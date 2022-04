Pirna

Der Doppel-Olympiasieg für den sächsischen Bobpiloten Francesco Friedrich könnte für vermutlich rund 100 Pirnaer ein Nachspiel haben. Weil sie in einem Lokal bei den Übertragungen aus Peking am 15. und 20. Februar ohne Corona-Masken und Abstände feierten, erließ das Landratsamt Pirna Bußgeldbescheide. Das bestätigte die Pressestelle des Landratsamtes am Donnerstag. Zum jetzigen Zeitpunkt werde davon ausgegangen, dass zunächst 17 Bußgeldbescheide erlassen werden. Die Höhe des Bußgeldes beträgt den Angaben zufolge für den Veranstalter 3000 Euro und für jeden Teilnehmer 250 Euro. Zuvor hatte die „Sächsische Zeitung“ berichtet.

Partys wurden untersagt

Wie das Blatt weiter schreibt, hatte der Kreissportbund Sächsische Schweiz-Osterzgebirge an den genannten Wettkampftagen jeweils Partys mit bis zu 70 Teilnehmern geplant. Trotz eingereichten Hygienekonzepts habe das Gesundheitsamt die Veranstaltungen in dieser Form untersagt. Dennoch versammelten sich etwa 50 Personen in der Gaststätte vor dem Fernseher.

Wie in einem Beitrag des lokalen Senders Pirna TV zu sehen ist, umarmten sich der Pirnaer Oberbürgermeister Klaus-Peter Hanke (parteilos) und der Geschäftsführer des Kreissportbunds, Dietmar Wagner, nach Friedrichs‚ Erfolg im Zweierbob überschwänglich.

Von RND/dpa