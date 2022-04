Dresden

Sachsens Landespolizeipräsident Jörg Kubiessa hat Frauen dazu aufgerufen, Polizistin zu werden. „Wir haben in den vergangenen Jahren schon viel erreicht. Ohne unsere Kolleginnen wäre Polizeiarbeit nicht vorstellbar“, sagte Kubiessa anlässlich des Girls’Day am Donnerstag. Der „Mädchen-Zukunftstag“ findet alljährlich statt, um Schülerinnen in bislang männlich dominierten Bereichen zu fördern. Für die Zukunft der sächsischen Polizei sei es wichtig, so Kubiessa, „dass sich auch weiterhin möglichst viele junge Frauen für die Polizei“ entscheiden.

Mehr als 4400 Frauen arbeiten für die Polizei

Aktuell arbeiten mehr als 4400 Frauen bei der sächsischen Polizei – das entspricht etwa einem Drittel der gesamten Belegschaft. Demnach sind die Beamtinnen und Angestellten beispielsweise im Streifen- oder Kriminaldienst, in Einsatzeinheiten bei der Bereitschaftspolizei, in der Hubschrauberstaffel, in der Verwaltung der Dienststellen sowie in verschiedenen Führungsfunktionen tätig.

Im reinen Vollzugsdienst stieg der Frauenanteil innerhalb der vergangenen zehn Jahre von 21,8 Prozent auf derzeit 26,5 Prozent. „Dies ist eine erfreuliche Entwicklung“, erklärte Kubiessa. Von den 41 Polizeirevieren werden neun von Frauen geleitet.

Von Andreas Debski