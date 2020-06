Grazie mille aus Bella Italia: Zwei Ärzte aus Bergamo haben sich via Internet beim leitenden Intensivmediziner des Leipziger Uni-Klinikums und seinen Kollegen für die Hilfe in der Corona-Pandemie bedankt. In Sachsen wurden in Deutschland zuerst schwerkranke Patienten aufgenommen – die letzten Genesenen wurden nun entlassen.