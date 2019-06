Berlin

Entwarnung für Sachsens Autofahrer: In den Autohäusern und Werkstätten drohen keine neuen Warnstreiks.Nach dem Ausstand vor gut einer Woche in Leipzig gelang den Arbeitgebern und der IG Metall am Freitag in der vierten Tarifrunde in Berlin-Schönefeld der Durchbruch.

Ab Juli bekommen die Mitarbeiter im Kfz-Handwerk in Sachsen, Berlin und Brandenburg 2,7 Prozent mehr Geld, in einem Jahr kommen weitere 2,6 Prozent hinzu. Hinzu kommen zwei Einmalzahlungen: 150 Euro in diesem Jahr und weiterre 120 Euro im nächsten Jahr. Azubis bekommen sogar noch mehr: Ab August gibt es pauschal 50 Euro mehr im Monat, ein Jahr später dann noch einmal 50 Euro oben drauf.

„Das war eine schwere Geburt“, sagte IG Metall-Verhandlungsführer Bodo Grzonka. Gefordert hatte die Gewerkschaft eigentlich fünf Prozent in einem Schritt. Die Arbeitgeber wollten dagegen nur 4,3 Prozent in zwei Stufen zahlen. Jetzt wurden daraus 5,3 Prozent in zwei Stufen. Bei der Azubi-Vergütung hatte die IG Metall 60 Euro Plus gefordert. Jetzt gibt es zweimal 50 Euro.

Brandenburger erhalten ab 2025 West-Tarif

Den größten Erfolg erzielte die IG Metall aber für die Mitarbeiter in Brandenburg: Bis Ende 2025 wird ihre Bezahlung an den bisher höheren Tarif in Berlin angeglichen. Um den Unterschied von bisher 182 Euro abzubauen, gibt es dort bis dahin jedes Jahr eine zusätzliche Erhöhung um ein Prozent – in diesem Jahr also 3,7 statt 2,7 Prozent, im nächsten dann 3,6 statt 2,6 Prozent. In Sachsen bleibt es dagegen bei den niedrigeren Sätzen.

IG Metall-Verhandlungsführer Bodo sprach dennoch von einem „sehr wichtigen Meilenstein für alle Beschäftigten in der Kfz-Branche und im ganzen Handwerk im Osten“. Denn: „30 Jahre nach Mauerfall fällt damit endlich auch die Tarifmauer zwischen Berlin und Brandenburg.“ Zwar „nicht sofort, aber in klaren Schritten bis 2025“.

Warnstreik Anfang Juni erhöhte den Druck

Am 5. Juni hatte die IG Metall noch einmal mit Warnstreiks Druck gemacht. Allein in Leipzig legten 350 Mitarbeiter von elf Autohäusern mittags für ein bis zwei Stunden die Arbeit nieder und zogen zum Völkerschlachtdenkmal.

Von der jetzt erzielten Einigung profitieren aber nur die Mitarbeiter in den großen Autohäusern, die meisten direkt dem Hersteller gehören: VW, Audi, BMW, Mercedes-Benz, MAN, Porsche. Die meisten anderen Autohäuser der Region, zumeist selbständige Vertragshändler, zahlen dagegen gar nicht nach Tarif. Sie sind daher von dem Tarifstreit auch nicht betroffen. Nur rund ein Drittel der Beschäftigten im KfzHandwerk fällt laut IG Metall unter den Tarifvertrag.

