass der Freistaat Sachsen innerhalb der nächsten Tage konkrete Vorgaben für jene Landkreise erlässt, die die Grenzen von 35 oder 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner überschreiten.“

Sozialministerin Köpping will am Donnerstag eine neue, für ganz Sachsen geltende Allgemeinverfügung vorstellen, die ab kommenden Montag gelten soll. Wie die Sozialdemokratin am Mittwoch im Interview mit Leipzig Fernsehen bekannt gab, soll es unter anderem eine Maskenpflicht für öffentliche Plätze geben.

Von Matthias Puppe